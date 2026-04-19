Ngày 16.04.2026, Lưu Diệc Phi bất ngờ được người hâm mộ bắt gặp tại Bangkok, Thái Lan. Đây là lần hiếm hoi sau hai năm rưỡi, lịch trình cá nhân của nữ diễn viên lọt vào ống kính người qua đường, mang đến một góc nhìn rất đỗi đời thường, rũ bỏ hoàn toàn lớp áo hào nhoáng trên thảm đỏ.

Vào ngày hôm đó, Lưu Diệc Phi dạo bước trong nhà hàng chủ đề Pop Mart lớn nhất thế giới thuộc trung tâm thương mại Iconsiam. Nữ diễn viên chọn trang phục vô cùng giản dị với áo khoác và quần dài đen, che kín diện mạo bằng mũ, khẩu trang và kính râm.

Trên tay cô là chiếc túi màu be nhã nhặn của thương hiệu The Row. Xung quanh cô chỉ có ba nhân viên đi cùng, giữ một khoảng cách vừa phải để bảo đảm an toàn nhưng không gây chú ý quá mức.

Khi một vài người hâm mộ nhận ra và dè dặt tiến đến xin chụp ảnh kỷ niệm, Lưu Diệc Phi đã nhẹ nhàng xua tay. Bằng chất giọng nhỏ nhẹ và lịch thiệp, cô từ chối khéo léo với lý do hôm nay không trang điểm, bản thân vẫn mang chút "áp lực hình tượng" nên việc chụp ảnh chung không được tiện. N

hân viên đi cùng cũng ôn tồn giải thích với người hâm mộ rằng đây là thời gian nghỉ ngơi riêng tư của nghệ sĩ, mong mọi người thấu hiểu. Không hề có sự gay gắt hay cản trở thô bạo, bầu không khí tại hiện trường diễn ra vô cùng hòa nhã.

Lưu Diệc Phi sau đó tiếp tục say sưa ngắm nhìn những món đồ chơi và hộp mù. Điểm nhấn thú vị nhất ngày hôm đó có lẽ là khoảnh khắc một người phụ nữ mặc áo tím đứng cách đó không xa, ánh mắt dán chặt vào nữ diễn viên với nụ cười hiền hậu, không giấu nổi sự yêu mến.

Bức ảnh chụp lại khoảnh khắc này lập tức "gây bão" mạng xã hội với dòng bình luận hài hước: "Cô áo tím đang diễn tả chính xác biểu cảm của tôi khi nhìn thấy Lưu Diệc Phi" . Không chỉ khách du lịch, nhiều người dân Thái Lan cũng nhận ra và gọi vang tên "Mulan" minh chứng rõ nét cho sức sống và độ nhận diện quốc tế từ vai diễn Hoa Mộc Lan của cô.

Qua những bức ảnh chụp vội bằng camera thường, công chúng dễ dàng nhận thấy vóc dáng của Lưu Diệc Phi có phần đầy đặn, tròn trịa hơn trước. Đặc biệt, khi diện quần bó sát, đường nét đôi chân lộ rõ vẻ mũm mĩm, cộng thêm đôi giày đế dày khiến tỷ lệ cơ thể trông khác đi đôi chút so với những hình ảnh được trau chuốt kỹ lưỡng thường thấy.

Thế nhưng, sự thay đổi này lại không hề tạo ra những phản ứng tiêu cực. Trái lại, công chúng dành nhiều lời khen ngợi cho vẻ đẹp khỏe khoắn, tràn đầy sinh khí và mang đậm hơi thở cuộc sống của cô.

Ở ngoài đời, làn da của Lưu Diệc Phi trắng đến mức như phát sáng, cùng với chiều cao nổi bật giúp cô dễ dàng trở thành tâm điểm giữa đám đông. Khí chất thanh tao, điềm tĩnh của cô là thứ mà ống kính khó lòng lột tả hết trọn vẹn. Những người có mặt tại hiện trường đều phải thừa nhận rằng nhan sắc thật của nữ diễn viên lộng lẫy và cuốn hút hơn trên ảnh rất nhiều.