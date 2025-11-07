Lương 5 triệu ở Hà Nội, cô gái vẫn tiết kiệm được 2 triệu

Nghe đến mức lương 5 triệu, hẳn nhiều người sẽ tức thì buông lời thở than: "Sao mà sống nổi?". Dễ hiểu thôi, 5 triệu là mức ngân sách có phần "khiêm tốn" - nhất khi khi sống ở Hà Nội, mọi thứ đều đắt đỏ cả. Thế nên cũng không có gì lạ hay đáng trách nếu chưa thể tiết kiệm được tiền.

Tuy nhiên mới đây trong một cộng đồng chia sẻ kinh nghiệm quản lý tài chính, tâm sự của một cô gái 21 tuổi ở Hà Nội lại khiến tất cả "tròn mắt": Với mức lương 5 triệu, cô vẫn để dành được tới 2 triệu. Điều này đồng nghĩa với việc cả tháng, cô chỉ chi tiêu tối đa 3 triệu.

Bức ảnh do cô đăng tải

"Em là nữ 21 tuổi. Lương của em hiện được 5 triệu/tháng. Em không mất tiền thuê nhà, vì nhà em ở ngoại thành Hà Nội nên em đi đi, về về hàng ngày. Đây là chi tiêu hàng tháng của em ạ" - Cô viết, đồng thời đặt ra thắc mắc là nên làm sao để kiếm thêm được tiền, và liệu rằng có khả thi hay không nếu đặt mục tiêu mua nhà ở Hà Nội trước tuổi 30...

Trong phần bình luận, nhiều người đồng tình: Nỗ lực tiết kiệm vậy là tốt, tuy nhiên với tình hình hiện tại, vấn đề cấp thiết cần làm ngay là tăng thu nhập còn chuyện mua nhà, đương nhiên là mong muốn chính đáng thôi nhưng ngay lúc này thì là quá xa vời.

"Đây là em được bố mẹ hỗ trợ cả tiền ăn chỗ ở, chứ để tự lực cánh sinh thì không thể cất nổi 2 triệu với mức thu nhập như hiện tại đâu. 21 tuổi thì chắc vẫn còn chưa tốt nghiệp Đại học (nếu có học đại học), còn nếu không học Đại học mà đi làm rồi thì phải tìm cách làm thêm, học thêm để có kỹ năng mà tăng thu nhập" - Một người thẳng thắn phân tích.



"Còn trẻ mà cũng không chi tiêu, mua sắm gì nhiều cho bản thân thì cũng đáng ghi nhận. Nhưng nên suy nghĩ và đặt mục tiêu thực tế hơn, trước mắt là có thể tự ra ngoài đi thuê nhà ở, tự lo chi phí ăn uống, sinh hoạt đã còn chuyện mua nhà là việc lớn, dù sao em cũng còn trẻ thì mình cứ từng bước nỗ lực thôi. Không nên nghĩ nhiều về việc mua nhà vì áp lực lắm, với 5 triệu thì là không có cửa mua nhà Hà Nội luôn kể cả ngoại thành" - Một người chia sẻ.

"Tăng thu nhập để sống tự lập đã, bao giờ tự lo được cho bản thân, không cần bố mẹ hỗ trợ và giả sử có biến cố nho nhỏ như thất nghiệp, vẫn tự xoay sở được, nói chung là tạm ổn định tài chính thì hãy nghĩ đến mục tiêu mua nhà" - Một người chung quan điểm.

Nên làm gì để tăng thu nhập?

1. Đầu tư cải thiện kỹ năng chuyên môn

Muốn thu nhập tăng, trước hết giá trị bản thân phải tăng. Nhiều người mải tìm "việc tay trái" mà quên rằng việc nâng cấp kỹ năng trong công việc chính mới là "đòn bẩy" lâu dài nhất. Khi năng lực chuyên môn vững, khả năng giải quyết vấn đề tốt và tư duy làm việc chuyên nghiệp hơn, bạn dễ được thăng chức, tăng lương hoặc tìm được những cơ hội mới với mức đãi ngộ cao hơn.

Ảnh minh họa

Việc đầu tư vào học thêm chứng chỉ, ngoại ngữ, kỹ năng mềm hay các khóa học online không chỉ giúp mở rộng cơ hội nghề nghiệp mà còn khiến bạn tự tin thương lượng lương thưởng. Đây là khoản "đầu tư sinh lời" đáng giá nhất, vì kiến thức và năng lực không bao giờ mất đi.

2. Tận dụng thời gian rảnh để làm thêm

Khi công việc chính chưa mang lại nguồn thu như mong muốn, bạn có thể tận dụng thời gian rảnh để kiếm thêm. Quan trọng là chọn việc phù hợp với khả năng và quỹ thời gian của mình, tránh để ảnh hưởng đến hiệu suất công việc chính. Ban đầu, thu nhập phụ có thể chỉ chiếm phần nhỏ, nhưng nếu kiên trì và biết cách tối ưu, đây có thể trở thành nguồn tài chính ổn định, thậm chí mở ra hướng đi mới trong sự nghiệp.

3. Biết quản lý và tái đầu tư tiền bạc

Tăng thu nhập không chỉ là kiếm được nhiều hơn, mà còn là biết tìm cách để tiền sinh lời. Một người có tư duy tài chính tốt sẽ biết phân bổ nguồn thu cho tiết kiệm, đầu tư và chi tiêu hợp lý. Học cách gửi tiết kiệm thông minh, đầu tư vào chứng chỉ quỹ, cổ phiếu,... tất cả đều là những hướng đi giúp tiền "đẻ" ra tiền. Tuy nhiên, cần trang bị kiến thức cơ bản và kiểm soát rủi ro, bởi mọi khoản đầu tư đều cần sự tỉnh táo và kế hoạch rõ ràng.