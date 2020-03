Ly Kute chia sẻ loạt khoảnh khắc cùng quý tử Khoai Tây làm điều đặc biệt khi sắp tròn 4 tuổi, ngoại hình của cậu bé khiến nhiều người bất ngờ

Trải qua khoảng thời gian đầy sóng gió, vất vả sau khi chia tay Mạc Hồng Quân, Ly Kute quyết định làm mẹ đơn thân. Thế nhưng, không phải vì vậy mà người mẹ ấy yếu đuối hay gục gã, trải qua gần 4 năm, Ly Kute hết lần này đến lần khác khiến người hâm mộ càng thêm yêu quý và khâm phục khi cô vừa giỏi kinh doanh lại chăm con cực khéo.

Ngoài thời gian bận rộn việc kinh doanh để trang trải sinh hoạt và mang lại cuộc sống tốt cho gia đình, Ly Kute luôn dành thời gian đưa con trai Khoai Tây đi du lịch khắp nơi để trải nghiệm.

Mới đây trên trang cá nhân, cựu hot girl Hà thành gây chú ý khi chia sẻ loạt khoảnh khắc mới nhất về con trai Khoai Tây. Trong ảnh, cậu bé diện quần áo phông khỏe khoắn, cùng mẹ đi thả cá.

"Tháng 3, tháng của bạn ấy. Thả cá, phóng sinh", chủ nhân bài đăng hào hứng.

Ngay sau khi đăng tải, những hình ảnh này đã nhận về hơn 3 nghìn lượt like cùng hàng chục lượt bình luận, chia sẻ của người dùng mạng. Ai cũng bày tỏ bất ngờ trước ngoại hình ngày một cao lớn của Khoai Tây. Ngoài ra, cũng có người ngưỡng mộ bởi cậu bé này tuy tuổi còn nhỏ nhưng rất tự lập và hiểu chuyện. Bởi việc thả cả phóng sinh là một việc làm thiện nguyện. Hơn ai hết, Ly Kute luôn mong muốn con trai lớn lên luôn là người hiếu nghĩa và cuộc sống gặp được bình an, may mắn.

Khoai Tây khiến nhiều người trầm trồ vì ngoại hình cao lớn

Khoai Tây là kết quả của cuộc tình chóng vánh giữa Ly Kute và Mạc Hồng Quân. Tuy nhiên, thời điểm Ly Kute biết mình mang thai cũng là khi mối quan hệ giữa cô và chân sút của đội tuyển Than Quảng Ninh đã rạn nứt, nên mặc dù có con chung nhưng cặp đôi cũng không tiến đến hôn nhân. Ly Kute quyết định trở thành một bà mẹ đơn thân, một mình nuôi dạy con, còn Mạc Hồng Quân sau đó không lâu cũng kết hôn với Kỳ Hân.



Nói với quý tử của mình về quãng thời gian ấy, single mom Hà thành khẳng định "đó là những năm ý nghĩa nhất của cuộc đời mẹ".

Cậu bé Khoai Tây thường xuyên được mẹ đưa đi du lịch, tham gia trải nghiệm nhiều hoạt động ngoại khóa, thể thao. Cộng thêm với cách dạy con khéo léo của Ly Kute, tới giờ Khoai Tây sắp được 4 tuổi nhưng đã rất thông minh, lanh lợi và cực kỳ chững chạc.

Dù còn nhỏ tuổi song cậu bé được mẹ nhận xét là người sống tình cảm, ngoan ngoãn, có trách nhiệm và biết quan tâm mọi người.