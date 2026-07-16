Lý do 147 thí sinh bị loại hồ sơ đăng kí tại Trường Đại học Hà Nội

Hôm qua, Trường Đại học Hà Nội đã gửi tin nhắn phản hồi đến 147 thí sinh vì không đủ điều kiện xét tuyển năm nay theo quy định của trường sau khi tải dữ liệu của thí sinh trên hệ thống tuyển sinh chung của Bộ GD&ĐT để rà soát hồ sơ.

Lí do 147 thí sinh bị loại vì không có điểm thi môn ngoại ngữ tại kì thi tốt nghiệp THPT năm 2026 hoặc không đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng tối thiểu (điểm sàn) hoặc vi phạm cả hai điều kiện này.

TS. Nguyễn Tiến Dũng, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Hà Nội cho biết, công tác tuyển sinh đại học chính quy năm 2026 của trường được thực hiện trên cơ sở các văn bản pháp lí của Bộ GD&ĐT và các quyết định, quy chế nội bộ đã được ban hành công khai từ đầu năm 2026.

Để xét tuyển vào trường, thí sinh phải đạt mức điểm sàn theo quy định. Điểm sàn của nhà trường được quy đổi theo quy tắc tính điểm: Môn Ngoại ngữ nhân hệ số 2; tùy từng ngành đào tạo, môn Toán hoặc môn Ngữ văn nhân hệ số 2. Tổng điểm 3 môn thi sau khi nhân hệ số (tối đa 50 điểm) sẽ được quy đổi về thang điểm 40/40 là 22/40 điểm (không bao gồm các loại điểm ưu tiên, điểm khuyến khích hay điểm cộng).

Thí sinh tốt nghiệp THPT năm 2026 phải có tổng điểm 3 môn thi tốt nghiệp đạt mức tối thiểu này mới đủ điều kiện vào quy trình xét tuyển.

Giải thích sâu hơn về trường hợp thí sinh bị loại hồ sơ do "không có điểm thi môn ngoại ngữ", TS. Nguyễn Tiến Dũng nhấn mạnh, việc thí sinh cần phân biệt rõ hai phạm vi áp dụng của chứng chỉ quốc tế:

Thứ nhất, trong xét công nhận tốt nghiệp THPT (Bộ GD&ĐT), thí sinh được phép sử dụng chứng chỉ IELTS để được miễn bài thi ngoại ngữ.

Thứ hai, trong xét tuyển tại đại học, việc sử dụng chứng chỉ ngoại ngữ được thực hiện theo quy chế và quy định xét tuyển riêng của từng trường.

Tại Trường Đại học Hà Nội, đối với phương thức xét tuyển kết hợp, nhà trường quy định rõ không dùng điểm quy đổi điểm chứng chỉ năng lực ngoại ngữ thành điểm thi tốt nghiệp của môn ngoại ngữ để xét tuyển.

Do đó, chứng chỉ IELTS không được quy đổi để thay thế điểm thi tốt nghiệp THPT môn ngoại ngữ trong quá trình xét tuyển hoặc đối chiếu điều kiện, ngưỡng đầu vào theo quy định của trường. Thí sinh đăng kí phương thức này bắt buộc phải đáp ứng đồng thời các điều kiện xét tuyển, điểm sàn và phải có điểm thi môn ngoại ngữ trong kì thi tốt nghiệp THPT 2026.

Trước những thắc mắc từ phía phụ huynh và học sinh, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Hà Nội khẳng định, các quy định tuyển sinh đã được nhà trường công bố rất sớm và rộng rãi.

"Nhà trường khẳng định, việc rà soát, xác nhận hồ sơ xét tuyển kết hợp được thực hiện thống nhất, công bằng và minh bạch cho tất cả thí sinh. Trường Đại học Hà Nội sẽ không xử lí bất kì trường hợp ngoại lệ nào nếu không có căn cứ trong quy định, nhằm bảo đảm quyền lợi bình đẳng cao nhất giữa các thí sinh", lãnh đạo nhà trường nói.

Nhà trường cam kết tiếp tục thực hiện công tác tuyển sinh năm 2026 theo đúng Quy chế của Bộ GD&ĐT , bảo đảm tối đa quyền lợi hợp pháp của các thí sinh dựa trên các nguyên tắc đã công bố.

Như vậy, do không đọc kĩ thông tin tuyển sinh của nhà trường, thí sinh đã mất nguyện vọng đăng kí một cách vô ích. Năm nay, mỗi thí sinh chỉ được đăng kí 15 nguyện vọng.