Lý do chưa công bố điểm chuẩn lớp 10 tại TPHCM

Ngày 19/6, Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM đã công bố điểm thi lớp 10 cùng điểm chuẩn vào các lớp chuyên và lớp tích hợp. Tuy nhiên, đến hôm nay nhiều phụ huynh và học sinh băn khoăn vì sao điểm chuẩn lớp 10 thường vẫn chưa được công bố.

Dù đạt điểm thi khá cao, con của chị T.H. (phường Phú Thọ Hoà) vẫn không trúng tuyển nguyện vọng lớp 10 tích hợp vào Trường Trung học Thực hành Đại học Sài Gòn. Những ngày qua, chị cùng nhiều phụ huynh khác liên tục theo dõi thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM, thấp thỏm chờ điểm chuẩn lớp 10 thường được công bố để biết cơ hội vào trường của con.

Học sinh thi vào lớp 10 tại TPHCM

"Những ngày này tôi không thể tập trung làm việc, cứ mong chờ điểm chuẩn. Các địa phương khác đều đã công bố điểm chuẩn vào lớp 10 khiến tôi càng sốt ruột hơn", chị H.nói.

Trao đổi với Tiền Phong về vấn đề này, ông Nguyễn Văn Phong - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM, cho biết việc chậm công bố không phải do khâu xử lý dữ liệu mà là một giải pháp kỹ thuật nhằm xác định chính xác số lượng học sinh thực sự có nhu cầu học tại các trường THPT.

Theo quy định, mỗi học sinh có thể đăng ký từ 5 đến 8 nguyện vọng, bao gồm 3 nguyện vọng vào lớp 10 thường cùng các nguyện vọng vào lớp chuyên hoặc lớp tích hợp. Vì vậy, Sở phải công bố điểm chuẩn lớp chuyên và lớp tích hợp trước để học sinh trúng tuyển xác nhận nhập học.

Sau khi hoàn tất xác nhận, các em sẽ được loại khỏi danh sách xét tuyển lớp 10 thường, giúp tránh tình trạng một học sinh cùng lúc chiếm nhiều suất học ở các loại hình trường khác nhau.

Ông Phong cho biết cách làm này giúp các chỉ tiêu lớp 10 thường được phân bổ đúng cho những học sinh có nhu cầu thực tế, đồng thời hạn chế tối đa hiện tượng “ảo” trong tuyển sinh.

Năm nay, sau khi TPHCM sáp nhập, Ban Chỉ đạo thi lớp 10 cũng thay đổi phương thức xét tuyển. Thay vì xét lần lượt nguyện vọng 1, rồi đến nguyện vọng 2 và 3 như trước đây, toàn bộ ba nguyện vọng vào lớp 10 thường sẽ được xét đồng thời và công bố kết quả cùng một thời điểm.

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM, cách làm mới khắc phục hạn chế của phương thức cũ khi nhiều trường đã tuyển đủ chỉ tiêu ngay từ nguyện vọng 1, khiến cơ hội của học sinh đăng ký nguyện vọng 2 hoặc 3 gần như không còn. Đồng thời, phụ huynh và học sinh cũng không phải chờ đợi qua nhiều đợt xét tuyển.

Đáng chú ý, năm 2026 là năm đầu tiên hệ thống xác nhận nhập học của 5 trường chuyên trên địa bàn TPHCM được kết nối và đồng bộ dữ liệu. Các trường gồm Trường Phổ thông Năng khiếu (Đại học Quốc gia TPHCM) và bốn trường THPT chuyên trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM là Lê Hồng Phong, Trần Đại Nghĩa, Hùng Vương và Lê Quý Đôn.

Nhờ hệ thống liên thông này, học sinh trúng tuyển vào nhiều trường chuyên chỉ được lựa chọn xác nhận nhập học tại một trường duy nhất. Sau khi hoàn tất xác nhận, hệ thống sẽ tự động khóa quyền xác nhận ở các trường còn lại, qua đó loại bỏ tình trạng giữ chỗ ở nhiều trường cùng lúc.

Theo kế hoạch, học sinh trúng tuyển lớp 10 chuyên và lớp 10 tích hợp phải hoàn thành xác nhận nhập học trực tuyến trước 16 giờ ngày 23/6. Những trường hợp không thực hiện đúng thời hạn sẽ được xem là từ chối nhập học và chuyển sang diện xét tuyển lớp 10 thường.

Cùng thời gian này, học sinh có nhu cầu phúc khảo bài thi nộp đơn tại trường THCS nơi đang theo học. Kết quả phúc khảo dự kiến sẽ được công bố vào ngày 30/6.