Lý do đồ điện tử gia dụng Bespoke AI là khoản đầu tư đáng tiền cho gia đình hiện đại

AI giúp việc nhà hiệu quả hơn

Không ít gia đình hiện vẫn xem AI trên các thiết bị gia dụng là một khái niệm công nghệ xa vời, được sử dụng cho mục đích quảng cáo là chính. Thông qua các thiết bị điện tử gia dụng Bespoke AI, Samsung đang dần thay đổi suy nghĩ này. Ông lớn Hàn Quốc tích cực đưa AI vào các công việc thường nhật và trực tiếp nâng cao hiệu quả sử dụng của đồ gia dụng. AI giúp người dùng giặt sạch hơn, chăm vải tốt hơn, bảo quản thực phẩm tối ưu hơn. Tất cả đều là những giá trị thiết thực mà người dùng nhận được mỗi ngày.

Trên các dòng máy giặt Bespoke AI , công nghệ AI Wash có khả năng nhận biết khối lượng, chất liệu vải và độ bẩn, từ đó giúp tối ưu chu trình giặt mà không cần người dùng tốn nhiều công sức xử lý trước mỗi lần giặt. Ngăn giặt xả tự động phân bổ lượng nước giặt xả theo độ bẩn quần áo, giúp sạch hoàn hảo mà không gây lãng phí. Người dùng chỉ cần đổ nước giặt xả một lần là đủ dùng cho cả tháng. Bên cạnh đó, công nghệ AI Ecobubble cảm biến chất liệu vải, tối ưu lượng bong bóng siêu mịn, thời gian giặt, nhiệt độ và tốc độ xả phù hợp, giúp đánh bật vết bẩn tốt hơn và bảo vệ sợi vải hiệu quả.

Chị Trang (Bình Chánh, TP.HCM) đánh giá rất cao AI Wash cảm biến chất liệu vải và ngăn giặt xả tự động trên máy giặt Samsung Bespoke AI

Với tủ lạnh Bespoke AI, người dùng có thể bảo quản thực phẩm tốt hơn một cách tự động. Công nghệ AI Precise Cooling sẽ chủ động điều chỉnh chế độ làm lạnh dựa trên thuật toán AI, nhận diện và dự đoán nhu cầu làm lạnh của tủ như khi có nhiều thực phẩm mới được cho vào, khi lưu trữ thực phẩm nóng hoặc điều kiện thời tiết nóng bức. Với các dòng tủ lạnh Bespoke AI với màn hình AI Family Hub, công nghệ AI Vision Inside còn có sử dụng camera bên trong để nhận diện các loại thực phẩm tươi sống được đưa vào và lấy ra khỏi tủ, giúp người dùng quản lý danh sách thực phẩm dễ dàng. Bạn có thể xem hình ảnh thực phẩm đang có trong tủ lạnh để ra quyết định đi chợ, nhận gợi ý công thức nấu ăn hoặc quản lý hạn sử dụng của thực phẩm.

Tủ lạnh Bespoke AI ứng dụng AI vào việc điều chỉnh chế độ làm lạnh dựa trên thói quen và môi trường, giúp bảo quản thực phẩm tốt hơn, tiết kiệm điện hơn

AI giúp người dùng đơn giản hóa thao tác

Đúng theo tinh thần tự động hoá, AI sẽ thay người dùng xử lý những thao tác lặp đi lặp lại, giúp các gia đình đỡ phải nhớ, bớt phải canh và giảm số lượng thao tác thực hiện. Trên máy giặt, AI Control sẽ tự ghi nhớ và đề xuất chế độ giặt dựa trên thói quen sử dụng mà người dùng không cần tuỳ chỉnh lại trước mỗi lần giặt. Màn hình hiển thị quy trình bằng tiếng Việt dễ hiểu, có các hướng dẫn thông minh để bất cứ độ tuổi nào cũng có thể sử dụng.

Nhà sáng tạo nội dung kênh Vivi Diary (Phường Tân Mỹ, TP.HCM) đầu tư trọn bộ thiết bị gia dụng Bespoke AI, mang đến cuộc sống tiện lợi hơn

Với tủ lạnh, công nghệ Auto Open Door trên tủ lạnh AI Family Hub được trang bị cảm biến chạm, cho phép người dùng dễ dàng mở tủ chỉ bằng một cái chạm tay, ngay cả khi đang cầm nắm nhiều thực phẩm hoặc vật dụng. AI được đặt đúng chỗ và hợp lý, giúp giải quyết triệt để những bất tiện quen thuộc và khiến việc nhà trở thành trải nghiệm nhẹ gánh hơn với tất cả người dùng.

AI giúp tiết kiệm điện hơn

Thông minh nhưng không hề "hại điện", AI trên thiết bị điện tử gia dụng của Samsung thậm chí còn giúp người dùng tiết kiệm hoá đơn tối đa. Khi kích hoạt chế độ AI Energy trên ứng dụng SmartThings, các dòng tủ lạnh sẽ tự động tối ưu tốc độ máy nén và chu kỳ rã đông dựa trên thói quen và môi trường để tiết kiệm điện.

Gia đình Thanh và Sang (Phường An Lạc, TP.HCM) tiết kiệm đáng kể hoá đơn điện nhờ chế độ AI Energy trên tủ lạnh

Trên máy giặt, AI Energy giúp giảm đến 70% điện năng nhờ kết hợp công nghệ bong bóng siêu mịn và giặt nước lạnh. Trong khi máy sấy áp dụng AI Heatpump liên tục cảm biến độ ẩm, từ đó điều chỉnh nhiệt độ và lưu lượng khí để bảo vệ sợi vải và tiết kiệm điện tối đa.

AI giúp thiết bị vận hành bền bỉ và đáng tin cậy hơn

Một ứng dụng quan trọng của AI trên thiết bị điện tử gia dụng Samsung chính là khả năng hỗ trợ theo dõi, bảo trì thiết bị tự động. Với các thiết bị khác, người dùng thường chỉ phát hiện vấn đề khi máy gặp sự cố, nhưng Bespoke AI hoàn toàn có thể dự báo từ sớm. Tính năng SmartThings Home Care sẽ tự động nhắc lịch bảo dưỡng và hướng dẫn người dùng từng bước xử lý ngay trên ứng dụng.

Cô Lệ Thuỷ (Phường An Lạc, TP.HCM) đánh giá AI trên máy giặt Samsung trực quan và dễ sử dụng

Trên máy giặt, màn hình AI Control sẽ tự động nhắc nhở khi có vấn đề như lỗi cấp nước, cần vệ sinh lồng giặt bằng tiếng Việt dễ hiểu. Người dùng có thể nắm bắt ngay vấn đề khi nhìn vào màn hình của máy, từ đó nhanh chóng đưa ra giải pháp bảo trì phù hợp.

Bằng việc tạo ra những lợi ích thực tế, dễ dàng cảm nhận được trong các hoạt động thường nhật, Samsung Bespoke AI đang góp phần thay đổi sâu sắc cái nhìn của người dùng về AI. Từ một khái niệm mơ hồ, AI trên thiết bị điện tử gia dụng đang trở thành trợ tá đắc lực giúp cuộc sống nhẹ nhàng và thoải mái hơn.

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