1. Tiết kiệm trước, chi tiêu sau: Đừng đợi cuối tháng mới xem còn bao nhiêu tiền

Một trong những sai lầm phổ biến nhất của người có thu nhập thấp là chỉ tiết kiệm khi còn dư tiền. Sau khi trả tiền thuê nhà, ăn uống, đi lại và một vài khoản mua sắm, số dư cuối tháng thường chẳng còn bao nhiêu.

Thay vì tiếp tục vòng lặp này, hãy thử thay đổi thứ tự sử dụng tiền: Ngay khi nhận lương, chuyển một khoản nhất định sang tài khoản tiết kiệm, sau đó mới phân bổ phần còn lại cho sinh hoạt.

Chẳng hạn, với mức lương 8 triệu đồng/tháng, bạn có thể bắt đầu bằng việc giữ lại 500.000 đồng. Khi thu nhập ổn định hơn, con số này có thể tăng lên 800.000 đồng hoặc 1 triệu đồng.

Điều quan trọng không phải là phải tiết kiệm ngay 20-30% thu nhập mà là duy trì được thói quen đều đặn.

Số tiền tiết kiệm mỗi tháng Sau 1 năm Sau 3 năm 300.000 đồng 3,6 triệu 10,8 triệu 500.000 đồng 6 triệu 18 triệu 800.000 đồng 9,6 triệu 28,8 triệu 1 triệu đồng 12 triệu 36 triệu

Bảng tính minh họa, chưa bao gồm lãi tiết kiệm.

Nếu mỗi tháng dành ra 500.000 đồng, sau 3 năm bạn đã tích lũy được 18 triệu đồng. Đây chưa phải khoản tiền lớn, nhưng có thể đủ để giải quyết một số tình huống bất ngờ mà không phải vay mượn.

Một mẹo nhỏ là mở tài khoản tiết kiệm riêng, không liên kết với ứng dụng mua sắm hoặc tài khoản chi tiêu hằng ngày. Khi tiền không nằm ngay trong tầm tay, bạn sẽ ít có xu hướng sử dụng tùy hứng hơn.

2. Chia tiền thành 4 nhóm để biết khoản nào đang khiến ví tiền hao hụt

Không ít người nghĩ rằng mình chẳng tiêu gì đáng kể, vậy mà cuối tháng vẫn hết sạch lương. Nguyên nhân thường nằm ở những khoản chi nhỏ, lặp đi lặp lại nhưng không được theo dõi.

Một phương pháp dễ áp dụng là chia toàn bộ chi tiêu thành 4 nhóm: Nhu cầu thiết yếu, đầu tư cho tương lai, hưởng thụ cuộc sống và chi tiêu không cần thiết.

Ví dụ, với người độc thân có thu nhập 10 triệu đồng/tháng, có thể xây dựng bảng ngân sách tham khảo như sau:

Nhóm chi tiêu Ngân sách Sinh hoạt thiết yếu: thuê nhà, ăn uống, điện nước, đi lại 6.000.000 đồng Tiết kiệm, dự phòng 1.500.000 đồng Học tập, chăm sóc sức khỏe, nâng cao kỹ năng 1.000.000 đồng Giải trí, mua sắm cá nhân 1.500.000 đồng Tổng 10.000.000 đồng

Đây không phải công thức cố định. Người đang thuê nhà ở thành phố lớn hoặc phải nuôi con nhỏ có thể cần dành tỷ trọng cao hơn cho chi phí thiết yếu.

Điểm đáng chú ý là việc phân loại giúp bạn nhận diện khoản chi nào thực sự cần thiết.

Chẳng hạn, mỗi tuần đặt đồ uống 3 lần, mỗi lần 45.000 đồng, một tháng có thể tiêu khoảng 540.000 đồng. Nếu giảm xuống còn một lần mỗi tuần, bạn có thể giữ lại khoảng 360.000 đồng.

Không cần cắt bỏ hoàn toàn niềm vui cá nhân. Chỉ cần giảm tần suất những khoản chi không thực sự quan trọng, bạn đã có thể tạo thêm khoảng trống cho tiết kiệm.

3. Tránh những cái bẫy mua sắm: Đồ giảm giá chưa chắc đã giúp tiết kiệm

Với người có thu nhập hạn chế, một trong những nguy cơ lớn nhất không phải là mua món đồ quá đắt, mà là mua quá nhiều món đồ tưởng như rất rẻ.

Các chương trình giảm giá, livestream bán hàng hay ưu đãi giới hạn thời gian thường tạo cảm giác rằng nếu không mua ngay, bạn sẽ bỏ lỡ cơ hội tốt.

Thực tế, một chiếc áo giảm từ 400.000 đồng xuống còn 199.000 đồng không đồng nghĩa với việc bạn tiết kiệm được 201.000 đồng. Nếu không thực sự cần chiếc áo ấy, bạn vừa chi thêm 199.000 đồng.

Để hạn chế mua sắm cảm tính, có thể áp dụng ba nguyên tắc đơn giản.

Thứ nhất, quy tắc chờ 72 giờ. Với những món đồ không thiết yếu, hãy đưa vào giỏ hàng và đợi ba ngày trước khi thanh toán. Sau khoảng thời gian này, nhiều người sẽ nhận ra mình không còn muốn mua nữa.

Thứ hai, quy đổi giá món đồ thành số giờ làm việc. Nếu thu nhập khoảng 8 triệu đồng/tháng, làm việc 22 ngày, mỗi ngày 8 giờ, thu nhập bình quân tương đương khoảng 45.500 đồng/giờ. Một chiếc túi 900.000 đồng tương đương gần 20 giờ làm việc, chưa tính các khoản chi phí liên quan.

Cách nhìn này giúp bạn cân nhắc kỹ hơn giá trị thực tế của món đồ so với công sức kiếm tiền.

Thứ ba, mua theo nhu cầu thay vì mức giảm giá. Trước khi thanh toán, hãy tự hỏi: Nếu món đồ này không giảm giá, mình có còn muốn mua không?

Chỉ một câu hỏi đơn giản đôi khi đã giúp bạn tránh được hàng trăm nghìn đồng chi tiêu không cần thiết mỗi tháng.

4. Xây dựng 3 khoản tiền bảo vệ bản thân trước những biến cố tài chính

Một người có thu nhập thấp thường chịu ảnh hưởng lớn hơn khi gặp biến cố như mất việc, ốm đau hoặc phát sinh chi phí gia đình.

Bởi vậy, mục tiêu quản lý tài chính không nên chỉ dừng ở việc có tiền tiết kiệm mà còn phải xây dựng khả năng ứng phó với rủi ro.

Có thể bắt đầu bằng ba khoản tiền riêng biệt.

Khoản thứ nhất: Quỹ dự phòng khẩn cấp.

Mục tiêu dài hạn là tích lũy đủ 3-6 tháng chi phí sinh hoạt thiết yếu. Tuy nhiên, nếu thu nhập còn thấp, bạn có thể bắt đầu với cột mốc 3 triệu đồng, sau đó nâng dần lên 5 triệu, 10 triệu đồng.

Khoản tiền này cần được giữ ở nơi an toàn, dễ rút khi thực sự cần thiết, chẳng hạn tài khoản tiết kiệm linh hoạt.

Khoản thứ hai: Quỹ tích lũy dài hạn.

Sau khi có khoản dự phòng ban đầu và kiểm soát được nợ lãi cao, bạn có thể dành một phần thu nhập cho các mục tiêu dài hạn như học hành của con, mua nhà hoặc chuẩn bị nghỉ hưu.

Với người có thu nhập hạn chế, nên ưu tiên sản phẩm tài chính dễ hiểu, phù hợp khả năng chịu rủi ro. Không nên vì mong muốn làm giàu nhanh mà vay tiền đầu tư hoặc dồn toàn bộ tiền tiết kiệm vào các kênh biến động mạnh.

Khoản thứ ba: Quỹ đầu tư cho bản thân.

Đây là khoản tiền thường bị bỏ qua nhưng có thể đem lại giá trị lâu dài.

Một nhân viên bán hàng dành 300.000-500.000 đồng mỗi tháng để học ngoại ngữ, tin học hoặc kỹ năng nghề nghiệp có thể mở rộng cơ hội tìm kiếm công việc tốt hơn.

Bởi tiết kiệm giúp bạn giữ lại tiền, còn nâng cao năng lực có thể giúp bạn kiếm được nhiều tiền hơn trong tương lai.

5. Duy trì 5 thói quen nhỏ để không còn mất kiểm soát tiền bạc

Không cần một bảng Excel phức tạp hay kiến thức đầu tư chuyên sâu để bắt đầu quản lý tài chính. Với người có thu nhập thấp, những thói quen đơn giản đôi khi mang lại hiệu quả rõ rệt hơn cả các công thức cầu kỳ.

Trước hết, hãy tập kiểm tra số dư tài khoản mỗi ngày để biết mình còn bao nhiêu tiền và có đang vượt ngân sách hay không.

Tiếp theo, dành khoảng 15 phút mỗi tuần để rà soát chi tiêu. Việc ghi lại các khoản mua sắm giúp bạn dễ dàng phát hiện những chi phí nhỏ đang âm thầm tăng lên.

Thói quen thứ ba là thanh lý đồ dùng không còn cần thiết. Quần áo, đồ gia dụng hay thiết bị điện tử ít sử dụng có thể được bán lại để thu hồi một phần tiền, đồng thời giúp không gian sống gọn gàng hơn.

Thứ tư, thử dành một ngày mỗi tuần không mua sắm ngoài các khoản thực sự bắt buộc. Đây là cách đơn giản để giảm thói quen chi tiền chỉ vì buồn chán hoặc tiện tay.

Cuối cùng, hãy đặt mục tiêu tài chính thật cụ thể. Thay vì nói "Tôi muốn tiết kiệm nhiều hơn", hãy thử đặt mục tiêu "Tôi muốn có 6 triệu đồng dự phòng trong 12 tháng tới".

Mục tiêu càng rõ ràng, bạn càng dễ theo dõi tiến độ và duy trì động lực.

Thu nhập thấp không có nghĩa là phải sống kham khổ để tiết kiệm

Một quan niệm cần thay đổi là muốn tiết kiệm thì phải từ bỏ mọi thú vui. Thực tế, việc cắt giảm quá mức có thể khiến cuộc sống trở nên áp lực và khó duy trì lâu dài.

Người có thu nhập 7-10 triệu đồng/tháng không nhất thiết phải ngừng uống cà phê, không mua quần áo mới hay từ chối mọi cuộc gặp gỡ bạn bè. Điều quan trọng là biết khoản nào đáng chi, khoản nào có thể giảm và khoản nào cần ưu tiên cho tương lai.

Tất nhiên, không phải ai cũng có đủ thu nhập để tiết kiệm ngay. Với những người mà chi phí thiết yếu đã vượt quá tiền lương, ưu tiên trước mắt phải là cân đối lại chi phí, tìm kiếm hỗ trợ phù hợp hoặc cải thiện nguồn thu thay vì cố ép mình theo một tỷ lệ tiết kiệm cứng nhắc.

Quản lý tài chính tốt không có nghĩa là luôn giữ được nhiều tiền nhất, mà là sử dụng số tiền mình có một cách chủ động hơn.

Một khoản tiết kiệm 300.000 đồng mỗi tháng có thể chưa thay đổi cuộc sống ngay lập tức. Nhưng nếu được duy trì đều đặn, đó sẽ là bước khởi đầu để bạn bớt phụ thuộc vào những khoản vay khi gặp khó khăn, tự tin hơn trước các quyết định tài chính và từng bước xây dựng cuộc sống ổn định.

Với người thu nhập thấp, mục tiêu đầu tiên không phải là trở nên giàu có thật nhanh, mà là không còn rơi vào cảnh vừa nhận lương đã lo đến ngày hết tiền.