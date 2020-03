Bộ phim Quân phục thân yêu do Lý Thấm và Hoàng Cảnh Du đóng chính đã tung ra những hình ảnh hậu trường đầu tiên.

Trong ảnh, Lý Thấm xuất hiện trẻ trung với mái tóc ngắn ngang vai. Nữ diễn viên bị phát hiện đã cắt đi kiểu tóc dài quen thuộc.

Tạo hình này được đánh giá giống như Song Hye Kyo trong bộ phim Hậu duệ mặt trời. Thế nhưng, trang phục bác sĩ của Lý Thấm lại chỉn chu hơn so với mỹ nhân xứ Hàn. Bên cạnh áo blouse trắng, nữ diễn viên còn diện thêm áo sơ mi xanh bên trong. Trước đó, Quân phục thân yêu từng bị xem là bản Trung của bom tấn đình đám đến từ xứ kim chi khi nội dung có nhiều điểm tương đồng.

Ngay sau đó, cộng đồng mạng xứ Trung đã đặt Lý Thấm và Song Hye Kyo lên bàn cân so sánh: “Mong đợi Lý Thấm”, “Nhìn Lý Thấm và Song Hye Kyo có vẻ tốt. Họ đều là những nữ thần trong lòng tôi”, “Đừng so sánh, mỗi người đều có ưu điểm”, “Biểu cảm giống nhau nhưng Song Hye Kyo dễ thương hơn”, “Nhưng vai diễn của Song Hye Kyo lại có sâu sắc trong lòng khiến tôi không thể quên”, “ Không thể so sánh, tất cả đều tốt”, “Mỗi người có một vẻ, nhưng tôi vẫn thích Lý Thấm hơn”, “Khuyến nghị người đăng nhìn lại lương tâm, bớt so sánh”.

Blogger xứ Trung so sánh loạt biểu cảm của Lý Thấm và Song Hye Kyo.

Cộng đồng mạng đặt Lý Thấm và Song Hye Kyo lên bàn cân so sánh.

Bên cảnh đó, một số cảnh quay hậu trường của Lý Thấm và Hoàng Cảnh Du cũng được tiết lộ. Cả hai bị bắt gặp quay ngoại cảnh ở bờ sông. Trong ảnh, nữ diễn viên xuất hiện với áo trắng và quần jean. Về phía Hoàng Cảnh Du, nam diễn viên diện trang phục đen đơn giản mạnh mẽ. Sau khi thấy Lý Thấm, Hoàng Cảnh Du chạy đến giúp nữ diễn viên di chuyển vật nặng ra xe hơi.



Ngoài ra, hậu trường cảnh quay hành động của bộ phim Quân phục thân yêu cũng nhận về nhiều lời khen. Bối cảnh được thực hiện tại một ngôi nhà hoang. Nhà sản xuất đã sử dụng thuốc nổ để tạo nên một đám cháy lớn. Mức độ hoành tráng không thua kém bộ phim Hậu duệ mặt trời của Hàn Quốc. Tuy nhiên, hầu hết những người đóng cảnh nguy hiểm này đều là diễn viên quần chúng. Hoàng Cảnh Du và Lý Thấm không thấy xuất hiện tại trường quay.

Quân phục thân yêu được cải biên từ tiểu thuyết Sự mềm mại dưới lớp quân trang của tác giả Chiết Chỉ Mã Nghĩ. Bộ phim kể về chuyện tình giữa nữ quân y Hạ Sơ và anh chàng quân nhân Lương Mục Trạch. Lương Mục Trạch là bộ đội đặc chủng, nơi tập hợp tất cả người lính ưu tú của các binh đoàn khác nhau. Họ là những người ra trận đầu tiên nhưng lại trở về cuối cùng. Trước mỗi lần nhận nhiệm vụ, bộ đội đặc chủng đều viết di thư để lại cho người thân. Bộ phim khắc họa hình ảnh người lính kiên cường, nhiệt huyết cùng tình yêu ngọt ngào.