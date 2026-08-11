Lý do hủy tổ chức liên hoan của một lớp mầm non đang khiến phụ huynh khắp MXH tranh cãi: Thế là các con mất một trải nghiệm tuổi thơ!

Mới đây, hình ảnh chụp tin nhắn của một giáo viên mầm non gửi ban phụ huynh bất ngờ gây bão MXH và thu hút nhiều tranh luận. Theo nội dung tin nhắn, vì có phụ huynh trong lớp không đồng ý liên hoan, cho rằng "không cần thiết" nên cô giáo quyết định sẽ ngưng tổ chức bữa tiệc.

Dòng thông báo ngắn gọn nhưng vô tình mở ra một cuộc trao đổi sôi nổi về cách người lớn nhìn nhận niềm vui của con trẻ, cũng như sự đồng hành giữa gia đình và nhà trường.

"Mỗi sự kiện nhỏ đều là trải nghiệm tinh thần quý giá của con"

Ngay sau khi hình ảnh được chia sẻ, đa số ý kiến từ cộng đồng mạng đều tỏ ra tiếc nuối cho các bé. Nhiều phụ huynh cho rằng, ở lứa tuổi 3 - 4, trẻ đã bắt đầu hình thành nhận thức, có trí nhớ cảm xúc sâu sắc và rất háo hức với những hoạt động tập thể.

Một tài khoản cá nhân chia sẻ: "Con mình cứ nghe đến hai từ "liên hoan" là mắt sáng rỡ, cười toe toét cả ngày." Một phụ huynh khác cũng bày tỏ góc nhìn: "Bé nhà mình mới 2 tuổi rưỡi thôi, nhưng mỗi lần liên hoan hay dự sinh nhật các bạn ở lớp về là líu lo kể đủ thứ chuyện. Trẻ con tuy nhỏ nhưng không hề vô tri, mỗi sự kiện nhỏ đều là trải nghiệm tinh thần quý giá của con".

Hay một cư dân mạng lại bình luận: "Tôi từng thấy nhiều bố mẹ đi làm tóc, đi nhậu tiền triệu chẳng tiếc, nhưng đóng thêm 100, 200 nghìn cho con có tuổi thơ thì lại giãy nảy, tính toán".

Nhiều ý kiến cho rằng, mục đích của bữa tiệc liên hoan mầm non vốn không nằm ở giá trị vật chất hay bữa ăn phô trương, mà là khoảnh khắc các con được quây quần, học cách chia sẻ món ăn, gửi lời cảm ơn tới thầy cô và cùng nhau lưu giữ những kỷ niệm tuổi thơ hồn nhiên.

Tuy nhiên, ỏ một góc nhìn khác, sự dè dặt của một số phụ huynh đối với các buổi tiệc liên hoan không hẳn xuất phát từ chuyện chi phí, mà đến từ những lo lắng rất thực tế về sự an toàn của con:

Thứ nhất, rủi ro về an toàn thực phẩm và sức khỏe: Trẻ mầm non rất dễ gặp các vấn đề về tiêu hóa hoặc dị ứng (như dị ứng sữa, hạt, hải sản...). Kiểm soát nguồn gốc, chất lượng đồ ăn trong các buổi tiệc tự phát tại lớp luôn là bài toán khiến nhiều cha mẹ bất an.

Thứ hai, sự lệch pha trong trải nghiệm của trẻ: Không phải đứa trẻ nào cũng hào hứng với tiếng nhạc lớn hay đám đông. Với những bé có tính cách thu mình hoặc nhạy cảm với tiếng động, một buổi tiệc ồn ào đôi khi lại tạo ra áp lực tâm lý thay vì sự vui vẻ.

Khi cái "buông tay" của cô giáo lại gieo thêm khoảng cách

Điều khiến nhiều người băn khoăn hơn cả trong câu chuyện này lại nằm ở cách xử lý thông tin. Việc hủy bỏ toàn bộ sự kiện ngay khi có ý kiến trái chiều, cùng dòng thông báo có phần đường đột, vô tình tạo ra khoảng cách giữa phụ huynh với nhau và giữa phụ huynh với nhà trường.

Suy cho cùng, trong môi trường giáo dục mầm non, sự khéo léo trong giao tiếp và lắng nghe là chìa khóa quan trọng nhất. Thay vì chọn giải pháp hủy bỏ, một buổi tiệc ngọt đơn giản với trái cây tươi, bánh nhẹ đảm bảo an toàn vệ sinh, được thống nhất quy mô rõ ràng từ trước sẽ vừa giải tỏa được lo lắng của những phụ huynh cẩn trọng, vừa giữ trọn nụ cười háo hức trên môi trẻ nhỏ.

Tuổi thơ của con trẻ trôi qua rất nhanh. Để mỗi ngày đến trường của các con thực sự là một ngày vui, có lẽ điều các bé cần nhất chính là sự lắng nghe, bao dung và một tiếng nói chung ấm áp từ cả gia đình lẫn nhà trường.