LynkiD hợp tác cùng Trung tâm RAR thí điểm các giải pháp định danh điện tử phục vụ tiện ích, nhu cầu hàng ngày

Sự kiện đánh dấu một bước tiến quan trọng của việc phát triển và ứng dụng công nghệ số và hợp tác công - tư trong các hoạt động nghiên cứu và thí điểm việc áp dụng định danh điện tử trong việc xác thực khách hàng, ứng dụng chữ ký số nhằm mang lại tiện ích cho khách hàng.

Để được lựa chọn ký kết với Trung tâm RAR, LynkiD đã nỗ lực chuẩn bị trước gần 12 tháng để đáp ứng các yêu cầu khắt khe về công nghệ, quy trình vận hành và tiêu chuẩn an ninh an toàn thông tin. Đây là minh chứng rõ ràng cho năng lực triển khai những giải pháp có quy mô lớn, đồng thời thể hiện sự tin tưởng của cơ quan quản lý đối với chất lượng công nghệ mà doanh nghiệp đang sở hữu.

Công ty Cổ phần LynkiD là doanh nghiệp tiên phong trong việc ứng dụng công nghệ blockchain vào chuyển đổi số và cung cấp các dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp. Công ty tập trung nghiên cứu, phát triển và triển khai các giải pháp công nghệ chất lượng cao, xây dựng hệ sinh thái số toàn diện nhằm tối ưu hiệu quả vận hành, nâng cao độ tin cậy trong xác thực thông tin và thúc đẩy tiến trình số hóa nền kinh tế – xã hội. Những năng lực cốt lõi này đã tạo nền tảng để LynkiD có thể đồng hành cùng các đơn vị nhà nước trong các dự án yêu cầu độ tin cậy cao và được công nhận thông qua Giải Vàng "Make in Vietnam 2024" về sản phẩm công nghệ số tiềm năng, Doanh nghiệp đầu tàu trong lĩnh vực BlockChain, Web 3 do Vinasa bầu chọn và mới đây được tạp chí uy tín Asian Business Review vinh danh là "Giải pháp gắn kết khách hàng của năm" trong lễ trao giải tại Singapore đầu tháng 11 vừa qua.

Bà Trần Tố Uyên – Tổng Giám Đốc, đại diện LynkiD chia sẻ: "Việc được tạo cơ hội tham gia hợp tác cùng trung tâm RAR trong việc nghiên cứu và thí điểm ứng dụng dữ liệu dân cư, căn cước công dân, định danh và xác thực điện tử là cơ hội giúp cho LynkiD thêm hoàn thiện các nền tảng kết nối giữa doanh nghiệp – khách hàng để trở thành cầu nối thực thụ giữa doanh nghiệp/ hộ kinh doanh – cư dân nhằm mang lại các sản phẩm, dịch vụ có chất lượng cao đến đúng tay người tiêu dùng, giúp người dân tiết kiệm, giao dịch minh bạch, giúp doanh nghiệp có thêm đầu ra trong sản xuất. Việc ứng dụng công nghệ - dữ liệu không chỉ là kim chỉ nam cho việc phát triển của LynkiD mà còn là sự vinh dự của chúng tôi trong việc góp phần vào sự phát triển của chiến lược chuyển đổi số quốc gia. Chúng tôi tin rằng, sự tham gia của LynkiD không chỉ giúp tối ưu việc thử nghiệm và ứng dụng các giải pháp mà còn đóng góp vào việc xây dựng những chuẩn mực mới cho thị trường, hướng tới một môi trường số minh bạch, an toàn và hiệu quả hơn."

Trong buổi lễ ký kết, Đại tá Trần Hồng Phú, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội, Bộ Công an phát biểu: "Việc ký kết Biên bản ghi nhớ giữa Trung tâm RAR và LynkiD hôm nay là bước khởi đầu quan trọng nhằm thúc đẩy phát triển các giải pháp ứng dụng dữ liệu dân cư, căn cước công dân, định danh và xác thực điện tử, phù hợp định hướng Nghị quyết 57-NQ/TW về phát triển dữ liệu và kinh tế số, cũng như góp phần triển khai hiệu quả Đề án 06 của Chính phủ. Với sự quyết tâm của Trung tâm RAR, năng lực công nghệ và hệ sinh thái rộng lớn của LynkiD, tôi tin tưởng rằng hai bên sẽ sớm triển khai hiệu quả các nội dung hợp tác, đóng góp thiết thực vào chuyển đổi số quốc gia; tạo ra những sản phẩm, giải pháp mới mang lại giá trị cho người dân, doanh nghiệp và toàn xã hội."

LynkiD là hệ sinh thái tích điểm – đổi trải nghiệm hiện đại, giúp người dùng quản lý tất cả điểm thưởng từ nhiều chương trình trên một nền tảng duy nhất đa điểm chạm tại hơn 10 ứng dụng. Với hơn 8 triệu khách hàng liên kết tài khoản và 1.300 thương hiệu đối tác phủ rộng toàn quốc cả online lẫn offline, LynkiD mang đến mạng lưới ưu đãi phong phú và tiện lợi. Là đối tác chiến lược hợp tác cùng VPBank, Vietnam Airlines, chứng khoán VPBank, ứng dụng gọi xe Be và nhiều thương hiệu uy tín, người dùng có thể dễ dàng tích lũy điểm từ mua sắm, ăn uống, du lịch đến giải trí. Ứng dụng cũng hỗ trợ theo dõi điểm, hạn sử dụng và giá trị quy đổi một cách minh bạch để tối ưu hóa lợi ích. Đồng thời, LynkiD còn cá nhân hóa trải nghiệm bằng cách gợi ý ưu đãi phù hợp với thói quen tiêu dùng. Với sự tiện lợi và độ phủ mạnh mẽ, LynkiD trở thành lựa chọn hoàn hảo để biến điểm thưởng thành giá trị thiết thực mỗi ngày.

Thông tin về LynkiD

Thành lập: 2020

Lĩnh vực hoạt động: Nền tảng công nghệ số, Blockchain, Web3, giải pháp CRM và quản trị khách hàng

Website: https://lynkid.vn

Email: support@lynkid.vn