Lương 11 triệu, chi 8 triệu rưỡi thuê nhà rồi nằm khóc còn hơn chuyển trọ

Mới đây trên Sohu, tâm sự của một cô gái 20 tuổi hiện đang là thực tập sinh cho một công ty ở Bắc Kinh (Trung Quốc), đã thu hút sự quan tâm, tranh luận của cộng đồng mạng. Vấn đề khiến nhiều người cảm thấy khó đồng tình, khó thông cảm nằm ở chỗ dù thu nhập không cao, cô lại dành tới 2/3 tiền lương để thuê nhà.

Cô cho biết mức lương thực tập của mình chỉ được 3.000 NDT/tháng (khoảng 11,5 triệu đồng). Riêng tiền thuê căn hộ đang ở đã tốn 2.250 NDT/tháng (khoảng 8,5 triệu đồng), tương đương 75% thu nhập.

Khi hợp đồng thuê nhà sắp hết hạn, cô gọi điện xin bố mẹ 5.000 NDT (khoảng 19 triệu đồng) để trả tiền thuê và tiền đặt cọc cho thời gian tiếp theo. Cô cũng nói với bố mẹ rằng sau này sẽ tự chịu trách nhiệm về các khoản chi tiêu sinh hoạt của mình. Bố mẹ đồng ý chuyển tiền. Tuy nhiên, chỉ khoảng 4 giờ sau, họ gọi video cho cô và nói rõ khoản tiền này vốn được dành cho việc học. Nếu cô dùng số tiền đó để trả tiền thuê nhà, họ sẽ dừng chu cấp tiền học phí.

Lúc này, cô gái chỉ còn khoảng 1.000 NDT (khoảng 3,8 triệu đồng) trong tay. Tiền điện có nguy cơ không đủ đóng, trong khi chuyện ăn uống hàng ngày cũng bắt đầu trở thành vấn đề.

Cô gái bật khóc khi nghĩ đến tiền thuê nhà

Câu chuyện nhanh chóng gây ra nhiều ý kiến trái chiều. Có người cho rằng một cô gái 20 tuổi đã trưởng thành thì nên tự chịu trách nhiệm với lựa chọn của mình, đặc biệt khi tiền thuê nhà chiếm tới 3/4 thu nhập. Việc tiếp tục xin tiền bố mẹ vì thế bị xem là thiếu thực tế.

Nhưng một số người cũng có quan điểm khác: Tiền thuê nhà ở các đô thị lớn như Bắc Kinh (Trung Quốc) chưa bao giờ là một con số “dễ chịu”. Công việc thực tập mang lại cho cô gái 1 nguồn thu nhập, nhưng chưa đủ để trang trải chi phí sinh hoạt tại một thành phố lớn. Dẫu vậy, quyết định gia hạn hợp đồng căn hộ đó vẫn là lựa chọn mà nhiều người cho là không hợp lý.

Bên cạnh đó, nhiều người cũng cho rằng khoảng cách hế hệ cũng là khía cạnh cần quan tâm trong câu chuyện này. Với thế hệ bố mẹ, học xong đại học đồng nghĩa với việc con cái bắt đầu tự kiếm sống. Nhưng với nhiều người trẻ hiện nay, giai đoạn sau tốt nghiệp lại không diễn ra theo một đường thẳng như vậy. Họ phải trải qua thực tập, tìm việc, thử việc và nhiều tháng có thu nhập không ổn định trước khi thực sự có một công việc lâu dài.

Tình thế “tiến thoái lưỡng nan”: Không còn là sinh viên, nhưng cũng chưa phải người đi làm

Trung Quốc có hơn 7 triệu thực tập sinh và hơn 1/3 trong số đó không nhận được sự hỗ trợ từ gia đình. Điều này khiến nhóm người trẻ đang ở giữa hai trạng thái "sinh viên" và "người đi làm chính thức" trở thành một nhóm gặp nhiều khó khăn nhất.

Đây cũng là lý do câu chuyện nhận được những phản ứng trái chiều. Một bên cho rằng cô gái cần học cách cân đối thu nhập với mức sống, bởi ngay cả khi chưa tính tiền ăn, đi lại hay các khoản phát sinh, tiền nhà đã ngốn phần lớn tiền lương. Bên còn lại cho rằng rất khó yêu cầu một thực tập sinh phải tự xoay xở hoàn toàn khi thu nhập của họ vốn chưa tương xứng với chi phí sinh hoạt tại thành phố lớn.

Ảnh minh họa

Cô gái trong câu chuyện cũng không phải trường hợp duy nhất rơi vào tình thế “tiến thoái lưỡng nan” này. Sau khi tốt nghiệp, nhiều người trẻ vẫn phải mất vài tháng đến cả năm để tìm được công việc ổn định. Trong khoảng thời gian đó, họ có thể có thu nhập từ công việc bán thời gian hoặc thực tập nhưng chưa đủ để đạt trạng thái tự chủ tài chính.

Nếu ở lại thành phố, họ phải đối mặt với tiền thuê nhà, tiền ăn, đi lại và hàng loạt chi phí sinh hoạt. Nếu trở về quê, họ lại phải đối diện với thị trường việc làm hạn chế hơn và mức độ cạnh tranh cao. Vì vậy, câu hỏi không đơn giản là “tại sao không về nhà?”, mà còn là sau khi về nhà, người trẻ sẽ làm gì tiếp theo.

Thế nên cũng không có gì khó hiểu khi họ xin hỗ trợ tài chính từ bố mẹ. Gia đình có thể là điểm tựa trong những tháng đầu bước vào thị trường lao động, nhưng sự hỗ trợ này không phải lúc nào cũng kéo dài, đặc biệt khi cha mẹ có quan điểm khác về cách sử dụng tiền.

Từ một căn hộ có giá thuê 2.250 NDT/tháng (khoảng 8,5 triệu đồng), câu chuyện vì thế mở rộng thành bài toán về thu nhập, chi phí sống và khả năng tự lập của người trẻ. Khi mức lương thực tập chỉ 3.000 NDT/tháng (khoảng 11,5 triệu đồng), một lựa chọn tưởng như rất cá nhân là thuê nhà ở đâu và sống như thế nào, lại có thể quyết định việc họ có đủ khả năng tiếp tục theo đuổi cơ hội nghề nghiệp tại một thành phố lớn hay không.

(Nguồn: Sohu)