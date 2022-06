Lý do nhiều người xem Đà Nẵng - Hội An - Huế là một "combo tour" nhất định phải đi cùng một lúc vào mỗi mùa du lịch

Cứ hè về dải đất miền Trung đầy nắng và gió lại trở nên hấp dẫn. Hàng năm, Đà Nẵng - Hội An (Quảng Nam) - Huế đón hàng triệu du khách đến tham quan và nghỉ dưỡng. Và thường nếu xác định chuyến đi từ 4 ngày trở lên nhiều người thường có xu hướng chọn tour 3 địa điểm trên để du lịch và nghỉ dưỡng.

Cả 3 thành phố Huế Đà Nẵng Hội An đều là những địa điểm du lịch vô cùng nổi tiếng với nhiều phong cảnh đẹp, các điểm tham quan hấp dẫn, giàu giá trị văn hóa, lịch sử, ẩm thực đa dạng, phong phú, có rất nhiều các món ăn ngon nức tiếng… tất cả hội tụ đem đến cho du khách những trải nghiệm vô cùng thú vị và bất ngờ. Vậy lí do gì mà người ta lại chọn tour như vậy?

3 tỉnh/thành phố gần nhau, di chuyển dễ dàng, giá cả lại hợp lí

Đà Nẵng - Hội An - Huế là 3 tỉnh/thành phố nằm liền kề. Từ Đà Nẵng đến Hội An cách nhau khoảng hơn 100km di chuyển bằng ô tô, xe máy, tàu hỏa đều được chỉ mất hơn 2 tiếng đồng hồ. Để có thể khám phá đồng thời cả ba địa điểm này, bạn có thể chọn một trong hai phương án là: đến Huế trước sau đó đi tiếp Đà Nẵng, Hội An hoặc đến Đà Nẵng và di chuyển lần lượt đến Huế và Hội An.

Không chỉ ở vị trí địa lý dễ di chuyển, 3 địa điểm còn có thời tiết khá giống nhau vì thuộc khu vực miền Trung. Thời điểm lý tưởng nhất để trải nghiệm lịch trình Đà Nẵng Hội An Huế là từ tháng 3 đến tháng 8 hàng năm bởi thời tiết ở cả 3 thành phố du lịch này đều khô ráo, có nhiều nắng, trời trong xanh, thuận tiện đi lại.

Bên cạnh đó, 3 tỉnh/thành phố này được nhiều người đánh giá là du lịch rẻ, không quá đắt đỏ mà lại nhiều địa điểm để thăm thú. Giá tour thì rơi vào khoảng 5 triệu - 8 triệu đồng/người tuỳ vào mức chi tiêu của bạn.

Nhiều địa điểm du lịch hấp dẫn, thú vị

Tuy là 3 tỉnh/thành phố gần nhau nhưng đều có những nét đặc trưng, thú vị khác nhau. Mỗi thành phố lại có một đặc trưng riêng. Nếu Đà Nẵng được coi là thành phố hiện đại đáng sống nhất thì Hội An là thành phố của sự cổ kính, còn Huế lại dung dị, mộng mơ.

Đà Nẵng

Được mệnh danh là thành phố đáng sống, Đà Nẵng luôn là điểm du lịch mơ ước của rất nhiều du khách. Đến với Đà Nẵng bạn có thể trải nghiệm một cuộc phiêu lưu lên rừng xuống biển, thưởng thức những món ăn tuyệt ngon cùng rất nhiều địa điểm vui chơi hấp dẫn.

Các địa điểm bạn có thể tham khảo: cầu Rồng, chùa Linh Ứng, bán đảo Sơn Trà, Bà Nà Hills biển Mỹ Khê...

Hội An (Quảng Nam)

Không sôi động cũng chẳng náo nhiệt, phố cổ Hội An là nơi bạn có thể tìm thấy những bức tranh yên bình với tường bám đầy rêu, những ngôi nhà cổ kính, không gian quán xá đậm chất hoài cổ,… Đặc biệt đến với phố cổ, bên cạnh hoạt động tham quan, đây còn là nơi bạn có thể lang thang cả ngày để mua sắm, thưởng thức ẩm thực hay tìm hiểu cuộc sống bình dị của người dân địa phương.

Các địa điểm bạn có thể ghé qua như chùa Cầu, hội quán Triều Châu, nhà cổ Tấn Ký, nhà cổ Phùng Hưng, hội quán Phúc Kiến, biển An Bàng...

Huế

Với không gian trầm mặc, nhịp sống yên bình, cố đô Huế là điểm dừng chân lý tưởng để thư giãn, tham quan và khám phá. Tại đây bạn sẽ có rấy nhiều lựa chọn điểm đến, bao gồm: các lăng tẩm, đền đài, hệ thống chùa chiền, nhà thờ, các di tích lịch sử, các điểm du lịch sinh thái, các khu chợ...

Ở Huế khá nhiều địa điểm tham quan khám phá nên phải dành ít nhaaft 2-3 ngày, một số địa điểm bạn không thể bỏ qua như: Hoàng thành Huế, cầu Trường Tiền, lăng Minh Mạng, lăng Tự Đức, lăng Khải Định, đồi Thiên An, làng hương Thuỷ Xuân...

Không chỉ thu hút bởi các địa điểm du lịch, Huế - Hội An - Đà Nẵng còn thu hút du khách bởi những món ăn ngon, đặc trưng khiến nhiều người không thể bỏ qua.

NHỮNG LƯU Ý KHI ĐI HUẾ - HỘI AN - ĐÀ NẴNG - Do đi 3 thành phố nên rất nhiều địa điểm tham quan, khám phá nên bạn cần có lịch trình cụ thể hôm nay đi đâu, ngày mai đi đâu. Và thường rằng các địa điểm không gần nhau nên việc lên lịch trình tránh việc mất thời gian. - Nên đi theo thứ tự Đà Nẵng - Hội An - Huế hoặc ngược lại để thuận tiện trong việc di chuyển. - Dải đất miền Trung đầy nắng và gió, vì vậy nếu đi theo gia đình có trẻ nhỏ hoặc người lớn tuổi thì nên chọn phương tiện di chuyển phù hợp. Tránh ra nắng vào giờ cao điểm. - Sắp tới là thời điểm miền Trung sẽ có mưa rải rác vì vậy nếu lựa chọn du lịch cần phải theo dõi thời tiết để chuyến đi trở nên hoàn hảo.

