Chiều 15/12, ca sĩ Lương Bích Hữu chia sẻ thông tin tốt nghiệp Nhạc viện TPHCM sau 5 năm theo học. Lương Bích Hữu là sinh viên lớp Đại học sư phạm âm nhạc khóa 16 và đạt nhiều thành tích cao trong quá trình học. Cô nhận giấy khen Học viên giỏi của khóa 2020-2025, có đóng góp vào hoạt động chung của nhà trường.

Lương Bích Hữu tốt nghiệp đại học ở tuổi 41

Lương Bích Hữu từng chia sẻ đăng ký học ngành sư phạm âm nhạc để viết tiếp giấc mơ làm giảng viên. Nữ ca sĩ đến lớp vào buổi tối, vừa học vừa duy trì hoạt động nghệ thuật. Trong năm cuối học tại Nhạc viện TPHCM, Lương Bích Hữu nhận dạy một số lớp âm nhạc cho trẻ em.

"Tôi quan niệm dù bận rộn đến mấy vẫn thu xếp thời gian đến trường. May mắn, các thầy cô đều yêu quý, tạo mọi điều kiện để tôi học tốt nhất", Lương Bích Hữu chia sẻ.

Lương Bích Hữu sinh năm 1984, tham gia văn nghệ bé. Cô xuất hiện thường xuyên ở nhiều liên hoan âm nhạc của cộng đồng người Hoa tại TPHCM. Năm 2003, khi là sinh viên tại Nhạc viện TPHCM, Lương Bích Hữu thi Tiếng hát truyền hình TPHCM và lọt vào vòng chung kết. Đây là bệ phóng đưa ca sĩ gia nhập công ty giải trí của nhạc sĩ Quang Huy. Đầu thập niên 2000, Lương Bích Hữu nổi tiếng với vai trò thành viên nhóm nhạc H.A.T cùng Phạm Quỳnh Anh, Thu Thủy, Trương Quỳnh Anh. Tên tuổi nữ ca sĩ gắn với các ca khúc như Dằm trong tim, Quên cách yêu, Gọi tên tôi nhé bạn thân hỡi .

Lương Bích Hữu vừa học vừa duy trì hoạt động nghệ thuật

Sau khi H.A.T tan rã, cô bắt đầu sự nghiệp solo, ghi dấu ấn riêng trong thị trường âm nhạc. Sau thời kỳ đỉnh cao, Lương Bích Hữu tạm rút khỏi ánh hào quang để tập trung cho cuộc sống cá nhân. Cô kết hôn, sinh con gái nhưng cuộc hôn nhân không duy trì lâu. Năm 2020, Lương Bích Hữu tham gia Ca sĩ ẩn danh, sau đó tiếp tục gây sốt trong show The Masked Singer 2022.

Năm 2024, nữ ca sĩ đóng phim Án mạng lầu 4 của đạo diễn Nguyễn Hữu Tuấn. Nhờ đóng phim, Lương Bích Hữu cải thiện ngoại hình, giảm gần 7 kg. Thời điểm ghi hình, do quá nhập tâm vào diễn xuất nên nữ ca sĩ gặp tai nạn ở phim trường. Khi kiểm tra tại bệnh viện, Lương Bích Hữu sốc khi nghe bác sĩ thông báo có u nang trong não, may mắn đây là u lành.