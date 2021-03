Lượng bụi cát vàng khổng lồ từ Trung Quốc bao trùm Hàn Quốc

Thậm chí, gần như toàn bộ Hàn Quốc cũng bị bao trùm bởi lượng bụi vàng khổng lồ bắt nguồn từ Trung Quốc. Tính đến trưa 16/3, nồng độ bụi PM10 trung bình một giờ đã tăng lên mức 137 microgram/m3 tại thủ đô Seoul. Nhà chức trách Hàn Quốc đã phải ra cảnh báo bụi mịn đối với 10 huyện và thành phố thuộc tỉnh Nam Jeolla.

Đợt bão cát nghiêm trọng này bắt nguồn từ khu vực Nội Mông ở miền Bắc Trung Quốc và vùng phụ cận của sa mạc Gobi từ cuối tuần qua. Tại Mông Cổ, số người thiệt mạng do bị gió lốc cuốn đã tăng lên 10 người. Trong khi đó, 12 tỉnh thành ở miền Bắc Trung Quốc bị ảnh hưởng nặng nề. Thành phố Bắc Kinh bị bao phủ trong màu vàng đặc của cát. Tầm nhìn ở hầu hết các khu vực đều giảm xuống dưới 1km.

Nồng độ bụi mịn PM10 đã vượt ngưỡng tới 180 lần. (Ảnh: AP)

Mức độ bụi mịn PM10 thường gây bệnh hô hấp đã tăng gấp 180 lần so với chuẩn an toàn tối đa của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO). Người dân được khuyến cáo tạm dừng các hoạt động ngoài trời và đeo khẩu trang. Hơn 400 chuyến bay đã bị hủy tại hai sân bay quốc tế Bắc Kinh và Đại Hưng.

Ngày 15/3, Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc đã phải đưa ra cảnh báo màu vàng đối với hiện tượng thời tiết bất thường này. Hệ thống cảnh báo thời tiết về bão cát của Trung Quốc được mã hóa bằng màu sắc gồm 4 cấp độ, trong đó đỏ là mức cao nhất, sau đó đến cam, vàng và xanh.