Ly hôn không còn là nỗi sợ: Khi phụ nữ tự chủ tài chính, họ có quyền lựa chọn và bảo vệ con cái

Không ít người ví tài chính vững vàng như một 'tấm áo giáp' trong hôn nhân. Bởi khi sóng gió nổi lên, người phụ nữ có nền tảng kinh tế độc lập sẽ ít bị tổn thương hơn, đủ bản lĩnh để đưa ra những quyết định sáng suốt cho bản thân mình và con cái.

Khi biến cố hôn nhân trở thành 'phép thử' của tự chủ tài chính

Mới đây, phiên tòa ly hôn giữa diễn viên Lan Phương và người chồng ngoại quốc đã thu hút sự quan tâm đặc biệt từ công chúng. Tranh chấp lớn nhất giữa hai bên là quyền nuôi hai con gái - bé lớn 7 tuổi, bé nhỏ mới 18 tháng.

Tại tòa, chồng cô - anh David - đưa ra mức thu nhập khoảng 160 triệu đồng/tháng, có nhiều khoản tiết kiệm, đang thuê một căn hộ hai phòng ngủ 23 triệu đồng/tháng và khẳng định có thể nuôi con mà không cần hỗ trợ. Lan Phương phản bác rằng, chỉ riêng chi phí nuôi hai bé đã lên đến khoảng 1 tỷ đồng mỗi năm, trong khi tổng thu nhập của chồng cô chỉ xấp xỉ 1,92 tỷ đồng thì khó có thể duy trì mức sống hiện tại của hai con.

Diễn viên Lan Phương

Trái lại, Lan Phương chứng minh tài sản của mình: cô sở hữu căn hộ đứng tên, có bất động sản cho thuê 32 triệu đồng/tháng, điều hành công ty với vốn điều lệ 5 tỷ đồng, có 1 tỷ đồng tiền tiết kiệm và nguồn thu ổn định khoảng 7 tỷ đồng/năm từ đóng phim, quảng cáo, thương hiệu cá nhân... Cô khẳng định có đủ điều kiện tài chính và thời gian để trực tiếp chăm sóc các con, thậm chí Lan Phương từng tuyên bố: 'Tôi không cần một đồng nào từ chồng'.

Vụ việc không chỉ khiến dư luận chú ý vì những con số 'khủng', mà còn đặt ra một câu hỏi quan trọng: Điều gì mới thực sự là nền tảng giúp phụ nữ đứng vững, đảm bảo cuộc sống gia đình, nhất là khi biến cố như ly hôn xảy đến?

Khi phụ nữ tự chủ tài chính, họ có nhiều lựa chọn hơn

Chia sẻ với báo Phụ nữ Việt Nam, ThS. Nguyễn Thu Giang, hội viên Hiệp hội tư vấn tài chính Việt Nam cho rằng: "Việc chủ động tài chính giúp người phụ nữ có thể độc lập hơn trong cuộc sống, tạo ra sự cân bằng trong gia đình khi các quyết định tài chính không dựa vào một người".

Bên cạnh đó, việc chủ động tài chính sẽ giúp phụ nữ vững vàng hơn trước những biến cố, đặc biệt là trong tình huống ly hôn hoặc bị mất việc làm. "Để tự tin hơn trong quản lý tài chính gia đình, chị em cần trang bị cho mình kiến thức về tài chính, quản lý chi tiêu, tiến tới là tự do tài chính cho bản thân và gia đình", chuyên gia tài chính Nguyễn Thu Giang nhấn mạnh.

Câu chuyện của diễn viên Lan Phương là minh chứng sống động cho thấy: tự chủ tài chính không chỉ là lợi thế, mà thực sự là quyền lực của phụ nữ. Từ những con số cô đưa ra, có thể thấy rõ sự khác biệt:

Chi phí nuôi con: Khoảng 1 tỷ đồng/năm - bao gồm học phí quốc tế, chăm sóc sức khỏe, các hoạt động ngoại khóa và sinh hoạt hàng ngày.

Nguồn thu thụ động: Bất động sản cho thuê mang về 32 triệu đồng/tháng, tương đương gần 400 triệu đồng/năm - giúp cô đảm bảo dòng tiền ổn định.

Nguồn thu chủ động: Thu nhập khoảng 7 tỷ đồng/năm từ phim ảnh, quảng cáo, thương hiệu cá nhân, cùng công ty riêng vốn điều lệ 5 tỷ.

Với nền tảng tài chính đó, Lan Phương không chỉ có thể lo cho các con đầy đủ, mà còn giữ vững mức sống hiện tại, điều mà nếu chỉ dựa vào khoản thu nhập 160 triệu đồng/tháng của chồng thì khó lòng thực hiện được.

Điều đáng nói là bên cạnh tài sản và thu nhập, Lan Phương còn có khả năng quản lý, kiểm soát chi tiêu và hoạch định tương lai - điều mà nhiều phụ nữ khác khó có được khi vẫn phụ thuộc vào thu nhập của chồng. Cô chủ động đầu tư, tạo ra nhiều nguồn thu song song để giảm rủi ro, nhờ đó không bị dồn vào thế bị động trong những thời điểm bước ngoặt.

Tự chủ tài chính - 'xương sống' để phụ nữ làm chủ cuộc đời mình

Từ trường hợp của Lan Phương, có thể rút ra một bài học rõ ràng: Tự chủ tài chính không đơn thuần là chuyện kiếm tiền cá nhân, mà là 'bảo hiểm' cho cuộc sống của chính phụ nữ và con cái. Khi có nền tảng tài chính riêng, phụ nữ mới thật sự có quyền lựa chọn - tiếp tục hay dừng lại, bước đi hay ở lại - mà không bị ràng buộc bởi 'nỗi lo cơm áo'.

Khi một người phụ nữ có nền tảng tài chính vững vàng, cô ấy không chỉ bảo đảm được đời sống vật chất cho bản thân và con cái, mà còn giảm thiểu sự tổn thương trước biến cố như ly hôn, mất việc, hay biến động kinh tế. Ngược lại, nếu phụ thuộc hoàn toàn vào thu nhập của người khác, bất kỳ thay đổi nào cũng có thể đẩy cả gia đình - đặc biệt là con trẻ - vào tình trạng bất ổn.

Trên bình diện xã hội, phụ nữ tự chủ tài chính không chỉ là vấn đề bình đẳng giới, mà còn góp phần trực tiếp vào sự phát triển kinh tế bền vững. Khi phụ nữ có thể làm chủ nguồn lực, họ sẽ tái đầu tư vào giáo dục, y tế, chăm sóc con cái và cộng đồng - tạo ra hiệu ứng lan tỏa tích cực cho thế hệ kế tiếp.

Nói cách khác, tự chủ tài chính không đơn thuần là khả năng kiếm tiền, mà là quyền được lựa chọn cuộc sống mình mong muốn. Và để đạt được điều đó, mỗi phụ nữ cần bắt đầu từ những bước nhỏ: quản lý tài chính cá nhân, không ngừng học hỏi và xây dựng nguồn thu riêng - để dù ở bất cứ hoàn cảnh nào, họ vẫn đủ vững vàng để bảo vệ chính mình và những người mình yêu thương.

3 hướng đi giúp phụ nữ vun đắp khả năng tự chủ tài chính

Không phải ai cũng có thể ngay lập tức sở hữu khối tài sản lớn như diễn viên Lan Phương, nhưng bất kỳ người phụ nữ nào cũng có thể bắt đầu xây dựng nền tảng tài chính vững chắc cho riêng mình. Dưới đây là ba phương án thực tiễn, phù hợp với phụ nữ ở nhiều độ tuổi và hoàn cảnh khác nhau:

1. Lập kế hoạch tài chính cá nhân rõ ràng

Xác định rõ thu nhập - chi tiêu, khoản cố định (tiền nhà, học phí, bảo hiểm…) và khoản linh hoạt (mua sắm, giải trí), áp dụng nguyên tắc 50-30-20 (50% nhu cầu thiết yếu, 30% chi tiêu cá nhân, 20% tiết kiệm/đầu tư). Ưu tiên quỹ khẩn cấp, tiết kiệm cho con, bảo hiểm.

2. Đầu tư cho năng lực bản thân

Dù có chồng chu cấp, phụ nữ vẫn nên duy trì công việc hoặc kinh doanh nhỏ để có nguồn thu riêng. Việc học thêm kỹ năng, ngoại ngữ, công nghệ… giúp giữ lợi thế cạnh tranh, đồng thời mở ra nhiều lựa chọn nghề nghiệp linh hoạt ở từng giai đoạn cuộc đời.

3. Tạo thêm nguồn thu nhập thụ động

Phân bổ một phần thu nhập vào tiết kiệm, trái phiếu, quỹ mở, bảo hiểm hưu trí. Khi có vốn và kiến thức, có thể mở rộng sang cho thuê bất động sản, cổ phiếu dài hạn hoặc góp vốn kinh doanh.

Dù chọn hướng đi nào, điều quan trọng nhất là: đừng để mình phụ thuộc hoàn toàn vào người khác về tiền bạc. Khi có năng lực tài chính riêng, phụ nữ không chỉ đảm bảo được cuộc sống cho bản thân và con cái, mà còn có tiếng nói vững vàng hơn trong mọi quyết định của gia đình.

Kết

Tự chủ tài chính không phải chuyện xa vời mà là nhu cầu thiết thực với phụ nữ hôm nay. Câu chuyện của Lan Phương là minh chứng: khi có thu nhập ổn định, tài sản rõ ràng và khả năng quản lý chi tiêu, người phụ nữ sẽ có nhiều quyền lựa chọn hơn cho bản thân và con cái.

Ở góc độ đời sống, điều này đồng nghĩa với việc chị em có thể chủ động từ những khoản nhỏ như quỹ chi tiêu gia đình, bảo hiểm, tiết kiệm cho con, cho đến những quyết định lớn hơn như đầu tư, mua nhà. Và quan trọng nhất, đó là sự an tâm - khi biến cố ập đến, bạn đã chuẩn bị sẵn nguồn lực tài chính để ứng phó.