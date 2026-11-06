Ly hôn 12 năm, chồng cũ đã qua đời, người phụ nữ đón mẹ chồng cũ về sống cùng: Phản ứng của chồng mới mới là điều đáng nói!

Người ta vẫn thường nói, một cuộc hôn nhân kết thúc cũng là lúc những mối quan hệ từng gắn bó với nó dần trở nên xa cách. Hai người không còn là vợ chồng, những tiếng gọi bố mẹ chồng, con dâu cũng có thể trở thành chuyện của quá khứ. Thế nhưng, câu chuyện của một người phụ nữ tại Trung Quốc mới đây đã khiến nhiều người phải suy ngẫm về ý nghĩa thực sự của tình thân. Dù ly hôn đã 12 năm, chồng cũ cũng qua đời, cô vẫn quyết định vượt hơn 1.000 km để đón mẹ chồng cũ về sống cùng gia đình hiện tại.

Theo SCMP, người phụ nữ có tên Lâm Lâm, sinh sống tại tỉnh Hà Nam, Trung Quốc. Sau khi biết mẹ chồng cũ có nguy cơ phải sống một mình ở tuổi ngoài 70, cô đã chủ động bay đến tỉnh Quảng Đông để đón bà về nhà. Điều khiến câu chuyện trở nên đặc biệt là Lâm Lâm không chỉ nhận được sự đồng thuận từ người chồng hiện tại mà còn được chính mẹ ruột ủng hộ.

Ly hôn 12 năm vẫn gọi mẹ chồng cũ là mẹ, người phụ nữ quyết định đón bà về chăm sóc

Mối nhân duyên giữa Lâm Lâm và gia đình chồng cũ bắt đầu từ 17 năm trước, khi cô kết hôn ở tuổi 20 và chuyển đến Quảng Đông làm dâu. Cuộc hôn nhân kéo dài 5 năm trước khi hai người quyết định đường ai nấy đi vào năm 2014. Tuy nhiên, dù mối quan hệ vợ chồng không thể tiếp tục, tình cảm giữa Lâm Lâm và bố mẹ chồng cũ vẫn được duy trì.

Trong những năm làm dâu, Lâm Lâm luôn nhận được sự quan tâm và chăm sóc từ gia đình chồng. Cô nhớ rằng mỗi khi đi làm trở về, bố chồng thường chuẩn bị sẵn cơm nóng, còn mẹ chồng giúp đỡ cô chăm sóc các con từ khi chúng còn rất nhỏ. Không chỉ chia sẻ công việc gia đình, ông bà còn thường xuyên động viên, ghi nhận những cố gắng của con dâu.

Sau khi ly hôn, hai con của Lâm Lâm tiếp tục sống với bố và bà nội tại Quảng Đông trong khoảng 10 năm. Trong suốt thời gian ấy, mẹ chồng cũ vẫn giữ liên lạc và quan tâm đến cuộc sống của Lâm Lâm. Biết cô kinh doanh thực phẩm tại Hà Nam, bà thường nhắc nhở con dâu cũ giữ gìn sức khỏe, đừng làm việc quá sức. Có những lần gặp mặt, bà còn kín đáo đưa tiền cho Lâm Lâm vì lo cô phải một mình xoay xở cuộc sống.

Chính những điều giản dị ấy khiến Lâm Lâm luôn trân trọng tình cảm mình từng nhận được. Dù không còn là con dâu trên danh nghĩa, cô vẫn gọi người phụ nữ ấy là mẹ, bởi với Lâm Lâm, tình thân không nhất thiết phải chấm dứt khi một cuộc hôn nhân kết thúc.

Biến cố xảy đến khi bố chồng cũ của Lâm Lâm qua đời vì bệnh vào năm 2024, tiếp đó chồng cũ của cô cũng mất trong năm 2025. Sau những mất mát liên tiếp, mẹ chồng cũ của Lâm Lâm phải đối diện với cuộc sống ngày càng cô quạnh tại ngôi nhà quen thuộc ở Quảng Đông.

Dù có 5 người con đều sẵn lòng đón về chăm sóc, bà vẫn muốn ở lại căn nhà nơi mình từng sống nhiều năm cùng chồng, con trai và hai cháu nội. Tuy nhiên, hai cháu hiện đã chuyển đến sống cùng Lâm Lâm và người chồng hiện tại tại Hà Nam, khiến bà có nguy cơ phải sinh hoạt một mình khi tuổi đã cao.

Không yên tâm trước hoàn cảnh ấy, Lâm Lâm quyết định chủ động đề nghị đưa mẹ chồng cũ về sống cùng gia đình mình.

Chồng hiện tại đồng ý, mẹ ruột cũng ủng hộ: Một câu nói khiến nhiều người ấm lòng

Ban đầu, mẹ chồng cũ của Lâm Lâm không đồng ý. Bà lo ngại việc chuyển đến sống cùng gia đình mới của con dâu sẽ trở thành gánh nặng, đồng thời e dè trước những lời bàn tán của người ngoài. Tuy nhiên, Lâm Lâm vẫn kiên trì thuyết phục, bởi cô hiểu rằng người phụ nữ đã dành nhiều năm chăm sóc con cháu cũng cần có người quan tâm khi bước vào tuổi già.

Sau cùng, mong muốn được ở gần hai cháu nội khiến bà thay đổi quyết định. Lâm Lâm đích thân bay từ Hà Nam đến Quảng Đông, vượt quãng đường hơn 1.000 km để đón mẹ chồng cũ về nhà. Trong khoảnh khắc gặp lại, hai người ôm nhau xúc động. Người mẹ chồng cũ không giấu được bất ngờ khi con dâu thực sự quay trở lại đón mình sau nhiều năm ly hôn.

Chia sẻ về quyết định này, Lâm Lâm cho biết cô không cho rằng ly hôn đồng nghĩa với việc những người từng là gia đình phải trở thành người xa lạ. Điều cô mong muốn chỉ đơn giản là đáp lại lòng tốt đã nhận được trong những năm tháng trước đây.

Đáng chú ý, người chồng hiện tại hoàn toàn thấu hiểu và ủng hộ lựa chọn của Lâm Lâm. Cô bày tỏ sự biết ơn đối với chồng vì đã đồng ý để mẹ chồng cũ đến sống cùng gia đình, dù điều này có thể khiến cuộc sống sinh hoạt thay đổi ít nhiều. Với Lâm Lâm, bà có thể đến ở một thời gian để thay đổi không khí hoặc ở lại lâu dài nếu cảm thấy thoải mái.

Không chỉ có chồng, mẹ ruột của Lâm Lâm cũng đứng về phía con gái. Khi được hỏi về quyết định đón mẹ chồng cũ, bà cho biết gia đình ấy từng đối xử rất tốt với Lâm Lâm, thậm chí có lúc còn chăm sóc con gái bà chu đáo hơn chính bà. Vì vậy, người mẹ cảm thấy vui khi biết con gái có thể tiếp tục chăm sóc người đã từng yêu thương mình.

Sự ủng hộ của hai người thân thiết nhất trong cuộc sống hiện tại khiến câu chuyện càng trở nên đặc biệt. Quyết định của Lâm Lâm không xuất phát từ nghĩa vụ pháp lý hay sự ràng buộc của hôn nhân, mà từ lòng biết ơn và mong muốn gìn giữ một mối quan hệ từng mang đến cho cô nhiều sự ấm áp.

Sau khi đón bà về, Lâm Lâm cũng chú ý đến những thói quen sinh hoạt để mẹ chồng cũ dễ dàng thích nghi với môi trường mới. Khi biết bà đã quen ngủ trên giường cứng và không thoải mái với đệm mềm, cô chuẩn bị riêng một chiếc đệm phù hợp. Những quan tâm nhỏ ấy cho thấy Lâm Lâm không chỉ muốn có người ở cùng bà, mà còn mong người mẹ có thể cảm thấy thoải mái trong ngôi nhà mới.





Hết duyên vợ chồng không có nghĩa là hết tình nghĩa

Câu chuyện của Lâm Lâm nhanh chóng thu hút sự quan tâm trên mạng xã hội Trung Quốc. Nhiều người dành lời khen cho cách ứng xử của cô, đặc biệt khi việc tiếp tục chăm sóc mẹ chồng cũ sau nhiều năm ly hôn không phải lựa chọn phổ biến.

Một cư dân mạng nhận xét rằng mọi mối quan hệ đều cần sự vun đắp từ hai phía, khi con người đối xử chân thành với nhau, những điều tốt đẹp cũng có khả năng được đáp lại. Người khác cho rằng việc một phụ nữ ngoài 70 tuổi sẵn lòng rời quê hương, chuyển đến sống cùng con dâu đã ly hôn cho thấy mối quan hệ giữa họ thực sự gắn bó.

Thực tế, không phải cuộc hôn nhân nào kết thúc cũng có thể giữ lại những mối quan hệ tốt đẹp. Có những gia đình lựa chọn không tiếp tục liên lạc sau ly hôn để bảo vệ sự bình yên của mỗi người, và đó cũng là điều cần được tôn trọng. Tuy nhiên, câu chuyện của Lâm Lâm cho thấy khi những người từng là gia đình vẫn dành cho nhau sự yêu thương và tôn trọng, họ hoàn toàn có thể duy trì một mối quan hệ khác, không nhất thiết bị giới hạn bởi danh xưng hay những ràng buộc đã chấm dứt.

Điều đáng quý là Lâm Lâm không quên những năm tháng từng được chăm sóc, trong khi mẹ chồng cũ cũng chưa bao giờ xem việc con trai ly hôn là lý do để cắt đứt tình cảm với con dâu. Hai người đã lựa chọn giữ lại những điều tốt đẹp của quá khứ, để rồi khi hoàn cảnh thay đổi, họ vẫn có thể trở thành chỗ dựa cho nhau.

Sau 12 năm, tiếng gọi "mẹ" mà Lâm Lâm dành cho mẹ chồng cũ vẫn không thay đổi. Và có lẽ, hành động vượt hơn 1.000 km để đón bà về chăm sóc đã nói lên nhiều điều hơn bất kỳ lời hứa hẹn nào.

Một cuộc hôn nhân có thể kết thúc, nhưng lòng biết ơn và tình nghĩa chân thành không nhất thiết phải dừng lại cùng với nó.