Lưu ngay 4 món ngon Hải Phòng được hai anh tài Jun Phạm, Thái Lê Minh Hiếu kiểm chứng và mê tít

Nhắc đến Hải Phòng, người ta thường nhớ ngay đến bánh đa cua, bánh mì cay hay những món ăn vặt mang hương vị rất riêng của thành phố cảng. Không cần nguyên liệu cầu kỳ, ẩm thực nơi đây vẫn có sức hút nhờ hương vị đậm đà, cách kết hợp topping phong phú và cả những cái tên nghe thôi đã thấy muốn thử.

Nhưng nếu đã quá quen với việc nghe mọi người rủ rê đi food tour Hải Phòng, bạn có bao giờ tự hỏi nên bắt đầu từ đâu, ăn món gì và chọn quán nào để không bỏ lỡ những hương vị đặc trưng nhất?

Một gợi ý đáng tham khảo đến từ tập 7 của series Ăn Đi Đã , phát sóng trên kênh YouTube của Jun Phạm. Trong chuyến khám phá ẩm thực Hải Phòng cùng khách mời Thái Lê Minh Hiếu, Jun Phạm đã đưa khán giả đến những địa chỉ ăn uống với loạt món ngon từ mặn đến ngọt. Đáng chú ý, không chỉ có những lời giới thiệu hấp dẫn, hai anh tài còn trực tiếp nếm thử, chia sẻ cảm nhận về từng món ăn một cách rất tự nhiên.

Và sức hút của danh sách này không chỉ dừng lại trên màn hình. Một số vlogger, food reviewer cũng đã tìm đến các địa chỉ được gợi ý để tự mình trải nghiệm, mang đến thêm góc nhìn từ những người yêu ẩm thực địa phương.

Bánh đa cua Da Liễu: Topping đầy đặn, nước dùng đậm đà đúng chất Hải Phòng

Nếu phải chọn một món mở đầu cho chuyến food tour đất cảng, bánh đa cua chắc chắn là cái tên khó có thể bỏ qua. Sợi bánh đa màu nâu đặc trưng, nước dùng thơm vị cua đồng cùng hàng loạt topping tạo nên một món ăn vừa bắt mắt, vừa no bụng. Tùy từng quán, thực khách có thể thưởng thức bánh đa cua với riêu cua, tôm, cá, chả và nhiều loại topping khác.

Bánh đa cua chắc chắn là cái tên khó có thể bỏ qua khi tới đất cảng

Trong tập 7 của Ăn Đi Đã , Jun Phạm và Thái Lê Minh Hiếu có dịp ghé Bánh Đa Cua Da Liễu, 137 Trần Phú , để thưởng thức bánh đa cua đồng thập cẩm. Trước khi ăn, Jun Phạm hào hứng giới thiệu: “Ở Hải Phòng nổi tiếng nhất là bánh đa cua... Ngon lắm!”.

Trong khi đó, Thái Lê Minh Hiếu cho biết mình thuộc “team nguyên thủy”, muốn thử hương vị gốc trước khi thêm bất kỳ loại gia vị nào. Cách thưởng thức này cũng giúp anh cảm nhận rõ hơn đặc trưng của món ăn ngay từ những thìa nước dùng đầu tiên.

Sau khi thưởng thức, cả hai nghệ sĩ đều ấn tượng với hương vị đậm đà của món ăn, từ nước dùng thơm mùi riêu cua đặc trưng, sợi bánh đa dẻo dai đến topping phong phú, đủ khiến thực khách no bụng.

Không chỉ hai nghệ sĩ của Ăn Đi Đã , địa chỉ này còn được vlogger Thâu Đi Đâu nhắc đến khi chia sẻ trải nghiệm ăn theo danh sách của chương trình. Bạn cho biết đã ăn bánh đa cua Da Liễu từ lâu, đánh giá cao nước dùng và sự phong phú của topping, đặc biệt là chả lá lốt và tôm. Với một người đã quen thuộc với ẩm thực địa phương, đây là gợi ý đáng để thực khách tham khảo khi lên lịch food tour.

Bánh mì cay Khánh Nạp: Chiếc bánh nhỏ xinh, phần pate khiến hai anh nhớ về hương vị ngày xưa

Nếu bánh đa cua đại diện cho một bữa ăn đầy đặn, bánh mì cay lại là món ăn vặt đặc trưng mà nhiều người nghĩ đến ngay khi nhắc về Hải Phòng. Những chiếc bánh nhỏ, thon dài có lớp vỏ giòn, phần nhân pate béo thơm và thường được ăn kèm chí chương – loại tương ớt quen thuộc của người dân đất cảng.

Trong chuyến đi, Jun Phạm và Thái Lê Minh Hiếu ghé Bánh mì cay Khánh Nạp, 181 Hàng Kênh . Điểm khiến hai anh chú ý là phần pate với kết cấu và hương vị gợi nhớ đến những món ăn trong ký ức.

Những chiếc bánh nhỏ, thon dài có lớp vỏ giòn, phần nhân pate béo thơm và thường được ăn kèm chí chương

Cả hai nghệ sĩ không giấu được sự thích thú khi thưởng thức những que bánh mì ngập nhân pate béo ngậy, hòa quyện cùng lớp vỏ bánh giòn rụm vô cùng hấp dẫn. Khi ăn cùng chí chương, hương vị của bánh mì cay càng rõ nét hơn.

Không chỉ xuất hiện trong Ăn Đi Đã , bánh mì cay Khánh Nạp còn được vlogger thuyhaha03 lựa chọn khi đến Hải Phòng ăn theo danh sách của Jun Phạm. Cô chia sẻ thường mua bánh tại đây với số lượng lớn để mang về làm quà cho mọi người. Trong video, vlogger cũng dành lời khen cho trải nghiệm ăn uống tại quán và cho biết đã đưa món bánh mì cay vào lịch trình khám phá ẩm thực của mình.

Thực tế, bánh mì cay có lợi thế là nhỏ gọn, dễ thưởng thức và thuận tiện mang đi. Bởi vậy, đây không chỉ là món ăn vặt phù hợp để ăn tại chỗ mà còn là lựa chọn được nhiều người cân nhắc khi muốn mua đặc sản Hải Phòng về làm quà.

Cà phê cốt dừa và chè dừa dầm Cô Hằng: Màn đổi món đầy bất ngờ

Food tour Hải Phòng không chỉ có những món mặn đậm đà. Với hội hảo ngọt, cà phê cốt dừa và chè dừa dầm cũng là hai cái tên rất đáng để dành chỗ trong lịch trình.

Cà phê cốt dừa kết hợp vị đắng đặc trưng của cà phê với độ béo thơm của cốt dừa, tạo nên thức uống vừa đậm vị vừa dễ gây thương nhớ. Trong khi đó, chè dừa dầm hấp dẫn nhờ sự kết hợp của các thành phần từ dừa, mang đến nhiều kết cấu khác nhau trong cùng một món tráng miệng.

Cà phê cốt dừa và chè dừa dầm cũng là hai cái tên rất đáng để dành chỗ trong lịch trình đi food tour Hải Phòng

Trong series Ăn Đi Đã , Jun Phạm và Thái Lê Minh Hiếu tìm đến Cà phê cốt dừa - Cô Hằng, khu vực Lam Sơn để thưởng thức hai món này. Nhưng điều thú vị là hành trình đến quán còn cho thấy một cách khám phá ẩm thực khá tiện lợi.

Trong lúc thưởng thức bánh mì cay Khánh Nạp, hai anh tài đã đặt trước cà phê cốt dừa và chè dừa dầm trên ShopeeFood. Nhờ lựa chọn hình thức “đặt trước, lấy tại quán”, hai anh tài đến quán chỉ cần lấy đồ đã đặt mà không phải chờ gọi món từ đầu.

Cách kết hợp này giúp chuyến food tour thêm thuận tiện bởi bạn có thể khám phá nhiều món ngon mà không cần chờ đợi lâu giữa các điểm dừng chân, từ đó có thêm thời gian dạo phố, vui chơi.

Bún cá cay Cậu Đoành: Tô bún nóng hổi, topping phong phú, ăn đến đâu ấm người đến đó

Khép lại danh sách là bún cá cay – món ăn phù hợp với những ai yêu thích hương vị đậm đà, có chút cay nồng và thường được dùng khi còn nóng.

Tại Hải Phòng, bún cá cay có nhiều cách kết hợp nguyên liệu. Thực khách có thể lựa chọn bún cá rô chiên giòn, bún cá rô thập cẩm, bún cá thu thập cẩm hay bún cá thu sốt cay. Phần topping tùy món có thể gồm cá, chả cá, lòng cá và các thành phần khác; nước dùng thường được ăn cùng thì là, hành tươi, dọc mùng và rau sống thái sợi. Một số quán còn phục vụ nước chấm riêng để thực khách chấm phần cá hoặc chả theo khẩu vị.

Bún cá cay là món ăn phù hợp với những ai yêu thích hương vị đậm đà, có chút cay nồng và thường được dùng khi còn nóng.

Trong food tour lần này, Jun Phạm và Thái Lê Minh Hiếu ghé Bún Cá Cay Cậu Đoành, 151 Hồ Sen .

Ngay khi nếm thử nước dùng, Jun Phạm bày tỏ sự thích thú và nhận xét điểm hấp dẫn nằm ở sự kết hợp giữa nước dùng với các loại topping. Thái Lê Minh Hiếu cũng cảm thấy ấm người khi thưởng thức một thìa nước dùng nóng hổi.

Đặc biệt, sự phong phú trong một tô bún chính là điểm khiến món ăn trở nên hấp dẫn. Phần cá, chả và các loại topping kết hợp với nước dùng nóng, vị chua cay cùng rau ăn kèm giúp tổng thể món ăn có nhiều lớp hương vị. Với những ai muốn thử một món ăn no bụng nhưng vẫn có nét riêng của ẩm thực đất cảng, bún cá cay là lựa chọn đáng cân nhắc.

Đáng chú ý, vlogger thuyhaha03 cũng tìm đến quán sau khi xem Ăn Đi Đã . Cô lựa chọn bún cá cay chiên giòn và nhận xét nước dùng có vị ngọt, phần cá giòn, tạo cảm giác ngon miệng. Chính sự chia sẻ này mang đến một góc nhìn thú vị: những gợi ý từ chương trình có thể trở thành điểm khởi đầu cho hành trình khám phá, nhưng mỗi thực khách vẫn có trải nghiệm, lựa chọn và đánh giá riêng.

Nếu có dịp đến Hải Phòng, bạn có thể lưu lại bốn địa chỉ trên để tự mình khám phá. Còn với những ngày muốn thưởng thức món ngon tại Hải Phòng theo cách tiện lợi hơn, bộ sưu tập “Hải Phòng vị đúng đỉnh” trên ShopeeFood là một gợi ý để tìm kiếm thêm các món ăn và địa chỉ phù hợp với khu vực phục vụ.

Ngoài ra, người dùng còn có thể tham khảo các món ngon “vị đúng đỉnh” khác nhờ gợi ý trong bộ sưu tập tại https://shopeefood.vn/bo-suu-tap/vi-dung-dinh. Tùy địa điểm và hình thức phục vụ, bạn có thể lựa chọn đặt món giao tận nơi hoặc các phương thức nhận món được ứng dụng hỗ trợ. Ngoài ra, người dùng có thể kiểm tra và lựa chọn các voucher phù hợp đang hiển thị trên ứng dụng tại thời điểm đặt món để nhận ưu đãi hấp dẫn.

Biết đâu, chuyến food tour tiếp theo của bạn sẽ bắt đầu từ một tập Ăn Đi Đã , một danh sách được lưu lại trên ShopeeFood và kết thúc bằng những món ăn “vị đúng đỉnh” mà chính bạn muốn quay lại thêm nhiều lần nữa!