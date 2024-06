Lý Liên Kiệt là siêu sao võ thuật nổi tiếng với nhiều bộ phim kinh điển như Thiếu Lâm Tự, Hoàng Phi Hồng, Phương Thế Ngọc, Hoắc Nguyên Giáp, Anh hùng, Đầu danh trạng,...

Năm 2008, Lý Liên Kiệt giành được giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất tại Giải thưởng điện ảnh Hong Kong lần thứ 27 với vai diễn trong phim Đầu danh trạng . Đây cũng là tác phẩm giúp ông khẳng định tài năng diễn xuất và vị thế của mình trong làng điện ảnh châu Á.

Lý Liên Kiệt hai lần để mất danh hiệu Nam diễn viên chính xuất sắc nhất do từ chối đóng hai tác phẩm kinh điển, đồng thời gián tiếp giúp Châu Nhuận Phát và Thành Long nổi tiếng toàn cầu.

Có sự nghiệp phim ảnh đồ sộ nhưng ít ai biết rằng cuộc đời của Lý Liên Kiệt cũng không tránh khỏi những tiếc nuối khi bỏ lỡ nhiều cơ hội nhận được vai diễn xuất sắc. Trong hai tác phẩm Lý Liên Kiệt bỏ lỡ, một do Thành Long đóng chính và tác phẩm còn lại được giao cho Châu Nhuận Phát. Những tác phẩm này đều giúp hai sao nam nổi danh khắp thế giới đồng thời nhận được giải thưởng điện ảnh danh giá.

Tờ HK01 cho biết, bộ phim đầu tiên mà Lý Kiệt Kiệt bỏ lỡ là Tổ trọng án (Crime Story) được ra mắt năm 1993, do Hoàng Chí Cường làm đạo diễn. Điều đặc biệt là quá trình quay phim có nhiều lần xáo trộn từ diễn viên, đạo diễn cho đến tựa phim đều bị thay đổi.

Được biết, ban đầu Tổ trọng án có tên là Dã thú hình cảnh , đội hình diễn viên dự kiến ban đầu gồm Lý Liên Kiệt, Trịnh Tắc Sĩ, La Gia Anh. Tuy nhiên, năm 1992, Lý Liên Kiệt và phía Gia Hòa đã chấm dứt hợp đồng, đồng nghĩa với việc vai nam chính sẽ thuộc về một người khác. Lúc đó, Gia Hòa không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tìm Thành Long thay thế.

Thành công ngoài mong đợi của Tổ trọng án (1993) giúp tên tuổi Thành Long nổi tiếng khắp thế giới. Nhờ đó, Thành Long đã giành giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất tại Lễ trao giải Kim Mã lần thứ 30.

Ngoài ra, Thành Long cũng lọt vào danh sách rút gọn của Giải thưởng điện ảnh Hong Kong lần thứ 13 nhưng bị thua cuộc trước Huỳnh Thu Sinh với tác phẩm The Untold Story (Bánh bao nhân thịt người).

Thành Long đoạt giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất tại LHP Kim Mã lần thứ 30 nhờ sự thể hiện tuyệt vời trong phim "Tổ trọng án".

Quay trở lại với bộ phim Tổ trọng án , trong quá trình thực hiện bộ phim, giữa Thành Long và đạo diễn Hoàng Chí Cường có nhiều tranh chấp không thể hòa giải. Cuối cùng, phía công ty Gia Hòa chọn cách thỏa hiệp với Thành Long, Trần Chí Hòa được mời tới làm đạo diễn, hỗ trợ Thành Long hoàn thành những phân cảnh cuối của bộ phim đồng thời cũng đổi tên thành Tổ trọng án .

Bộ phim điện ảnh thứ hai Lý Liên Kiệt vụt mất cơ hội tỏa sáng là Ngọa hổ tàng long do Lý An đạo diễn và Châu Nhuận Phát, Dương Tử Quỳnh và Chương Tử Di đóng chính.

Vào thời điểm đó, đạo diễn Lý An đang quay phim Ẩm thực nam n ữ. Trong thời gian này, Lý An cũng tìm đọc Ngọa hổ tàng long - cuốn thứ tư nằm trong bộ tiểu thuyết võ hiệp Hạc thiết ngũ bộ của tác giả Vương Độ Lư. Sau khi đàm phán bản quyền chuyển thể thành phim, đạo diễn Lý An mới bắt đầu tìm diễn viên.

Theo HK01, ngay sau khi hoàn thành kịch bản, Lý An ngay lập tức mời Lý Liên Kiệt cho vai nam chính Lý Mộ Bạch. Tuy nhiên, thời điểm đó, con gái của Lý Liên Kiệt và Hoa hậu Lợi Trí sắp chào đời, do vậy, siêu sao võ thuật châu Á đã từ chối lời mời từ đạo diễn Lý An.

“Ngọa hổ tàng long" với sự tham gia của Châu Nhuận Phát, Dương Tử Quỳnh và Chương Tử Di đã giành giải được 4 giải Oscar.

Sau khi Lý Liên Kiệt từ chối, Lý An nghĩ tới Châu Nhuận Phát và gửi lời mời. May mắn, ông nhận được cái gật đầu của tài tử họ Châu. Công chiếu vào năm 2000, Ngọa hổ tàng long trở thành một hiện tượng trong làng điện ảnh thế giới với 4 giải Oscar (gồm Phim ngoại ngữ hay nhất; Quay phim xuất sắc nhất; Nhạc phim hay nhất và Chỉ đạo nghệ thuật xuất sắc nhất).

Không chỉ nhận được cơn mưa lời khen từ giới chuyên môn, Ngọa hổ tàng long cũng trở thành bộ phim mở ra một thời kỳ mới cho dòng phim võ thuật Trung Quốc, là tiền đề cho những bộ phim võ hiệp sau này như Anh hùng, Thập diện mai phục, Vô cực, Dạ yến,... Điều đáng tiếc là vai nam chính chỉ giúp Châu Nhuận Phát nhận được đề cử Đề cử giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất tại Giải thưởng Điện ảnh Hồng Kông. Tuy nhiên, vai diễn này cũng giúp ông giành được giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất tại Giải thưởng Điện ảnh và Truyền hình Mỹ - Châu Á lần thứ hai.

Sau khi bỏ lỡ hai tác phẩm điện ảnh đình đám và nhường cơ hội tỏa sáng cho Thành Long - Châu Nhuận Phát, phải tới 8 năm sau, Lý Liên Kiệt mới chạm tay được vào giải thưởng Nam diễn viên chính xuất sắc nhất tại Điện ảnh Hong Kong lần thứ 27 với bộ phim Đầu danh trạng (The Warlords) của đạo diễn Trần Khả Tân.

Lý Liên Kiệt của hiện tại.

Hiện tại, ở tuổi 61, Lý Liên Kiệt không còn mặn mà với việc đóng phim. Từ năm 2020 tới nay, sao nam võ thuật đình đám dành thời gian tu thiền, làm thiện nguyện.

Thỉnh thoảng, Lý Liên Kiệt mới xuất hiện tại một vài sự kiện. Do ít xuất hiện, Lý Liên Kiệt liên tục vướng tin đồn qua đời do bệnh tật. Trong nhiều năm qua, Lý Liên Kiệt vẫn kiên cường chống chọi với căn bệnh cường giáp. Ngoài ra, siêu sao võ thuật cũng gặp nhiều chấn thương xương khớp do thời trẻ đóng nhiều cảnh hành động nguy hiểm.