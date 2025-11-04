Lương 12 triệu, nuôi 3 con ở Hà Nội

12 triệu ở Hà Nội, với người độc thân - nếu không khéo chi tiêu thì có khi còn chẳng đủ. Vậy mà người mẹ trong câu chuyện dưới đây lại có thể nuôi 3 con với mức thu nhập 12 triệu/tháng, thi thoảng còn... thấp hơn. Nhìn bảng chi tiêu do cô chia sẻ cùng những lời tâm sự giãi bày, ai cũng rưng rưng.

Bảng chi tiêu của mẹ 3 con, thu nhập 12 triệu/tháng

"Cứ sau ngày 25 là mình bắt đầu thấy oải vì phải tìm cách xoay tiền chi tiêu. Lương tháng 12 triệu, có tháng ít hơn, 1 mình nuôi 3 con ở Hà Nội, nhiều khi tự thấy nể bản thân. Phần hơn 4 triệu tiết kiệm kia chỉ là lấy lương xong, mình để riêng ra để hạn chế chi tiêu giai đoạn đầu tháng, rồi cuối tháng lại lấy ra đóng tiền học cho con hoặc trang trải.

1 cuộc sống không có chỗ dựa cả về vật chất lẫn tinh thần, nên cũng chẳng có thú vui gì cho bản thân được" - Cô viết.

Trong phần bình luận, có người bày tỏ sự thán phục, có người động viên cô mạnh mẽ, và cũng có người thẳng thắn khuyên: Phải tìm cách tăng thu nhập bằng mọi giá để có tiền tiết kiệm, dự phòng. 4 mẹ con nương tựa vào nhau với 1 nguồn thu nhập có thể chưa tới 12 triệu/tháng thì quá bấp bênh.

"Nói không phải tiêu cực nhưng nếu bất chợt ốm đau, viện phí vài triệu thôi thì làm sao xoay nổi hả mom? Lại phải đi vay, rồi tháng tiếp trả nợ thì tiền đâu mà trang trải, nó sẽ thành vòng lặp nợ nần nên phải cố kiếm thêm để có dư ra ít tiền phòng thân thì mới tạm yên tâm được. Nuôi con nhỏ 1 đứa đã vất vả, 3 đứa mà chỉ có 1 mình thì chắc chắn không dễ dàng nhưng phải gắng thôi, các con cũng chỉ có mỗi mình mình để dựa vào" - Một người vừa phân tích, vừa động viên.

"12 triệu mà vun vén đủ chi tiêu hàng tháng cho 4 mẹ con thì giỏi quá mom ạ, đáng nể thật" - Một người cảm thán.

"Em chưa chồng con gì lương cũng 15-17 triệu/tháng, gửi về cho bố mẹ cỡ 3 triệu là coi như cũng còn 12-14 triệu mà tháng nào cũng ngáp lên ngáp xuống, vậy mà chị nuôi được tận 3 con..." - Một người khác bày tỏ.

"Không biết mom đang làm việc gì mà lương tháng chưa tới 12 triệu nhỉ? Nếu làm văn phòng mà lương thấp quá hoặc chẳng thấy có cửa tăng lương thì cân nhắc tìm việc khác. Mình thấy đi dọn nhà thuê theo giờ rồi kết hợp đưa đón trẻ con đi học tầm chiều tối, lương cũng khá" - Một người khác gợi ý.

Phải làm sao để tăng thu nhập trong bối cảnh hiện tại?

Ở thời điểm hiện tại khi làn sóng sa thải vẫn còn chưa lắng xuống, việc tìm thêm công việc phụ hay kiếm 1 nghề tay trái để tăng thu, không phải điều đơn giản, nhưng cũng không phải là bất khả thi nếu bạn làm được 3 việc dưới đây.

1 - Hiểu rõ giá trị bản thân để tối ưu thu nhập chính

Bước đầu tiên để cải thiện thu nhập không phải là chạy đi tìm việc phụ, cũng không phải là lao vào đầu tư, mà là nhìn lại công việc hiện tại. Rất nhiều người bỏ qua yếu tố này: Họ làm việc chăm chỉ, ổn định, nhưng lại không đánh giá đúng giá trị của bản thân trên thị trường lao động.

Việc nhận ra mình đang được trả công dưới mức năng lực có thể là bước ngoặt để thương lượng lại lương, chuyển việc hoặc nâng cấp kỹ năng nhằm bước lên một vị trí cao hơn. Trên thực tế, cách tăng thu nhập nhanh và bền nhất vẫn là tối ưu hóa công việc chính. Một khi bạn có thể chuyển từ vị trí nhân viên sang chuyên viên, từ chuyên viên lên quản lý hoặc freelancer tự do với năng suất cao, thì thu nhập chính cũng sẽ tăng theo và đó là nền tảng an toàn nhất để cải thiện thu nhập.

2 - Biến tài lẻ thành nguồn thu phụ

Chúng ta thường có nhiều hơn một khả năng kiếm tiền, chỉ là phần lớn các kỹ năng còn nằm yên trong vùng "chưa được khai phá". Trong thời đại mà mọi thứ đều tiềm năng bán được, từ kiến thức, kinh nghiệm, đến năng khiếu cá nhân thì việc để kỹ năng ngủ quên là một sự lãng phí lớn.

Điều quan trọng không phải là tạo ra một nguồn thu khổng lồ ngay lập tức, mà là tập luyện thói quen biến thứ mình biết làm thành giá trị có thể quy đổi ra tiền. Một khi kỹ năng phụ đã sinh lời đều đặn, bạn có thể từ từ nâng cấp nó thành một nhánh thu nhập phụ bền vững.

3 - Đầu tư thông minh dựa trên sự hiểu biết cá nhân

Sau khi tối ưu thu nhập chính và bắt đầu có dòng tiền từ kỹ năng phụ, bước tiếp theo để đa dạng hóa thu nhập chính là đầu tư, nhưng không phải đầu tư theo phong trào. Một người có thể kiếm tiền tốt từ đầu tư bất động sản, trong khi người khác lại thành công nhờ cổ phiếu hoặc kinh doanh nhỏ. Không có kênh đầu tư tối ưu cho tất cả mọi người.

Thứ bạn cần là chọn một lĩnh vực mình đủ hiểu hoặc có thể chủ động tìm hiểu sâu, sau đó bắt đầu với số tiền nhỏ để vừa học vừa trải nghiệm. Đầu tư không chỉ là đặt tiền để chờ sinh lời, mà còn là cách để bạn hiểu hơn về dòng tiền, tâm lý thị trường và rèn luyện tư duy tài chính. Quan trọng nhất, đầu tư giúp bạn chuyển từ người chỉ biết làm để kiếm tiền sang người có thể khiến tiền làm việc cho mình.

Và khi thu nhập của bạn đến từ 3 nguồn: Công việc chính, công việc phụ và lãi đầu tư, thì rủi ro tài chính cá nhân sẽ giảm đáng kể, đồng thời cơ hội tăng trưởng sẽ mở rộng theo thời gian.