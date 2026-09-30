Lý do khiến buổi gặp "Điều tất yếu của Linh Vol.2" trở nên Epic

Archer Thủ đô đếm từng ngày chờ gặp buitruonglinh

Không còn nghi ngờ gì nữa, đêm nhạc "Điều Tất Yếu của Linh Vol.2" là một trong những sự kiện thu hút sự quan tâm lớn của người trẻ Hà Nội trong tháng 10 năm nay. Hình ảnh Archer Thủ đô trên tay vé tham dự sự kiện, hành trình săn vé, thông tin về nơi tổ chức,... đang chiếm sóng khắp các nền tảng mạng xã hội.

Bài đăng nhận vé, chia sẻ kinh nghiệm săn vé đêm nhạc "Điều Tất Yếu của Linh Vol2" nhận được sự quan tâm lớn

Theo chia sẻ của một Archer đến săn vé tại cửa hàng Samsung West Lake, một nửa trong số 500 suất tham dự sự kiện gặp buitruonglinh đã hết chỉ sau 2 ngày tổ chức thử thách "Chụp ảnh Epic. Nhận vé gặp buitruonglinh". Nhiều Archer tại TP.HCM cũng đã đặt vé máy bay và sẵn sàng cạnh tranh một suất gặp nam ca sĩ Top 1 (trong mắt em).

Một Archer cho biết, gần một nửa số vé sự kiện gặp buitruonglinh đã được phát chỉ sau 2 ngày

Với những Archer đã may mắn có trong tay tấm vé gặp buitruonglinh vào ngày 03.10 sắp tới, sự háo hức là không thể che giấu. Các bài đăng khoe vé, rủ nhau xếp lịch đi chung nhận về hàng trăm lượt tương tác sôi nổi. Chương trình săn vé đêm nhạc "Điều Tất Yếu của Linh Vol.2" vẫn kéo dài đến hết ngày 02.10.2026. Để đáp lại tình cảm của các Archer, ban tổ chức vừa công bố tăng thêm 100 vé tham dự, nâng tổng số suất tham gia lên 600 vé. Người hâm mộ chưa kịp sở hữu vé gặp buitruonglinh nên nhanh chân ghé ngay cửa hàng Samsung West Lake để tham gia thử thách cùng Galaxy S26 FE nếu muốn sở hữu tấm vé gặp buitruonglinh vào đầu tháng 10.

Cộng đồng Archer đang háo hức chờ ngày gặp buitruonglinh tại Hà Nội, thậm chí còn đề xuất cả danh sách tiết mục tại sự kiện

Sự háo hức của cộng đồng người hâm mộ buitruonglinh còn được thể hiện qua bài đăng "manifest" những tiết mục sẽ xuất hiện trong chương trình. Từ "đặc sản" kéo violin, phần trình diễn solo ca khúc "Top 1" hay bản hit "Từng Ngày Yêu Em"... đều được các Archer điểm mặt gọi tên. Hình ảnh hoành tráng bên trong Cung Thiếu Nhi Hà Nội - nơi tổ chức sự kiện "Điều Tất Yếu của Linh Vol.2" cũng đang được chia sẻ rầm rộ, kéo theo sự hào hứng của người hâm mộ Thủ đô.

Cộng đồng Archer Hà Nội đang ngóng từng ngày đến sự kiện gặp buitruonglinh

Những bất ngờ đang dần được bật mí

Bên cạnh sự xuất hiện của buitruonglinh, ban tổ chức cũng vừa xác nhận khách mời đặc biệt Ngô Kiến Huy sẽ góp mặt trong chương trình. Đây là một bất ngờ thú vị, hứa hẹn mang đến nhiều "secret" bùng nổ cho tất cả khán giả. Ngoài ra, nhiều đặc quyền hấp dẫn như card bo góc giới hạn, một màn khiêu vũ 1-1 cùng buitruonglinh hay những thước phim chưa từng công bố cũng đang được ban tổ chức úp mở cho sự kiện sắp tới.

Sự xuất hiện của Ngô Kiến Huy hứa hẹn sẽ nhân đôi sự bất ngờ cho sự kiện "Điều Tất Yếu của Linh Vol.2"

Với những Archer đang muốn sở hữu tấm vé gặp gỡ buitruonglinh, hãy nhanh chân ghé cửa hàng Samsung Westlake (Tầng 1, Lotte Mall West Lake Hanoi, số 272 đường Võ Chí Công, Phường Tây Hồ, Hà Nội) để tham gia thử thách "Chụp ảnh Epic. Nhận vé gặp buitruonglinh". Chương trình diễn ra từ 20.09.2026 đến hết ngày 02.10.2026 trong khung giờ từ 9:30 đến 22:00.

Tại đây, bạn sẽ được hướng dẫn trải nghiệm Galaxy S26 FE và thực hiện sáng tạo hình ảnh với tính năng Photo Assist (Chỉnh sửa ảnh thế hệ mới) tại khu vực Photo Frame do ban tổ chức bố trí. Sau khi hoàn tất quá trình sáng tạo, hãy dùng dùng tính năng Quick Share trên Galaxy S26 FE để nhận thành phẩm về thiết bị cá nhân. Đăng tải kết quả lên tài khoản Facebook cá nhân ở chế độ công khai kèm các hashtag #Samsung #GalaxyAI #GalaxyS26 FE #TatYeuButPha để có cơ hội nhận vé tham gia buổi gặp "Điều Tất Yếu của Linh Vol.2".

Archer Hà Nội tích cực ghé Samsung West Lake săn vé gặp buitruonglinh

Người bạn tất yếu cho cuộc hội ngộ buitruonglinh

Galaxy S26 FE không chỉ mở ra cơ hội sở hữu vé gặp buitruonglinh, mà còn là bạn đồng hành tất yếu để ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ cùng nam ca sĩ. Xuyên suốt đêm diễn, camera Mắt thần bóng đêm tích hợp ProVisual Engine giảm nhiễu tối đa sẽ giúp Archer ghi lại hoàn hảo mọi tiết mục trong điều kiện thiếu sáng. Khi quay phim, tính năng Horizontal Lock (Khoá đường chân trời) sẽ giữ video ổn định ngay cả khi máy rung lắc mạnh.

Camera Mắt thần bóng đêm trên Galaxy S26 FE đã sẵn sàng cùng Archer ghi lại sắc nét cuộc gặp Epic cùng buitruonglinh

Đặc biệt, người hâm mộ nay có thể dễ dàng quay video tập trung vào riêng buitruonglinh nhờ tính năng My FanCam (Tự động canh khung chủ thể) trên Galaxy S26 FE. Việc sáng tạo hình ảnh, xóa vật thể thừa, chỉnh sửa hậu kỳ cũng có thể thực hiện dễ dàng nhờ tính năng Photo Assist trên điện thoại. Người hâm mộ cũng có thể hoàn toàn yên tâm về trải nghiệm bền bỉ xuyên suốt đêm diễn nhờ dung lượng pin khủng cùng sạc nhanh siêu tốc 45W trên Galaxy S26 FE.

My FanCam giúp chỉnh sửa hậu kỳ video hiệu quả, để luôn nổi bật thần thái buitruonglinh

Sự kiện "Điều Tất Yếu của Linh Vol.2" đang đến rất gần và số lượng vé không còn nhiều. Hãy đến cửa hàng Samsung Westlake ngay hôm nay để trải nghiệm Galaxy S26 FE và nhận tấm vé tham dự buổi gặp gỡ Epic cùng buitruonglinh.

‏Thể lệ chi tiết có tại: ‏ ‏http://smsng.co/6005BGZpOx‏ ‏ ‏‏

Samsung triển khai chương trình ưu đãi hấp dẫn khi mua sắm Galaxy S26 FE từ ngày 01.10 đến 31.10.2026. Người dùng được mua sắm trả góp chỉ từ 1.499.000 đồng/tháng, thời hạn 12 tháng thông qua Samsung Finance+ (giá áp dụng cho phiên bản 128GB đã kèm voucher 1 triệu đồng). Các đặc quyền hấp dẫn khác khi sở hữu Galaxy S26 FE bao gồm: bảo hành chính hãng 24 tháng, thu cũ đổi mới 3 triệu đồng, tặng 6 tháng Google AI Pro trị giá 3 triệu đồng.