Lý do nam sinh lớp 7 siết cổ người thân ở Phú Quốc

Sáng 18/9, đại diện Phòng Văn hóa - Xã hội đặc khu Phú Quốc (tỉnh An Giang) cho biết, đã có báo cáo về vụ nam sinh lớp 7 siết cổ, đánh người thân xảy ra trên địa bàn. Vụ việc gây chú ý khi clip ghi lại cảnh sự việc được chia sẻ lên mạng xã hội.

Nam sinh được xác định là em V.M.T., học lớp 7, Trường THCS Hùng Vương, Phú Quốc. Người bị hành hung là chị N.T.Q.N. (27 tuổi), mợ của T.

Hình ảnh em T. siết cổ chị N. trong đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội.

Theo báo cáo, từ trước giữa giữa mẹ T. và chị N. đã có mâu thuẫn, đánh nhau. Tiếp đó, chị N. cho rằng T. đã lấy điện thoại của cháu N.N.B.T. - con chị N.

Cụ thể, ngày 13/9, chị N. nói với ông N.T.Q. rằng T. đã lấy điện thoại của con mình. Ông Q. sau đó kể lại sự việc với bà N.N.M. - mẹ của T.

Khoảng 6h30 ngày 15/9, chị N. đến nhà ông Q. để đưa con đi học. Tại đây, bà M. bức xúc và hỏi chị N. về bằng chứng việc T. lấy điện thoại. Trước đó khoảng 15 ngày, bà M. và chị N. từng xảy ra mâu thuẫn, đánh nhau.

Nghe chuyện mình bị nghi lấy điện thoại và nhớ lại việc mẹ từng bị mợ đánh, T. đã xông tới siết cổ chị N. Dù được người lớn can ngăn, nam sinh vẫn tiếp tục đánh, đá vào vùng đầu và cổ chị T. cả khi chị này ngồi xuống nền gạch.

Làm việc với cơ quan chức năng, T. thừa nhận hành vi xuất phát từ sự bực tức, không kiểm soát được cảm xúc và bộc phát nhất thời. Nam sinh nhận thức hành vi của mình là sai, cam kết sẽ kiềm chế cảm xúc, đồng thời tìm đến người lớn, thầy cô hoặc cơ quan chức năng để được hỗ trợ khi xảy ra mâu thuẫn.

Các cơ quan chức năng tại Phú Quốc đã giải thích để T. nhận thức rõ hành vi sai trái , yêu cầu em bình tĩnh và tìm người lớn hỗ trợ khi phát sinh mâu thuẫn. Địa phương cũng đề nghị gia đình quan tâm, động viên và hỗ trợ em trong học tập, tâm lý.

Ông Nguyễn Thế Anh - Hiệu trưởng Trường THCS Hùng Vương, đề nghị T. nhận lỗi, sửa sai, không nhắc lại chuyện đã qua; đồng thời nhấn mạnh trách nhiệm của phụ huynh trong việc quan tâm, giáo dục học sinh.

Công an đặc khu Phú Quốc khuyến cáo người dân không lan truyền clip, xuyên tạc hoặc đăng tải thông tin sai sự thật liên quan vụ việc, tránh gây ảnh hưởng đến gia đình và tâm lý của học sinh .

Trước đó, chiều 17/9, Sở GD&ĐT tỉnh An Giang có công văn khẩn yêu cầu các trường học trên toàn tỉnh tăng cường giáo dục đạo đức, kỹ năng ứng xử và phòng ngừa bạo lực trong học sinh sau vụ việc.

Trước đó, như Tiền Phong đã đưa tin, những ngày qua mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một nam sinh tấn công, siết cổ một người phụ nữ. Ngày 16/9, lãnh đạo đặc khu Phú Quốc đã chỉ đạo công an phối hợp với các phòng chuyên môn làm việc với nhà trường và những người liên quan, khẩn trương xác minh vụ việc và báo cáo kết quả.