Lý do Vương phi Kate không đội vượng miện trong Lễ đăng quang của Vua Charles

Ngày 6/5, gia đình Thân vương William và Vương phi Kate cùng các thành viên của Vương thất Anh đã tề tựu đông đủ để dự Lễ đăng quang của Vua Charles tại Tu viện Westminster.

Kate xuất hiện nổi bật và gây ấn tượng mạnh với bộ trang phục mang màu sắc của lá cờ Union Jack (Quốc kỳ Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland). Cô trông lộng lẫy trong chiếc váy của nhà mốt Alexander McQueen bằng lụa crepe màu ngà, có họa tiết hoa hồng, cây kế, hoa thủy tiên vàng và hoa shamrock.

Việc Vương phi xứ Wales sử dụng headpiece bằng bạc cài tóc được cho là cách thể hiện sự tôn trọng với Vua Charles.

Điều khiến người ta chú ý hơn cả là Kate không sử dụng vương miện mà thay vào đó là một chiếc bờm cài đầu (headpiece) làm từ bạc thỏi hình lá, điểm pha lê lấp lánh. Nó có hình dáng tương tự như những chiếc bờm mà 6 thị nữ của cố Nữ vương Elizabeth II đội trong lễ đăng quang của bà năm 1953.

Theo tạp chí The People, chiếc bờm đội đầu lộng lẫy của Vương phi xứ Wales trong Lễ đăng quang của Vua Charles có mối liên hệ chặt chẽ với tổ chức từ thiện lâu đời của ông, The Prince's Trust.

Cụ thể, chiếc bờm cài tóc được thiết kế bởi Jess Collett, người đã làm việc như một thợ may thời trang cao cấp trong 25 năm qua, sau khi nhận được một khoản vay từ tổ chức từ thiện The Prince's Trust.

"25 năm trước, tôi đã có một khoản vay đầu tiên của mình từ @princestrust để bắt đầu Jess Collett Milliner", Jess Collett viết trên Instagram. "Cảm ơn Vua Charles và @princestrust vì sự hỗ trợ để ngày hôm nay thương hiệu của tôi vẫn phát triển mạnh mẽ và được yêu thích".

Instagram chính thức cho tổ chức từ thiện của Vua Charles sau đó đã phản hồi: "Cảm ơn vì đã trở thành một phần đặc biệt trong lịch sử của chúng tôi và chia sẻ câu chuyện #PrincesTrust của bạn ngày hôm nay".

Prince's Trust hỗ trợ những người trẻ trong độ tuổi từ 11 đến 30 đang gặp khó khăn trong học tập hoặc công việc, cung cấp cho họ các nguồn lực như chương trình đào tạo, hỗ trợ tài chính, v.v. để giúp họ thành công.

Với tư cách là Vương tử xứ Wales, Vua Charles đã thành lập The Prince's Trust vào năm 1976 với khoản trợ cấp thôi việc của ông từ Hải quân Anh cung cấp các khoản trợ cấp đầu tiên cho những người có hoàn cảnh khó khăn.

Mặc dù Charles hiện đã là quốc vương, nhưng The Prince's Trust vẫn tiếp tục mở rộng và là một phần di sản của ông. Ngoài Vương quốc Anh và các quốc gia Khối thịnh vượng chung, The Prince's Trust hiện đang điều hành các chương trình tại Hoa Kỳ ở New York và Chicago.

Theo tạp chí Hello Magazine, còn một lý do khác cho lựa chọn của Kate trong ngày trọng đại của bố chồng. Việc Vương phi xứ Wales sử dụng headpiece bằng bạc cài tóc được cho là cách thể hiện sự tôn trọng với Vua và Vương hậu - 2 người duy nhất đội vương miện.

Thực tế, trong lịch sử, các thành viên quan trọng của Vương thất thường đội vương miện tới lễ đăng quang. Tuy nhiên, việc Kate không đội vương miện được cho là thể hiện đúng mong muốn tiết chế quy mô buổi lễ của Vua Charles III.

Ngoài thể hiện sự tôn kính với Vua cha thông qua việc đội bờm thay cho vương miện, Kate còn được đánh giá cao nhờ sự khéo léo chọn lựa trang phục cho bản thân và cho các con. Sự lựa chọn cẩn thận của Kate khi mặc trang phục màu đỏ, trắng và xanh lam trước Lễ đăng quang của Vua Charles là một thể hiện chắc chắn sự ủng hộ dành cho Vương quốc Anh vào thời điểm quan trọng này.

Trong ngày trọng đại của ông nội, Vương tôn George (9 tuổi), Vương tôn nữ Charlotte (8 tuổi) và Vương tôn Louis (5 tuổi) mặc 3 trang phục với 3 màu khác biệt: màu đỏ, trắng và xanh lam. Đó không phải ngẫu nhiên mà là sự sắp xếp có chủ đích với ý nghĩa đặc biệt. Bởi đó chính là những màu chủ đạo của lá cờ Union Jack, thể hiện sự ủng hộ của gia đình Wales với Vương quốc Anh.