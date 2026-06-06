“Lương vợ chồng 15 triệu/tháng, nuôi con nhỏ vẫn phải xoay đủ mọi khoản”: Bảng chi tiêu của mẹ bỉm khiến nhiều người thở dài đồng cảm

Đó là chia sẻ của chị Minh Anh (31 tuổi, sống tại Hà Nội), một mẹ bỉm có con trai hơn 2 tuổi. Bảng chi tiêu hàng tháng chị đăng trong một hội nhóm tài chính gần đây nhanh chóng nhận được hàng nghìn lượt tương tác vì quá giống hoàn cảnh của nhiều gia đình trẻ hiện nay.

Không có khoản mua sắm xa xỉ nào, không du lịch sang chảnh, không tiêu tiền hàng hiệu. Nhưng cuối tháng vẫn chật vật.

“Có con rồi mới hiểu tiền đi nhanh thế nào”

Gia đình chị Minh Anh hiện sống trong một căn hộ thuê nhỏ ở quận Hoàng Mai. Chồng chị làm kỹ thuật, thu nhập khoảng 9 triệu đồng/tháng. Chị làm công việc online tại nhà sau khi sinh con, thu nhập dao động khoảng 6 triệu đồng.

Tổng cộng, cả nhà có khoảng 15 triệu đồng/tháng.

Nghe qua tưởng không quá thấp. Nhưng khi chị chia sẻ bảng chi tiêu thực tế, nhiều người mới nhận ra bài toán tài chính của các gia đình có con nhỏ áp lực đến mức nào.

Bảng chi tiêu trung bình mỗi tháng của gia đình 3 người

Khoản chi Số tiền Tiền thuê nhà 3,5 triệu Điện, nước, internet 1 triệu Tiền ăn 4,2 triệu Sữa, bỉm, đồ cho con 2,5 triệu Tiền học + gửi trẻ 1,8 triệu Xăng xe, đi lại 700 nghìn Thuốc men, phát sinh 800 nghìn Hiếu hỉ, sinh nhật, linh tinh 500 nghìn Tổng Khoảng 15 triệu

“Đó là chưa tính tháng con ốm, phải đi viện hay mua thêm đồ dùng. Có tháng chỉ riêng tiền thuốc cho con đã hơn 2 triệu đồng”, chị nói.

Điều khiến chị áp lực nhất không phải là thiếu ăn thiếu mặc, mà là cảm giác “không có khoảng đệm”.

“Nhà tôi gần như không có khoản tiết kiệm cố định. Chỉ cần một biến cố nhỏ là lập tức rối”, chị thừa nhận.

Nhiều gia đình trẻ đang sống trong trạng thái “vừa đủ nhưng luôn lo”

Phía dưới bài đăng, hàng loạt bình luận xuất hiện:

“Nhà mình 17 triệu mà tháng nào cũng sát nút”

“Con chưa đi học còn đỡ, chứ vào mẫu giáo là tiền đội lên ngay”

“Tiền bỉm sữa đúng là cơn ác mộng tài chính của người trẻ”

“Nhiều người cứ nghĩ 15–20 triệu là sống khỏe, nhưng có con rồi khác hẳn”

Thực tế, chi phí nuôi con đang ngày càng trở thành áp lực lớn với các gia đình trẻ ở thành phố.

Không ít người từng có cuộc sống khá thoải mái khi còn độc thân, nhưng sau khi sinh con lại bắt đầu bước vào trạng thái “cân đo từng khoản”.

Một hộp sữa tăng vài chục nghìn. Tiền chợ tăng thêm vài trăm nghìn mỗi tuần. Một lần con sốt phải nghỉ làm, chi phí lập tức đội lên.

Đó là lý do nhiều mẹ bỉm hiện nay bắt đầu quan tâm hơn tới quản lý tài chính gia đình thay vì chỉ cố “thắt lưng buộc bụng”.

“Tôi từng nghĩ tiết kiệm là phải cắt giảm cực khổ”

Sau gần 2 năm loay hoay với chuyện tiền bạc, chị Minh Anh nói điều thay đổi lớn nhất là tư duy chi tiêu.

“Trước đây tôi cứ nghĩ tiết kiệm là phải nhịn hết mọi thứ. Nhưng càng ép bản thân quá thì càng stress”.

Thay vào đó, chị bắt đầu áp dụng cách chia tiền theo nhóm rõ ràng hơn:

- Tiền ăn cố định theo tuần

- Tiền cho con tách riêng

- Khoản phát sinh bắt buộc phải có

- Dù ít vẫn cố giữ lại vài trăm nghìn tiết kiệm

“Tôi không còn cố mua thật nhiều đồ giảm giá cho con nữa. Nhiều món mua vì sợ thiếu nhưng cuối cùng không dùng tới”, chị kể.

Gia đình chị cũng thay đổi một số thói quen nhỏ:

Đi siêu thị có danh sách trước

- Giảm đặt đồ ăn ngoài

- Hạn chế mua đồ theo livestream

- Tận dụng lại quần áo, đồ chơi còn dùng tốt

Những thay đổi này không giúp gia đình dư dả ngay lập tức, nhưng khiến áp lực cuối tháng giảm đi đáng kể.

Điều khiến nhiều mẹ bỉm mệt nhất không chỉ là tiền

Dưới góc nhìn của nhiều phụ nữ trẻ, áp lực tài chính sau sinh không nằm hoàn toàn ở con số.

Đó còn là cảm giác luôn phải tính toán.

Tính hôm nay ăn gì rẻ hơn. Tính có nên mua thêm hộp sữa dự phòng. Tính xem cuối tháng có phát sinh đám cưới hay tiền thuốc không.

Có người nói vui rằng: “Từ ngày làm mẹ, kỹ năng mạnh nhất là cộng trừ nhân chia trong đầu”.

Nhưng phía sau những phép tính ấy là mong muốn rất đơn giản: cố gắng để con không thiếu thốn, còn gia đình vẫn giữ được cảm giác ổn định.

Và có lẽ vì thế, bảng chi tiêu 15 triệu đồng/tháng của chị Minh Anh khiến nhiều người đồng cảm đến vậy.

Không phải vì nó quá đặc biệt. Mà vì nó quá giống cuộc sống thật của rất nhiều gia đình trẻ hiện nay.