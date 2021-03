Trung Quốc: Tài xế công nghệ lấy xe tông chết khách vì cãi vã

Reuters dẫn thông báo của Didi Chuxing trên mạng xã hội Weibo hôm 15-3 cho biết họ đang hợp tác với cảnh sát điều tra. Đại diện công ty cũng đã tới thăm hỏi gia đình nạn nhân.



"Sau một cuộc tranh cãi, tài xế lái chiếc xe và liên tục đâm vào nam hành khách khiến ông ta tử vong" - Didi Chuxing xác nhận vụ việc.

Cảnh sát TP Phúc Châu, Đông Nam Trung Quốc cho hay tài xế nói trên đang bị tạm giữ.

Một chiếc xe hơi dán logo của Didi Chuxing. Ảnh: Reuters

Năm 2018, 2 vụ cưỡng hiếp và giết người liên quan tới Didi Chuxing khiến công ty này bị chính phủ và công chúng chú ý. Khi đó, Didi Chuxing phản ứng bằng cách phát động chiến dịch cải thiện an toàn cho hành khách.

"Didi Chuxing sẽ nỗ lực tối đa để giảm thiểu rủi ro an toàn tiềm tàng, cung cấp thêm chương trình đào tạo an toàn cho tài xế và loại bỏ những sự cố về an toàn" - đại diện ủy ban an toàn của công ty cam kết.

Đến tháng 2-2019, toà án TP Ôn Châu - Trung Quốc tuyên án tử hình đối với Zhong Yuan, 28 tuổi, về tội cưỡng hiếp và giết hại nữ hành khách của Didi Chuxing. Sau sự cố này, công ty đình chỉ dịch vụ đi chung xe Hitch và hứa chú trọng hơn đến vấn đề an toàn, trong đó có các quy định nghiêm ngặt đối với những tài xế muốn đón khách vào đêm khuya.

Theo Reuters, Didi Chuxing nhận được sự hậu thuẫn của một số công ty và tập đoàn lớn, bao gồm SoftBank (Nhật Bản) và Apple (Mỹ). Công ty này còn duy trì hoạt động ở một số thị trường bên ngoài Trung Quốc, bao gồm Nam Mỹ, Nhật Bản, Úc và Nga.

Hồi tháng 10 năm ngoái, Reuters dẫn nguồn tin tiết lộ Didi Chuxing đang cân nhắc Hồng Kông là thị trường để phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) trị giá hàng tỉ USD vào năm 2021.