Lý do phái đẹp Việt ưa chuộng các mẫu xe Kia

Ô tô đang dần trở thành "người bạn đồng hành" không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày của phái đẹp, không chỉ để đi làm, gặp gỡ bạn bè, mà còn thể hiện phong cách sống. Các mẫu xe Kia với đa dạng phân khúc và mức giá là sự lựa chọn lý tưởng của nhiều chị em.

Kia Morning & Kia Sonet dành cho những cô nàng độc lập, cá tính

Tại thành phố lớn như Hà Nội và TP.HCM, mật độ giao thông đông đúc khiến những mẫu xe hạng A như Kia Morning được nhiều chị em ưa chuộng khi mua xe lần đầu. Với kích thước nhỏ gọn, di chuyển linh hoạt cùng giá bán thấp nhất phân khúc, chỉ từ 349 triệu đồng, Kia Morning mang đến sự tiện lợi trong từng hành trình.

Kia Morning X-line là mẫu xe phù hợp cho phái đẹp mua xe lần đầu

Mẫu xe được trang bị màn hình giải trí 8 inch, điều hòa tự động, bệ tỳ tay trung tâm… giúp không gian nội thất trở nên hiện đại, trẻ trung.

Kia Sonet sở hữu nhiều trang bị tính năng phù hợp với phái đẹp hiện đại

Với những phụ nữ độc lập và cá tính, Kia Sonet là cách để họ khẳng định phong cách riêng của bản thân. Xe có thiết kế trẻ trung, hiện đại với đèn định vị ban ngày Star-map, đèn chiếu sáng và đèn hậu LED; camera lùi tích hợp màn hình 10,25 inch. Với chi phí lăn bánh khoảng 600 triệu đồng, Kia Sonet là mẫu xe phù hợp với tài chính của đa số chị em.

Kia K3 lựa chọn cho người phụ nữ của gia đình

Chăm sóc gia đình là sự ưu tiên, niềm vui của nhiều phụ nữ Việt. Kia K3 đáp ứng được nhu cầu này với không gian nội thất rộng rãi hàng đầu phân khúc, khoang xe được thiết kế hợp lý, đủ chỗ cho gia đình 4 người cùng nhiều hành lý.

Kia K3 là mẫu xe có không gian nội thất rộng rãi hàng đầu phân khúc

Xe cũng được trang bị nhiều tính năng an toàn như: 6 túi khí, camera lùi, cảm biến khoảng cách trước sau, hỗ trợ đỗ xe an toàn, cảnh báo áp suất lốp…, giúp chị em tự tin và an tâm hơn khi cầm lái.

Theo Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam VAMA, Kia K3 luôn nằm trong top xe bán chạy nhất phân khúc sedan cỡ C, chiếm hơn 38% thị phần phân khúc vào tháng 01/2025.

Kia Seltos dành cho phái đẹp thích cảm giác lái

Các mẫu SUV cỡ B đang ngày càng được lòng khách hàng Việt, đặc biệt là phụ nữ. Kia Seltos là một trong những đại diện tiêu biểu ở phân khúc này.

Kia Seltos – mẫu SUV sở hữu thiết kế thời trang và phong cách.

Xe sở hữu cụm 2 màn hình nối liền Panoramic 4,2 inch và 10,25 inch; màn hình hiển thị lên kính lái HUD giúp dễ dàng quan sát; cùng hệ thống điều hòa tự động hai vùng độc lập.

Kia Seltos còn trang bị công nghệ an toàn hiện đại, bao gồm: hỗ trợ giới hạn tốc độ (MSLA), điều khiển hành trình (Cruise Control), hỗ trợ tránh va chạm điểm mù phía sau (BCA), hỗ trợ tránh va chạm phương tiện cắt ngang phía sau (RCCA), cảnh báo và hỗ trợ giữ làn đường (LKA), cảnh báo và hỗ trợ theo làn (LFA), cảnh báo và hỗ trợ tránh va chạm phía trước (FCA), cảnh báo nguy hiểm khi mở cửa xe (SAW), cảnh báo người lái mất tập trung (DAW). Bên cạnh đó, xe còn được trang bị 6 túi khí, phanh ABS, ESC, HAC…

Với hệ thống hơn 100 showroom đại lý trên toàn quốc, chị em có thể dễ dàng đến các showroom gần nhất để được tư vấn và trải nghiệm các mẫu xe Kia phù hợp nhất.