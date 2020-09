Lưu Hương Giang chia sẻ bí quyết tăng cường sức đề kháng cho cả gia đình ngay từ những điều nhỏ nhất

Trong khoảng thời gian ở nhà khi có dịch, tạm gác lại nhiều dự án và công việc dang dở, nữ ca sĩ lạc quan xem đây cũng là một cơ hội tốt vì dành nhiều quỹ thời gian để cả nhà quây quần, để tự chăm sóc cho bản thân và gia đình mình.



"Dù có như thế nào, chúng ta vẫn phải lạc quan"

Trong các đoạn video ngắn trên kênh Youtube của gia đình nhỏ Giang Hồ được ra đời trong quãng thời gian ở nhà suốt mùa dịch, ta bắt gặp nhiều khoảnh khắc "phiêu cùng âm nhạc" của Lưu Hương Giang và hai bé Mina và Misu.

"Những đoạn clip này sẽ là nơi lưu giữ những khoảnh khắc mà hai con gái chúng tôi lớn lên, cùng nhau trải nghiệm cuộc sống và cùng nhau trưởng thành" – cô chia sẻ khi đứng nhìn gia đình nhỏ của mình đang quây quần bên nhau.

Lưu Hương Giang mong muốn mỗi thành viên sẽ cùng gắn kết và truyền cho nhau sức đề kháng lạc quan

Cô bật mí, dù không hướng hai cô con gái theo con đường nghệ thuật, nhưng cả hai vợ chồng đã tạo điều kiện cho con tiếp xúc với âm nhạc từ nhỏ. Vì cả hai đều cho rằng, âm nhạc không chỉ là nguồn sống, mà còn nguồn năng lượng tích cực để chúng ta có thể vững tin vào cuộc sống, vào con người.



Khi cùng cả nhà quay lại những màn trình diễn bố đàn con hát mẹ bè em nhảy múa, cô tự an ủi mình, vừa đỡ nhớ… sân khấu và công việc, vừa lan tỏa những niềm vui đáng nhớ khi "quẫy" hết mình cùng các bài hát, từ đó, tạo ra "sức đề kháng" cho tinh thần chính bằng sự lạc quan.

Có thêm lạc quan, chúng ta mới có được "đủ đề kháng" trong tâm trí, để hy vọng một ngày hết dịch, chúng ta quay lại trạng thái bình thường mới với cuộc sống như trước.

Không quên tập thể thao để tăng cường thể chất

Không còn đến phòng gym hay chạy bộ ngoài công viên, nhưng Lưu Hương Giang không thay đổi thói quen của mình là tập thể dục mỗi buổi sáng. Đó là thói quen nhiều năm nay sau khi sinh hai bé con, một phần là để giữ dáng, một phần là vì cô muốn nâng cao sức khỏe và sự dẻo dai. Điều này cũng lý giải tại sao nàng "Cải Bắp" giàu năng lượng để tham gia và làm tốt các vai trò của mình.

"Tập thể dục mỗi ngày giúp quá trình trao đổi chất diễn ra tốt hơn, mồ hôi con ướt áo chính là con đã nâng cao sức khỏe, tạo được sức đề kháng cho bản thân mình rồi".

Trong suốt thời gian ở nhà, cô đã trở thành một PT (huấn luận viên thể hình) "bất đắc dĩ" cho cô con gái khi không ngừng đốc thúc các con tập luyện cùng mẹ để tạo cho mình "sức đề kháng" tốt trong mùa dịch. "Mình muốn tạo cho các con thói quen tập thể dục mỗi ngày, vì mình nghĩ, muốn làm gì thì điều đầu tiên là phải có đầy đủ sức khỏe và biết cách tự nâng cao sức khỏe. Mà điều này, các con cần phải tập luyện thường xuyên mỗi ngày, trở thành thói quen để các con vừa khỏe mạnh, vừa có thể tự rèn luyện về sau".



Bổ sung đầy đủ chất dinh dưỡng cho cả gia đình

Trong suốt khoảng thời gian ở nhà, Lưu Hương Giang dành phần nhiều trong quỹ thời gian ở góc bếp để thử nghiệm chế biến những món ăn mới cho cả nhà. "Được tận tay mình nấu những bữa ăn và nhìn thấy các thành viên quây quần bên bàn cơm ấm nóng, mình mới cảm thấy thật sự hạnh phúc và yên lòng".

Khi cùng con gái vào bếp, Lưu Hương Giang có nhiều thời gian để chỉ cho Mina cách chọn những sản phẩm đầy đủ chất dinh dưỡng cho cả nhà trong mỗi bữa ăn. Đặc biệt là chú ý bổ sung đầy đủ các vi chất để tạo "góc đề kháng" cho sức khỏe trong mùa này. Cô chú trọng việc chọn lọc và kết hợp các thực phẩm có bổ sung các vi chất thiết yếu để nâng cao sức đề kháng cho cả gia đình từ bên trong. "Có dịp mình tham gia vào các sự kiện về dinh dưỡng, các chuyên gia chia sẻ rằng việc kết hợp Vitamin A cùng với các Vitamin D, E trong mỗi bữa ăn sẽ giúp cơ thể tăng cường sức đề kháng và giảm thiểu sự xâm nhập của vi khuẩn, mà nhóm những Vitamin này chỉ có thể tan trong môi trường chất béo – dầu ăn" – cô bật mí.

Lưu Hương Giang luôn ưu tiên chọn những gì tốt nhất để nấu những bữa ăn đầy đủ dinh dưỡng cho cả gia đình.

Vì vậy mà khi chọn bất cứ sản phẩm nào cho gia đình, cô cũng luôn ưu tiên đến các thương hiệu mà mình tin tưởng và chú trọng đến hàm lượng vi chất có đầy đủ không. "Chỉ cần để ý một chút khi chọn lựa thực phẩm cho cả nhà, các vi chất có trong thực phẩm in trên vỏ bao bì, bữa ăn của cả gia đình trở nên phong phú và đầy đủ chất dinh dưỡng hơn. "Có thực mới vực được đạo mà, phải không?" – cô hóm hỉnh chia sẻ.



Một trong những sản phẩm mà Lưu Hương Giang lựa chọn và tin dùng, là sản phẩm từ thương hiệu gia đình Giang Hồ sử dụng và yêu thích từ lâu – Tường An. Và khi biết được Tường An vừa cho ra mắt Tường An CookingOil Nutri Plus có bổ sung Vitamin A 10.000 IU (*), hỗ trợ tăng cường đề kháng, cùng Vitamin D, E, giúp nâng cao sức khỏe cô không ngần ngại chọn để nấu những bữa ăn riêng cho gia đình mình.

"Mình tự nhắc nhở bản thân mỗi ngày, mỗi một thay đổi nhỏ và tích cực sẽ giúp mình bảo vệ và chia sẻ yêu thương với mỗi thành viên trong nhà. Mình không có bí quyết nào đặc biệt, nhưng mỗi điều nho nhỏ mình làm đều đặc biệt vì có mình và những thành viên mình yêu thương cùng thực hiện. Còn bạn, bạn có điều gì đặc biệt, để bảo vệ những người yêu thương trong mùa dịch này?"

Với hành trình hơn 42 năm đi cùng hàng triệu gia đình Việt, mỗi sản phẩm của thương hiệu Tường An xuất phát từ chính sự thấu hiểu nhu cầu của người tiêu dùng và chính từ mong muốn được bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

Theo đó, thương hiệu Tường An đã nỗ lực nghiên cứu và cho ra mắt dòng sản phẩm Dầu thực vật dinh dưỡng Vitamin Extra - Tường An CookingOil Nutri Plus, được tăng cường Vitamin A 10.000 IU(*), hỗ trợ tăng cường đề kháng, cùng Vitamin D, E giúp nâng cao sức khỏe cho người tiêu dùng.

Được góp một phần nhỏ trong những bữa ăn của gia đình Việt và mang lại nguồn dinh dưỡng đầy đủ vi chất giúp cải thiện hệ miễn dịch, sản phẩm Tường An không chỉ gắn kết các thành viên trong gia đình, mà còn mong muốn mang những giá trị tốt nhất để bảo vệ sức khỏe người Việt vượt qua đại dịch.

