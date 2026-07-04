Chủ động việc đi lại, đỡ phải dầm mưa dãi nắng là mục tiêu chung của không ít người khi mua ô tô. Đương nhiên chuyện này cũng chẳng có gì khó hiểu. Vấn đề chỉ là chi phí mua ô tô không nhỏ, tiền nuôi xe hàng tháng cũng có thể khá tốn kém, nếu không tính toán kỹ, quyết định mua ô tô có thể trở thành áp lực tài chính sau này.

Mới đây trong một cộng đồng chia sẻ kinh nghiệm quản lý tài chính, một chàng trai 28 tuổi cũng trải lòng về mục tiêu “tậu 4 bánh”. Tuy nhiên, đa số mọi người nghe xong lại chỉ biết lắc đầu, đồng tình khuyên: "Nên nghĩ lại".

“Em 28 tuổi chưa lập gia đình, đang làm kỹ sư ở khu công nghiệp, thu nhập 1 tháng khoảng 25-26 triệu, trừ đi chi phí ăn uống sinh hoạt thì hàng tháng em để dành được 17-18 triệu. Hiện tại em đang thuê trọ cách công ty 15km, và cách nhà bố mẹ khoảng 45km.

Em đang có 200 triệu tiền mặt, định vay bố mẹ thêm để mua ô tô che nắng chưa mưa. Không biết với tầm tài chính như vậy thì em nên mua xe không ạ, mà mua xe xăng hay xe điện? Mong được mọi người góp ý” - Chàng trai viết.

Ảnh minh họa

Với tình hình tài chính như hiện tại, nhiều người đồng tình cố mua xe lúc này thì hơi quá sức.

“Nói thật là với tình trạng của bạn mà cố mua ô tô thì mình thấy bạn mua vì sĩ diện nhiều hơn là vì nhu cầu đi lại. Nếu mua ô tô để về nhà ở với bố mẹ, giảm tiền trọ thì nghe còn tạm hợp lý, hoặc mua ô tô để chạy taxi ngoài giờ kiếm thêm thì khác. Chứ nếu chỉ để phục vụ việc đi lại thì chỉ cần trọ gần chỗ làm là xong mà” - Một người phân tích.

“Mình thu nhập gấp đôi bạn, cũng đang ở thuê mà còn chưa dám nghĩ đến việc vay mua ô tô đây. 200 triệu đó nên giữ lại dự phòng bạn ạ, giờ công việc cũng khó nói lắm, ai cũng có thể thất nghiệp bất cứ lúc nào. Vét sạch tiền mua ô tô rồi lại còn vay nữa, chẳng may thu nhập giảm thì khóc luôn đấy chứ không đùa” - Một người chia sẻ.

“Anh cũng làm trong khu công nghiệp giống em, khuyên em 1 câu chân thành là để tiền đó lấy vợ em ạ. 2 vợ chồng công việc ổn định rồi, trừ chi phí sinh hoạt đi mà có thể tiết kiệm được nguyên lương của 1 người thì mới nên tính chuyện mua ô tô vì ô tô là tiêu sản thôi. Nhà chưa có, tài sản chưa có, tiết kiệm cũng chưa nhiều thì mua tiêu sản làm gì” - Một người đồng tình.

“Bạn này suy nghĩ bị phức tạp vấn đề lên nhỉ? Giờ chỉ cần trọ gần công ty, chấp nhận về quê xa hơn chút nhưng xe khách giờ cũng nhiều lựa chọn, quan trọng là đi làm thì là đi hàng ngày chứ cũng có về quê hàng ngày đâu mà phải tính mua ô tô làm gì cho nặng gánh ra” - Một người thắc mắc.

3 điều cần tính toán kỹ trước khi mua ô tô

1. Áng chừng chi phí nuôi xe

Nhiều người khi nghĩ đến việc mua ô tô thường chỉ tập trung vào giá xe ban đầu, nhưng thực tế chi phí sử dụng mới là phần “đi đường dài”. Ngoài tiền mua xe, cần tính thêm các khoản như phí đăng ký, bảo hiểm, nhiên liệu, bảo dưỡng định kỳ, gửi xe và cả chi phí sửa chữa phát sinh. Khi cộng lại, con số này có thể chiếm một phần đáng kể trong thu nhập hàng tháng.

Ảnh minh họa

Vì vậy, trước khi quyết định, hãy ước lượng tổng chi phí mua và nuôi xe hàng tháng, để xem nó có phù hợp với khả năng tài chính của mình không. Khi nhìn được bức tranh đầy đủ, bạn sẽ chủ động hơn và tránh cảm giác “nuôi xe mệt hơn nuôi mình”.

2. Cân đối giữa nhu cầu thực tế và khả năng chi trả

Một chiếc ô tô phù hợp không phải là chiếc đắt nhất hay đẹp nhất, mà là chiếc đáp ứng đúng nhu cầu sử dụng trong khả năng tài chính cho phép. Nếu chủ yếu đi làm trong thành phố, một mẫu xe nhỏ, tiết kiệm nhiên liệu có thể hợp lý hơn so với xe lớn, nhiều tính năng nhưng chi phí cao.

Ngược lại, nếu thường xuyên đi xa cùng gia đình, việc đầu tư một chiếc xe rộng rãi, an toàn hơn lại là lựa chọn đáng cân nhắc. Quan trọng là không nên “cố quá” chỉ vì mong muốn sở hữu một mẫu xe vượt khả năng. Khi chọn đúng nhu cầu, bạn vừa tận dụng được giá trị của chiếc xe, vừa giữ được sự thoải mái trong chi tiêu hàng tháng.

3. Tìm kiếm các phương án thay thế

Hay nói cách khác là nếu không móc tiền túi ra mua ô tô, thì những lúc cần di chuyển bằng ô tô, có dễ thuê taxi/đặt xe công nghệ hay không?

Nếu sinh sống ở những thành phố lớn như Hà Nội và TP.HCM, việc đặt xe công nghệ rất đơn giản, điều này ai cũng biết. Nhưng nếu ở những tỉnh nhỏ, chưa có dịch vụ đặt xe công nghệ, thì liệu thuê taxi có dễ không? Gọi một cái là có xe ngay hay phải đặt trước?

Tất cả những câu hỏi này, chỉ có bạn mới trả lời được, vì còn phụ thuộc vào nhu cầu và địa điểm sống. Cuối cùng, lựa chọn hay quyết định nào cũng đều có ưu - nhược điểm. Mua ô tô cũng không phải là ngoại lệ. Cách duy nhất để không phải hối hận sau khi mua ô tô chính là cân nhắc thật kỹ.