Hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung của Bộ GD&ĐT đã chính thức mở để thí sinh bắt đầu đăng kí, điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển đại học năm 2026. Ghi nhận tính đến 19h ngày 3/7, toàn hệ thống đã có khoảng 213.000 thí sinh hoàn tất đăng kí.

Thí sinh chia sẻ băn khoăn với Ban tư vấn ngày hội lựa chọn nguyện vọng. Ảnh: Đăng Khoa

Tại ngày hội lựa chọn nguyện vọng do Bộ GD&ĐT phối hợp cùng báo Tuổi trẻ TPHCM, Sở GD&ĐT Hà Nội, Đại học Bách khoa Hà Nội tổ chức, GS.TS Nguyễn Tiến Thảo, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học (Bộ GD&ĐT) khẳng định hiện mới chỉ là giai đoạn khởi động bởi cổng đăng kí trực tuyến sẽ kéo dài đến 17h ngày 14/7. Dù vậy, mốc thời gian cao điểm dự kiến sẽ rơi vào các ngày từ 7/7 đến 10/7, hoặc có thể kéo dài đến ngày 12/7.

Cảnh báo lỗi xác nhận OTP và quy định mới về điểm sàn

Theo Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học, thí sinh tuyệt đối không nên chờ đến sát giờ đóng hệ thống (17h ngày 14/7) mới hoàn tất các thao tác. Việc dồn vào những giờ cuối cùng rất dễ dẫn đến tình trạng nghẽn mạng, quá tải hệ thống hoặc phát sinh các sự cố kĩ thuật ngoài mong muốn, khiến thí sinh bỏ lỡ thời hạn một cách đáng tiếc.

Thời điểm lí tưởng để hoàn thành việc đăng kí là khoảng ngày 10 - 12/7. Sau khi điền thông tin, thí sinh cần đăng nhập lại để kiểm tra toàn bộ dữ liệu và tiến hành xác nhận đầy đủ bằng mã OTP.

GS.TS Nguyễn Tiến Thảo, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học tư vấn cho thí sinh. Ảnh: Đăng Khoa

Thực tế từ các kì tuyển sinh trước cho thấy, lỗi phổ biến nhất khiến nhiều thí sinh mất cơ hội trúng tuyển là quên không thực hiện bước xác nhận bằng mã OTP sau khi thay đổi nguyện vọng. Đối với năm 2026, hệ thống đã được tối ưu hóa bằng cách tự động sắp xếp thứ tự nguyện vọng từ 1 trở đi, giúp giảm thiểu tối đa tình trạng nhầm lẫn hoặc tự đánh số sai như các năm trước.

"Sau mỗi lần thay đổi, điều chỉnh nguyện vọng, thí sinh bắt buộc phải xác nhận bằng mã OTP để hệ thống ghi nhận lần cập nhật mới nhất. Nếu chỉ chỉnh sửa nhưng không xác nhận, hệ thống vẫn lưu dữ liệu lần xác nhận trước đó", GS Nguyễn Tiến Thảo đặc biệt lưu ý. Thí sinh tuyệt đối không được cho bạn bè hay người khác mật mã tài khoản. Bởi thực tế đã có trường hợp thí sinh bị bạn sửa nguyện vọng, dẫn đến tình huống dở khóc dở cười khi nhận kết quả xét tuyển.

Bên cạnh đó, thí sinh cần lưu tâm đến các quy định mới về ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào (điểm sàn) vừa được các trường công bố. Bộ GD&ĐT sẽ chịu trách nhiệm công bố điểm sàn đối với ba nhóm ngành đặc thù gồm: Sức khỏe, đào tạo giáo viên và pháp luật.

Từ năm 2026, quy định mới nêu rõ đối với những ngành sử dụng kết quả kì thi tốt nghiệp THPT hoặc kết hợp với các phương thức xét tuyển khác, thí sinh phải đạt tối thiểu 15 điểm ở tổ hợp ba môn của kì thi tốt nghiệp THPT mới đủ điều kiện đăng kí xét tuyển.

Hệ thống không tự động cảnh báo điểm sàn

Nhiều thí sinh thắc mắc tại sao hệ thống không đưa ra cảnh báo ngay khi đăng kí vào những ngành, trường có điểm sàn cao hơn điểm thi thực. Giải đáp vấn đề này, GS.TS Nguyễn Tiến Thảo cho biết, tại thời điểm hệ thống mở, nhiều cơ sở đào tạo vẫn chưa hoàn tất việc cập nhật điểm sàn lên dữ liệu chung.

Tiến độ cập nhật của mỗi trường, mỗi ngành, thậm chí từng phương thức xét tuyển khác nhau. Nếu chờ đợi tất cả các trường cập nhật đồng bộ rồi mới hiển thị cảnh báo thì sẽ quá sát thời điểm khóa cổng đăng kí, không còn nhiều ý nghĩa cho thí sinh.

Vụ trưởng khẳng định, những nguyện vọng không đáp ứng đủ điều kiện điểm sàn sẽ tự động bị loại bỏ trong quá trình xét tuyển lọc ảo và điều này hoàn toàn không ảnh hưởng đến các nguyện vọng xếp phía sau. Dù vậy, thí sinh không được chủ quan.

Nếu đăng kí số lượng lớn từ 10-15 nguyện vọng thì việc một vài nguyện vọng bị loại không phải vấn đề quá lớn. Nhưng với những thí sinh chỉ đăng kí số nguyện vọng ít ỏi, cần đặc biệt thận trọng để tránh lãng phí cơ hội. Ông Thảo ví dụ nếu một ngành quy định điểm sàn là 20 điểm nhưng thí sinh chỉ đạt 19 điểm thì việc đăng kí vào ngành đó là hoàn toàn vô nghĩa.

Để chủ động hơn, thí sinh nên thường xuyên theo dõi thông báo trên trang thông tin điện tử và các kênh chính thống của từng trường đại học thay vì chỉ phụ thuộc vào hệ thống tuyển sinh chung, bởi các trường cập nhật điểm sàn tại trang riêng sớm hơn. Càng tìm hiểu kĩ lưỡng, thí sinh càng có cơ sở để đưa ra lựa chọn phù hợp và yên tâm hơn.

Trước băn khoăn của nhiều phụ huynh và học sinh về việc có bắt buộc phải đăng kí nguyện vọng trên hệ thống riêng của các trường trước khi đăng kí trên hệ thống của Bộ GD&ĐT hay không? PGS.TS Vũ Duy Hải (Trưởng Ban Tuyển sinh - Hướng nghiệp, Đại học Bách khoa Hà Nội ) và PGS.TS Vũ Thị Hiền (Phó hiệu trưởng Trường đại học Ngoại thương) cho biết, thí sinh hoàn toàn có thể đăng kí một nguyện vọng mới tinh trên hệ thống của Bộ GD&ĐT mà không nhất thiết chỉ những nguyện vọng đã khai báo trước đó trên hệ thống của trường.

PGS Vũ Duy Hải, Trưởng Ban Tuyển sinh - Hướng nghiệp, Đại học Bách khoa Hà Nội (bên trái); PGS.TS Vũ Thị Hiền, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại thương tư vấn cho thí sinh. Ảnh: Đăng Khoa

Mục đích chính của hệ thống tuyển sinh riêng tại các trường là nhằm xác thực điều kiện xét tuyển sớm, giúp dữ liệu khi đồng bộ lên hệ thống của bộ được chính xác nhất. Dù vậy, thí sinh vẫn cần phải đọc kĩ đề án tuyển sinh của từng trường cụ thể, vì một số cơ sở đào tạo có quy định riêng biệt là chỉ xét tuyển những nguyện vọng đã khai báo trên hệ thống nội bộ. Đại học Bách khoa Hà Nội và Trường Đại học Ngoại thương không áp dụng quy định ngặt nghèo này.

Lời khuyên chung từ các chuyên gia là thí sinh cần sắp xếp các nguyện vọng theo đúng thứ tự yêu thích giảm dần, tuyệt đối không đăng kí theo kiểu "thử vận may".

Nguyên tắc hoạt động của hệ thống là xét duyệt từ nguyện vọng cao nhất (nguyện vọng 1) xuống thấp dần. Khi thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển ở một nguyện vọng nào đó, hệ thống sẽ dừng lại và không xét tiếp các nguyện vọng phía sau.

Đồng thời, thí sinh bắt buộc phải khai báo đầy đủ các dữ liệu dùng để xét tuyển trên hệ thống của Bộ GD&ĐT. Khi có đủ dữ liệu, hệ thống sẽ tự động tính toán, lựa chọn phương thức và tổ hợp có lợi nhất để xét tuyển nhằm đảm bảo tối đa quyền lợi cho các em.