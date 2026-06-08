LuxGroup ra mắt du thuyền Amiral Cruises for Presidents trên sông Sài Gòn

Du thuyền Amiral Cruises for Presidents vừa chính thức được ra mắt ngày 5/6/2026 trên sông Sài gòn.

LuxGroup vừa chính thức ra mắt Amiral Cruises for Presidents trên sông Sài Gòn, đánh dấu bước khởi đầu trong chiến lược phát triển hệ sinh thái du lịch sông biển của doanh nghiệp tại khu vực phía Nam. Sản phẩm được giới thiệu theo mô hình du thuyền boutique quy mô nhỏ, hướng tới phân khúc khách cao cấp thông qua trải nghiệm cá nhân hóa, văn hóa bản địa và xu hướng "quiet luxury", hay sang trọng thầm lặng.

Amiral Cruises được chính thức đưa vào hoạt động đúng dịp tròn 115 năm kể từ chuyến đi lịch sử của người thanh niên Nguyễn Tất Thành (Chủ tịch Hồ Chí Minh) từ Bến Nhà Rồng năm 1911. Theo Chủ tịch kiêm CEO LuxGroup Phạm Hà, tên gọi Amiral được lấy cảm hứng từ tàu Amiral Latouche Tréville gắn với dấu mốc lịch sử này.

Ông Phạm Hà, Chủ tịch kiêm CEO LuxGroup trong buổi lễ ra mắt Amiral Cruises for Presidents.

Theo công bố từ LuxGroup, đây là dự án đầu tiên trong kế hoạch đầu tư khoảng 38 triệu USD, tương đương gần 1.000 tỷ đồng, nhằm phát triển 10 du thuyền boutique khai thác các tuyến sông và biển phía Nam.

Trong đó, đội tàu cao tốc Amiral Explorers phục vụ tối đa 35 khách còn du thuyền Amiral Cruises for Presidents đón tối đa 99 khách mỗi hải trình, xuất phát từ Bến Bạch Đằng tại trung tâm TP.HCM và kết nối với nhiều điểm đến như địa đạo Củ Chi, Cần Giờ cùng các khu vực sinh thái lân cận.

Chủ tịch LuxGroup cho biết doanh nghiệp mong muốn đưa sông Sài Gòn trở thành một hành trình văn hóa sống động, giúp du khách tiếp cận lịch sử, nghệ thuật và đời sống Nam Bộ từ góc nhìn trên dòng sông.

Cũng theo ông Hà, hành trình trải nghiệm được phát triển theo định hướng du lịch chậm với nhịp độ thư giãn hơn so với nhiều tour đường sông hiện nay. Bên cạnh hoạt động ngắm cảnh, các chương trình còn kết hợp yếu tố lịch sử, văn hóa và trải nghiệm địa phương.

Các hành trình buổi tối cũng được thiết kế nhằm khai thác kinh tế đêm trên sông Sài Gòn thông qua hoạt động ẩm thực, âm nhạc và giải trí. Điểm nhấn được giới thiệu là chương trình "Sông Show" với hình thức sân khấu thực cảnh tái hiện văn hóa sông nước Nam Bộ.

Nhà hàng La Maison 1911 trên Du thuyền Amiral Cruises for Presidents

Việc đưa Amiral Cruises vào vận hành diễn ra trong bối cảnh ngành du lịch đang bước vào giai đoạn chuyển dịch sang tăng trưởng theo chiều sâu. Theo định hướng phát triển của ngành, Việt Nam hướng tới đón khoảng 25 triệu lượt khách quốc tế vào năm 2026 và khoảng 35 triệu lượt vào năm 2030, với mục tiêu du lịch đóng góp khoảng 15% GDP.

Ông Hà nhận định, lợi thế cạnh tranh của các điểm đến trong giai đoạn mới sẽ phụ thuộc ngày càng lớn vào khả năng tạo ra trải nghiệm có chiều sâu, kéo dài thời gian lưu trú và nâng mức chi tiêu trên mỗi du khách. Điều này hoàn toàn phù hợp với định hướng phát triển của LuxGroup kể từ những ngày đầu thành lập vào hơn hai thập kỷ trước.

Xu hướng này cũng phản ánh sự thay đổi trong nhu cầu của nhóm khách cao cấp trên thế giới. Thay vì tìm kiếm sự xa hoa mang tính phô trương, nhiều du khách đang quan tâm nhiều hơn tới xu hướng xa xỉ thầm lặng (quiet luxury) với những trải nghiệm riêng tư và tinh tế, được cá nhân hóa và giàu giá trị tinh thần.

Dư địa phát triển du lịch đường thủy của Việt Nam vẫn còn rất lớn.

Theo lãnh đạo LuxGroup, hơn 70% tài nguyên du lịch của Việt Nam gắn với sông nước và biển đảo nhưng dư địa phát triển du lịch đường thủy vẫn còn rất lớn. Trong kế hoạch tiếp theo, LuxGroup dự kiến mở rộng sang dòng du thuyền nghỉ đêm quy mô 50 cabin, phục vụ khoảng 100 khách trên các hành trình kết nối TP.HCM với Mekong, Campuchia và một số tuyến biển phía Nam.