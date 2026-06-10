Trong quá trình sử dụng, nhiều gia đình dễ gặp tình trạng Wi-Fi chậm, video bị đứng hình, cuộc gọi trực tuyến gián đoạn hoặc TV thông minh tải nội dung lâu hơn bình thường. Khi đó, không ít người nghĩ ngay đến việc đường truyền có vấn đề hoặc nhà mạng “yếu”.

Tuy nhiên, theo khuyến nghị từ nhiều đơn vị viễn thông và công nghệ như TP-Link, VNPT, FPT Telecom hay cơ quan quản lý viễn thông Anh Ofcom, một nguyên nhân rất phổ biến lại nằm ngay trong chính ngôi nhà: vị trí đặt router/modem Wi-Fi.

Vị trí đặt router tưởng tiện nhưng có thể khiến Wi-Fi chậm đi

Nhiều gia đình có thói quen đặt router trong tủ TV, hộc kệ, ngăn kéo, phía sau màn hình, sau loa hoặc ở góc khuất để căn phòng trông gọn gàng hơn. Một số nhà lại đặt thiết bị sát cửa sổ, gần ban công, gần bếp, dưới mái tôn hoặc ở nơi có ánh nắng chiếu trực tiếp vào buổi trưa, buổi chiều.

Những vị trí này tưởng chừng vô hại nhưng lại không thật sự phù hợp với một thiết bị phải hoạt động liên tục như router. Router cũng là thiết bị điện tử, trong quá trình vận hành sẽ sinh nhiệt. Nếu bị đặt trong không gian kín, bị che phủ hoặc ở nơi có nhiệt độ cao, thiết bị có thể khó tản nhiệt, từ đó hoạt động kém ổn định hơn.

Theo TP-Link, thiết bị mạng nên được đặt ở nơi thoáng mát, tránh nguồn nhiệt và ánh nắng trực tiếp. FPT Telecom cũng khuyến nghị người dùng không nên đặt modem/router ở nơi bí, gần các thiết bị điện tử gây nhiễu hoặc nơi có nhiệt độ cao, bởi điều này có thể làm mạng chập chờn, tốc độ không ổn định.

Đây cũng là lý do cùng một gói Internet nhưng có nhà dùng ổn định, có nhà lại thường xuyên than Wi-Fi yếu. Vấn đề đôi khi không nằm ở đường truyền, mà nằm ở việc router đang bị “giấu” trong một vị trí không thuận lợi.

Không chỉ vì nóng, Wi-Fi còn yếu do vật cản và nhiễu sóng

Ngoài nhiệt độ, vật cản trong nhà cũng ảnh hưởng đáng kể đến chất lượng Wi-Fi. Sóng Wi-Fi có thể bị suy giảm khi đi qua tường bê tông dày, cửa kim loại, tủ gỗ lớn, gương, bể cá hoặc nhiều lớp vật dụng trong phòng. Vì vậy, dù mạng vẫn hoạt động bình thường ở phòng khách, các phòng xa hơn vẫn có thể gặp tình trạng sóng yếu, vào mạng chậm hoặc thường xuyên mất kết nối.

Ofcom khuyến nghị người dùng nên tránh đặt router gần các thiết bị có thể gây nhiễu như lò vi sóng, điện thoại không dây, thiết bị giám sát trẻ em hoặc một số đồ điện tử khác. Trong khi đó, VNPT và FPT Telecom đều đưa ra lời khuyên tương tự: router nên được đặt ở vị trí cao, thoáng, gần trung tâm khu vực sử dụng và hạn chế tối đa vật cản xung quanh.

Trên thực tế, việc đặt router trong tủ TV hoặc phía sau nhiều thiết bị điện tử có thể tạo ra hai vấn đề cùng lúc. Một là thiết bị bị bí nhiệt, đặc biệt trong ngày nắng nóng. Hai là tín hiệu Wi-Fi bị che chắn, khó lan tỏa đều đến các khu vực khác trong nhà.

Bên cạnh đó, vào những ngày nóng, nhu cầu sử dụng Internet trong gia đình cũng thường tăng lên. Nhiều người ở nhà nhiều hơn, cùng lúc dùng điện thoại, laptop, TV thông minh, máy chơi game, camera an ninh hoặc các thiết bị nhà thông minh. Khi quá nhiều thiết bị kết nối cùng lúc, băng thông bị chia nhỏ. Nếu có người xem video chất lượng cao, gọi video hoặc tải dữ liệu nặng, các thiết bị còn lại có thể cảm thấy mạng chậm hơn.

Làm gì để Wi-Fi ổn định hơn trong những ngày nắng nóng?

Việc đầu tiên các gia đình nên làm là kiểm tra lại vị trí đặt router. Thiết bị nên được đặt ở nơi cao, thoáng, gần trung tâm khu vực sử dụng Internet. Không nên đặt router sát cửa sổ có nắng chiếu trực tiếp, trong tủ kín, sau TV, cạnh bếp, cạnh thiết bị tỏa nhiệt hoặc dưới sàn nhà.

Người dùng cũng không nên che phủ router bằng khăn, đồ trang trí, sách vở hoặc đặt chồng các thiết bị khác lên modem/router. Khoảng không xung quanh giúp thiết bị tản nhiệt tốt hơn, nhất là khi phải hoạt động liên tục trong điều kiện thời tiết oi nóng.

Khi mạng chập chờn, người dùng có thể thử khởi động lại modem/router đúng cách bằng cách tắt nguồn, chờ khoảng 30 giây đến vài phút rồi bật lại. Tuy nhiên, cần phân biệt thao tác này với việc reset thiết bị về mặc định. Nếu không nắm rõ, người dùng không nên bấm giữ nút reset nhiều lần vì có thể làm mất cấu hình mạng.

Với các thiết bị cần đường truyền ổn định như máy tính làm việc, TV thông minh hoặc máy chơi game, người dùng có thể cân nhắc dùng dây Ethernet thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào Wi-Fi. Ngoài ra, gia đình nên kiểm tra dây cáp, đầu nối và nguồn điện của modem. Nếu đèn báo trên thiết bị chuyển đỏ, nhấp nháy bất thường hoặc mạng mất trên toàn bộ thiết bị trong nhà, người dùng nên liên hệ nhà mạng để được kiểm tra.