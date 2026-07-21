Cuộc "lột xác" của giọng ca dân gian

Trong bộ ảnh đánh dấu ngày trở lại, Lương Nguyệt Anh gần như thay đổi hoàn toàn so với hình ảnh quen thuộc. Nếu trước đây, cô luôn gắn với những tà áo dài nền nã, dịu dàng như chính giọng hát của mình, thì lần này, những thiết kế áo dài cách tân do NTK Thạch Linh chuẩn bị riêng lại mang đến một Lương Nguyệt Anh hiện đại pha trộn truyền thống, quyến rũ nhưng ẩn chứa tinh thần mạnh mẽ.

Đó cũng chính là thông điệp cô muốn gửi gắm ở thời điểm hiện tại: Bứt phá để bước sang một hành trình mới, nhưng vẫn giữ nguyên sự ngọt ngào, đằm thắm của người nghệ sĩ hát dòng nhạc dân gian.

"Âm nhạc là niềm đam mê lớn trong cuộc sống của tôi. Khi lời ca tiếng hát được cất lên, tôi như được sống thật với chính mình. Chính vì vậy, tôi đã lập tức lên kế hoạch trở lại sân khấu ngay sau khi hai thiên thần cứng cáp", nữ ca sĩ tâm sự.

Hai con là "trạm sạc" năng lượng của người mẹ nghệ sĩ

Cách đây tròn 2 tháng, Lương Nguyệt Anh khiến đồng nghiệp và khán giả bất ngờ khi công khai lên chức mẹ, giới thiệu cặp song sinh Cherry và Happy trong tiệc đầy tháng. Với cô, vai trò làm mẹ đã thay đổi mình trên mọi phương diện, mang đến nguồn năng lượng tích cực và khác lạ trong nghệ thuật. Tình yêu dành cho hai con khiến cô muốn hát nhiều hơn, trở lại sân khấu nhiều hơn và đang ấp ủ hàng loạt dự án âm nhạc trong thời gian tới.

"Dù hiện nay khá vất vả khi vừa công tác, vừa đi diễn, vừa làm mẹ của hai em bé, nhưng tôi tin hai con sẽ giúp tôi mạnh mẽ và phát triển hơn trên con đường phía trước", Lương Nguyệt Anh chia sẻ.

Ít ai biết, phía sau ánh hào quang sân khấu, nữ Quán quân Sao Mai từng có những quãng thời gian chơi vơi trong cô đơn. Chỉ đến khi ôm hai thiên thần nhỏ trên tay, cô mới thực sự tìm thấy nơi gọi là Nhà để trở về. Trong tâm thư gửi hai con, Lương Nguyệt Anh viết những dòng khiến bao người mẹ thổn thức:

"Có những ngày dài năm tháng và những chuyến đi mẹ đã đi qua không có điểm dừng. Mẹ cũng từng chìm đắm trong những tràng pháo tay, những lời tán dương và cả những phút giây thăng hoa cùng nghệ thuật. Nhưng cho đến khi bức màn nhung khép lại, khi thanh âm cuối cùng lặng xuống, mẹ lại trở về đối diện với chính mình. Phía sau hào quang là một khoảng trống rất sâu. Một nỗi cô đơn mà không ánh đèn sân khấu nào có thể sưởi ấm được".

Cô kể về hành trình tìm con không hề dễ dàng, "có những lần hy vọng rồi lại vỡ tan trong im lặng", để rồi khi lần đầu chạm vào da thịt các con, "cả thế giới bão giông ngoài kia bỗng chốc dịu lại". Với cô, "sau tất cả những đỉnh cao mà người đời mải miết đi tìm, hạnh phúc lộng lẫy nhất lại là điều giản dị nhất".

Điều nữ ca sĩ mong mỏi ở hai con cũng giản dị như thế: "Mẹ không cầu mong các con phải trở thành những vĩ nhân hay những người đặc biệt dưới bất kỳ ánh hào quang nào. Mẹ chỉ mong hai con lớn lên thật bình an, sống tử tế và biết yêu thương thật đong đầy".

Liên tiếp gặt hái thành tựu sau khi làm mẹ

Điều thú vị là từ khi lên chức mẹ, sự nghiệp của Lương Nguyệt Anh cũng liên tục đón tin vui. Tháng 6 vừa qua, cô nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quân, đồng thời được thăng quân hàm trước niên hạn lên cấp bậc Thiếu tá, sự ghi nhận cho những nỗ lực của cô trong vai trò giảng viên Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội.

Hiện tại, Lương Nguyệt Anh đang chuẩn bị ra mắt cuốn sách nghiên cứu học thuật "Sử dụng khoang cộng hưởng mũi - xoang trong hoạt động thanh nhạc", đồng tác giả cùng PGS.TS.BS Phạm Thị Bích Đào và TS.BS Phạm Huy Tần, do NXB Giáo dục xuất bản.

Trải qua hành trình mang thai, sinh nở và nuôi con nhiều vất vả, Lương Nguyệt Anh chưa từng ngơi nghỉ trong công việc. Giờ đây, khi có Cherry và Happy tiếp thêm sức mạnh, cô càng vững vàng hơn để chinh phục những cột mốc mới trên chặng đường phía trước.