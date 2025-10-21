Ngày 20/10, theo thông tin từ Cục quản lý thị trường tỉnh Cà Mau cho biết, qua công tác theo dõi, nắm tình hình và thực hiện các biện pháp nghiệp vụ, Đội Quản lý thị trường số 7 phát hiện hộ kinh doanh trên địa bàn phường Vĩnh Trạch, tỉnh Cà Mau kinh doanh thực phẩm là xúc xích các loại nhập lậu.

Lượng lớn xúc xích nhập lậu bị lực lượng chức năng thu giữ

Số thực phẩm nói trên không có hóa đơn, chứng từ chứng minh tính hợp pháp của hàng hóa, tìm ẩn nguy cơ gây ảnh hưởng đến sức khỏe con người khi sử dụng nếu không kịp thời phát hiện, ngăn chặn.

Tại thời điểm kiểm tra phát hiện là 122kg, tổng trị giá 14.800.000 đồng (mười bốn triệu tám trăm ngàn đồng chẵn).

Làm việc với Đoàn kiểm tra bà M.M.L là chủ cơ sở kinh doanh thừa nhận hành vi vi phạm kinh doanh thực phẩm nhập lậu. Đoàn kiểm tra đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính, tạm giữ toàn bộ số tang vật vi phạm nêu trên chờ xử lý theo quy định của pháp luật.

Thời gian tới Đội tăng cường công tác giám sát, quản lý địa bàn nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý các tổ chức, cá nhân kinh doanh có hành vi vi phạm nhất là đối với các nhóm hành vi vi phạm liên quan đến các mặt hàng gây ảnh hưởng đến sức khỏe con người như: Thực phẩm, thuốc tân dược, thực phẩm chức năng…..