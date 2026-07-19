Lương 15 triệu, chi bao nhiêu tiền thuê nhà là hợp lý?

Thuê nhà gần như là khoản chi lớn nhất trong ngân sách của phần lớn người trẻ đang sống và làm việc ở các thành phố lớn. Với thu nhập khoảng 15 triệu đồng/tháng - một mức lương khá phổ biến của dân văn phòng sau vài năm đi làm, câu hỏi thường gặp là nên dành bao nhiêu tiền cho chỗ ở để vừa đảm bảo chất lượng cuộc sống, vừa không khiến tài chính trở nên căng thẳng.

Thực tế, không có một đáp án cố định như "phải thuê nhà dưới 3 triệu" hay "cứ dành 30% thu nhập". Mức chi hợp lý còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố như hình thức thuê, nơi làm việc, mục tiêu tài chính và các khoản chi khác. Tuy nhiên, vẫn có những nguyên tắc tham khảo để giúp việc cân đối ngân sách trở nên dễ dàng hơn.

1. Mốc tham khảo an toàn là khoảng 25-30% thu nhập

Một nguyên tắc được nhiều chuyên gia tài chính cá nhân sử dụng là chi phí nhà ở nên chiếm khoảng 25-30% thu nhập hàng tháng. Với mức lương 15 triệu đồng, khoản tiền thuê nhà hợp lý thường dao động từ khoảng 3,7-4,5 triệu đồng/tháng.

Đây là khoảng chi giúp cân bằng giữa nhu cầu có một nơi ở đủ tiện nghi và khả năng duy trì các mục tiêu tài chính khác như tiết kiệm, đầu tư hay quỹ dự phòng.

Nếu thuê nhà trong khoảng này, người có thu nhập 15 triệu vẫn còn dư ngân sách cho ăn uống, đi lại, điện nước, giải trí và các khoản phát sinh mà không quá áp lực. Dĩ nhiên, đây chỉ là con số tham khảo chứ không phải quy tắc bắt buộc.

2. Có thể chi nhiều hơn nếu đổi lại giúp tiết kiệm những khoản khác

Không phải lúc nào thuê nhà rẻ cũng là lựa chọn tối ưu.

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Một căn phòng giá 3 triệu nhưng cách nơi làm việc hơn 15 km có thể khiến chi phí xăng xe, gửi xe, thời gian di chuyển và cả sức khỏe tinh thần tăng lên đáng kể. Trong khi đó, một căn hộ hoặc phòng trọ giá khoảng 5 triệu nhưng chỉ cách công ty vài phút có thể giúp giảm nhiều khoản chi phí "ẩn" khác.

Vì vậy, thay vì chỉ nhìn vào giá thuê, nên tính tổng chi phí sinh hoạt mỗi tháng. Nếu tiền thuê cao hơn một chút nhưng đổi lại tiết kiệm được chi phí đi lại, ăn ngoài hoặc có thêm thời gian nghỉ ngơi, học thêm hay làm việc ngoài giờ thì đây vẫn có thể là một quyết định hợp lý.

Nói cách khác, nên đánh giá chi phí nhà ở trong tổng thể ngân sách thay vì tách riêng từng khoản.

3. Nếu còn nhiều mục tiêu tài chính, nên ưu tiên mức thuê vừa sức

Ở giai đoạn đầu đi làm hoặc đang tích lũy để mua xe, mua nhà, học lên hoặc xây dựng quỹ dự phòng, việc cố gắng giảm chi phí thuê nhà sẽ giúp tăng tốc độ tích lũy.

Với mức lương 15 triệu, nếu chỉ cần chi khoảng 3-4 triệu đồng cho chỗ ở nhờ ở ghép, thuê cùng bạn bè hoặc chọn khu vực phù hợp, phần tiền còn lại có thể được dành cho tiết kiệm hoặc đầu tư dài hạn.

Ngược lại, nếu dành tới 6-7 triệu đồng mỗi tháng chỉ để thuê nhà, khoản chi này đã chiếm gần một nửa thu nhập. Khi đó, chỉ cần xuất hiện một vài khoản phát sinh như ốm đau, hiếu hỉ hoặc sửa xe, ngân sách rất dễ bị mất cân đối.

Điều quan trọng không phải là thuê được căn nhà đẹp nhất, mà là chọn được mức chi khiến bản thân vẫn duy trì được các mục tiêu tài chính trong tương lai.

4. Mức thuê hợp lý là mức vẫn giúp duy trì cuộc sống cân bằng

Nhiều người cố gắng tiết kiệm bằng cách thuê nơi ở quá xa, quá chật hoặc xuống cấp. Ngược lại, cũng có người sẵn sàng chi gần một nửa thu nhập chỉ để ở một căn hộ đẹp.

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Cả hai lựa chọn đều có thể phù hợp trong những hoàn cảnh nhất định, nhưng nếu xét về lâu dài, mức thuê hợp lý là mức giúp cuộc sống duy trì được sự cân bằng.

Sau khi trả tiền nhà và các chi phí sinh hoạt, người có thu nhập 15 triệu vẫn nên còn khả năng dành tiền cho quỹ dự phòng, chăm sóc sức khỏe, phát triển bản thân và có một khoản nhỏ để giải trí. Nếu mỗi tháng đều phải chật vật chờ đến kỳ lương tiếp theo chỉ vì tiền thuê nhà quá cao, đó có thể là dấu hiệu cần xem lại ngân sách.

Ngược lại, nếu tiết kiệm quá mức đến nỗi việc sinh hoạt hàng ngày trở nên bất tiện, mất nhiều thời gian di chuyển hoặc ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống, thì khoản tiền "tiết kiệm" được cũng chưa chắc đã thực sự đáng giá.

Nhìn chung, với mức lương 15 triệu đồng/tháng, khoảng 3,7-4,5 triệu đồng thường được xem là mức chi thuê nhà tương đối hợp lý để tham khảo. Tuy nhiên, con số này không nên được áp dụng một cách cứng nhắc. Điều quan trọng hơn là sau khi thanh toán toàn bộ chi phí nhà ở, ngân sách vẫn đủ để đáp ứng các nhu cầu thiết yếu, duy trì khoản tiết kiệm đều đặn và tạo cảm giác thoải mái trong cuộc sống hàng ngày. Một nơi ở phù hợp không nhất thiết phải rẻ nhất, mà là nơi có chi phí vừa sức với khả năng tài chính và mục tiêu của mỗi người.