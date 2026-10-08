Lương Minh Trang và Vinh Râu đồng loạt xin lỗi sau 5 năm ly hôn

Lương Minh Trang và Vinh Râu đã ly hôn 5 năm. Thế nhưng, thỉnh thoảng cả hai vẫn bị réo tên vì những ồn ào được cho là "đá xéo" nhau trên MXH. Như mới đây nhất, Vinh Râu đăng đàn bức xúc vì nghi ngờ vợ cũ "đào" lại chuyện cũ, kể khổ trên sóng một talkshow. Sau đó, Lương Minh Trang cũng lên tiếng, cô thẳng thắn đáp trả chuyện bị nghi ngờ đi du lịch riêng với bạn khác giới, đồng thời khẳng định không phải cố tình nhắc lại chuyện ly hôn mà chỉ đơn thuần chia sẻ về cuộc sống của mình.

Đến tối 8/10, Vinh Râu đăng tâm thư xin lỗi, anh cho biết cả hai đã ngồi lại cùng nhau giải quyết mọi chuyện. Nam diễn viên cho hay: "Do tính chất công việc và cả hai cũng hướng đến những con đường riêng nhất định nên ít liên hệ với nhau, làm mất đi tiếng nói chung. Một phần cả hai cũng đang đặt cảm xúc cá nhân lên cao và bị ảnh hưởng từ những dư luận tiêu cực, từ đó đẩy câu chuyện đi xa.

Hai đứa tui đã ngồi lại với nhau và nói chuyện, tụi mình đã hiểu nhau hơn. Chúng tui đều có những cái sai, chẳng ai đúng hoàn toàn. Quan trọng là bọn tui đã thương nhau xong rồi và giờ bọn tui vẫn bao dung những thiếu sót và vẫn muốn tôn trọng nhau. Sau hôm nay tụi mình hỏi thăm nhau lại nhiều hơn để nắm được tình hình của nhau, biết nhau đang gặp phải vấn đề gì. Tụi tui quyết định kết câu chuyện của hai đứa lại theo hướng nhẹ nhàng và lành mạnh hơn, văn minh hơn".

Vinh Râu cho biết cả hai đã ngồi lại chia sẻ và đồng loạt xin lỗi

Ngoài ra, Vinh Râu cũng gửi lời xin lỗi đến Lương Minh Trang: "Mình cũng gửi lời xin lỗi Trang vì đã làm ảnh hưởng không tốt đến em. Thôi thì tụi tui trong cuộc, tụi tui còn bỏ qua và vẫn tôn trọng nhau thì cũng mong quý khán giả, quý báo chí cũng hạn chế khai thác tiêu cực về tụi em nha. Sau này, chúng ta hãy hướng đến những điều tích cực về nhau nha, tụi tui cũng vậy ạ. Trang ơi, thành công em nhé!".

Sau đó, Lương Minh Trang cũng chia sẻ bài đăng này lên trang cá nhân và đáp lại: "Mong mọi người dành vài phút để đọc, đây là tất cả những gì hai đứa em muốn nói ạ. Cảm ơn và xin lỗi mọi người vì đã làm phiền".

Lương Minh Trang gọi chồng cũ là "bạn già", xin lỗi vì làm ảnh hưởng vì ồn ào

Lương Minh Trang và Vinh Râu quen nhau từ năm 2015. Chỉ khoảng nửa năm sau khi hẹn hò, nữ ca sĩ được bạn trai cầu hôn. Đến năm 2017, cả hai tổ chức đám cưới và chính thức về chung một nhà. Sau khi kết hôn, Lương Minh Trang quyết định tạm gác con đường ca hát để lui về hỗ trợ công việc của ông xã. Cô từng kỳ vọng việc đồng hành và dành nhiều thời gian hơn cho nhau sẽ giúp cuộc sống hôn nhân thêm gắn bó.

Thế nhưng, công việc cũng dần trở thành một trong những nguyên nhân khiến khoảng cách giữa hai người ngày càng lớn. Lương Minh Trang từng chia sẻ thời điểm đó, lịch trình của cô và Vinh Râu gần như không có điểm giao nhau. Trong khi Vinh Râu thường làm việc từ sáng đến tối, nữ ca sĩ lại có lịch đi hát vào buổi tối. Sau khi cân nhắc, cô quyết định dừng công việc riêng vì cho rằng sự nghiệp của chồng có nhiều cơ hội phát triển hơn.

Lương Minh Trang và Vinh Râu từng có khoảng thời gian hạnh phúc

Dù cùng làm việc, đi chơi với bạn bè và vẫn sinh hoạt bên nhau, cả hai lại có rất ít thời gian thực sự dành riêng cho đối phương. Khoảng thời gian hiếm hoi họ có thể trò chuyện thường chỉ là vài tiếng buổi tối trước khi đi ngủ. Lương Minh Trang từng cố gắng tìm cách hâm nóng tình cảm, mong muốn hai vợ chồng có những chuyến du lịch hoặc khoảng thời gian riêng tư. Tuy nhiên, Vinh Râu thường xuyên bận rộn với công việc nên những mong muốn này không phải lúc nào cũng được đáp lại. Theo chia sẻ của nữ ca sĩ, tình cảm giữa hai người cứ thế thay đổi theo thời gian. Đến một thời điểm, cô nhận ra mối quan hệ không còn giống tình yêu mà giống hai người bạn đồng hành.

Năm 2021, Lương Minh Trang và Vinh Râu bất ngờ thông báo ly hôn. Khi ấy, cả hai chỉ chia sẻ ngắn gọn rằng đã “hết duyên” và quyết định chia tay trong hòa bình. Một năm sau, Lương Minh Trang mới có những chia sẻ cụ thể hơn về cuộc hôn nhân. Nữ ca sĩ cho biết việc cả hai ngày càng thiếu thời gian dành cho nhau khiến tình cảm dần thay đổi, từ đó đi đến quyết định không tiếp tục đồng hành trong vai trò vợ chồng.

Cặp đôi đã đường ai nấy đi từ năm 2021, hiện tại mỗi người đều có định hướng riêng

Ảnh: FBNV