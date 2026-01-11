Lưu Diệc Phi lộ nhân cách thật khi bị phóng viên sàm sỡ giữa họp báo

Theo Sina, Lưu Diệc Phi luôn giữ hình tượng là một cô gái có học thức, thích đọc sách, thanh lịch nhã nhặn. Nhiều lần, nữ diễn viên được khen ngợi với cách cư xử tao nhã, EQ cao của mình. Lưu Diệc Phi cũng hiếm khi mất kiểm soát trước công chúng, chính nhờ khí chất sang trọng và ngoại hình thoát tục nữ diễn viên mới được mệnh danh là "thần tiên tỷ tỷ".

Lưu Diệc Phi có cách hành xử rất thanh tao nhã nhặn vì vậy công chúng hiếm thấy cô nổi giận

Tuy nhiên, thần tiên tỷ tỷ cũng từng có những lần hiếm hoi bày tỏ thẳng thắn thái độ của mình bất chấp việc đang bị vây quanh bởi hàng chục máy ảnh. Đó chính là khi cô cùng với đàn anh Thành Long quảng bá cho bộ phim Vua Kung Fu (2008). Thời điểm nữ diễn viên đang tập trung trả lời phỏng vấn, một phóng viên liên tục nhắc Lưu Diệc Phi điều chỉnh độ cao của tay để lộ logo của nhà đài. Quá đáng hơn, người này còn lợi dụng động chạm vào tay Lưu Diệc Phi khiến cô khó chịu. Vì vậy, Lưu Diệc Phi bất ngờ quay sang "var thẳng" phóng viên: "Anh lên đây cầm luôn đi". Đây có lẽ là lần hiếm hoi Lưu Diệc Phi thể hiện thái độ ra mặt với phóng viên.

Lưu Diệc Phi tức giận vì bị phóng viên sàm sỡ (Vietsub: Chuồng gà Cbiz)

Bộ phim Vua Kung Fu ra mắt vào năm 2008 đánh dấu bước tiến đầu tiên vào Hollywood của Lưu Diệc Phi. Trong phim, cô đóng vai Kim Yến Tử giỏi võ, Lưu Diệc Phi chia sẻ cô từng mất hai tháng để luyện tập các cảnh võ thuật cho phim. Thời điểm này, Lưu Diệc Phi mới chỉ 20 tuổi nhưng đã có nhiều cơ hội hợp tác với các ngôi sao gạo cội như Thành Long, Lý Liên Kiệt. Đáng tiếc, Vua Fung Fu không thành công như mong đợi, giấc mơ tiến vào Hollywood của Lưu Diệc Phi cũng tan vỡ. Ngược lại, đàn chị Lý Băng Băng nhờ tác phẩm này lại nhận được những dự án lớn tại Mỹ.

Lưu Diệc Phi nỗ lực trong cảnh võ thuật, tuy nhiên khả năng diễn xuất của cô vẫn bị đánh giá còn non nớt, thiếu chiều sâu

Lưu Diệc Phi được Thành Long ưu ái khi hợp tác chung

Theo Sohu, Lưu Diệc Phi (sinh năm 1987) từng thi đỗ vào Học viện Điện ảnh Bắc Kinh khi mới 15 tuổi, trở thành sinh viên trẻ tuổi nhất trong lịch sử của trường. Cô nổi danh từ vai diễn đầu tay tiểu thư Bạch Tú Châu trong phim Kim Phấn Thế Gia. Sau đó, nữ diễn viên vươn lên thành sao hạng A với các tác phẩm Thiên Long Bát Bộ, Thần Điêu Đại Hiệp, Tiên Kiếm Kỳ Hiệp...

Sự nghiệp của Lưu Diệc Phi thuận lợi nhờ sự giúp sức của cha nuôi Trần Kim Phi. Ông Trần là chủ tịch Tập đoàn Đầu tư Thông Sản Bắc Kinh, một tỷ phú nằm trong bảng xếp hạng Forbes với tài sản lên tới 8,4 tỷ USD. Ông không chỉ là cha đỡ đầu mà còn là người đại diện của Lưu Diệc Phi, tư bản đứng sau chống lưng cho thần tiên tỷ tỷ.

Lưu Diệc Phi thành danh ngay từ phim đầu tay

Ông Trần Kim Phi cũng mở công ty giải trí Hồng Tinh, chỉ phụ trách quản lý các hoạt động nghệ thuật của Lưu Diệc Phi. Nhờ mối quan hệ của cha nuôi, Lưu Diệc Phi được tham gia các dự án phim Kim Phấn Thế Gia, Thiên Long Bát Bộ dù chưa có nhiều kinh nghiệm diễn xuất. Năm 2024, Trần Kim Phi cũng đóng vai trò nhà sản xuất của tác phẩm Câu Chuyện Hoa Hồng do Lưu Diệc Phi đóng chính.

Cha nuôi là người có ảnh hưởng lớn cả trong sự nghiệp và đời tư của Lưu Diệc Phi. Ông hỗ trợ móc nối công ty đại diện tại Mỹ giúp nữ diễn viên nhận được các dự án như Vua Kung Fu, Mulan.