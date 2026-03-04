Lương 10 triệu, bao giờ tôi mới mua nổi "suất nằm" cho bố mẹ?

"Tấc đất cõi âm" đắt hơn đất thổ cư

Chị Hà (28 tuổi, nhân viên văn phòng tại Hà Nội) vừa tắt tab môi giới "bất động sản tâm linh" với gương mặt thất thần. Chị không tìm mua chung cư trả góp, chị đang tìm chỗ cho bố mẹ mình những người đã ngoài 70 và bắt đầu hay nói về "chuyện sau này".

Con số hiện ra trên màn hình năm 2026 khiến Hà giật mình. Tại các công viên nghĩa trang tư nhân cách Hà Nội hay TP.HCM khoảng 1-2 giờ chạy xe, một khuôn viên mộ đơn cơ bản hiện có giá không dưới 80 - 150 triệu đồng. Với những vị trí được coi là "view đẹp" hay gần hồ, giá có thể vọt lên 300 - 500 triệu đồng.

Tính trung bình, mỗi mét vuông đất nghĩa trang cao cấp hiện nay dao động từ 30 - 60 triệu đồng. Để dễ hình dung, con số này ngang ngửa, thậm chí cao hơn đất thổ cư ở các quận vùng ven thành phố lớn.

Bài toán "hậu sự" cho mức lương 10 triệu

- Thu nhập tích lũy: Sau khi trừ chi phí thuê nhà, ăn uống tại thành phố, một người trẻ dư ra tối đa 3 triệu đồng/tháng.

- Thời gian để mua 1 cặp mộ đôi (giá trung bình 250 triệu): Cần ít nhất 7 năm tích lũy không ngừng nghỉ.

- Thực tế: Mỗi năm giá đất nghĩa trang tăng trung bình 10-15%. Sau 7 năm, số tiền 250 triệu có lẽ chỉ còn đủ mua... một nửa diện tích ban đầu.

Khi những nghĩa trang công "hết chỗ"

Nỗi lo của những người như chị Hà không chỉ là tiền, mà là sự khan hiếm. Các nghĩa trang công lớn như Văn Điển (Hà Nội) hay Bình Hưng Hòa (TP.HCM) từ lâu đã dừng hình thức địa táng (chôn cất) hoặc nằm trong diện giải tỏa.

"Người sống thì chen chúc trong những căn hộ mini, còn người chết cũng đang lâm vào cảnh... vô gia cư ngay trên quê hương mình," chị Hà cay đắng nói. Việc đất nghĩa trang quê nhà bị quy hoạch lại, hoặc các nghĩa trang tự phát bị đóng cửa khiến nhiều gia đình rơi vào cảnh "ly tán": Bố nằm một nơi, mẹ nằm một nẻo, hoặc phải di chuyển hàng trăm cây số mỗi lần muốn về thắp một nén nhang.

Chữ Hiếu nặng trĩu trên bảng báo giá

Áp lực lớn nhất không phải là hóa đơn, mà là tâm lý. Trong văn hóa Việt, để cha mẹ phải "nằm" ở những nơi chật hẹp, xa xôi hay gửi trong những hũ cốt lạnh lẽo tại chùa đôi khi bị coi là chưa tròn chữ Hiếu.

Thế nhưng, thực tế 2026 đang buộc chúng ta phải nhìn thẳng: Một đám tang trọn gói cơ bản (bao gồm hỏa táng, tổ chức nghi lễ) hiện nay đã tiêu tốn từ 40 - 70 triệu đồng. Nếu cộng thêm chi phí mua đất và xây mộ, con số có thể lên tới hàng trăm triệu. Đối với một người trẻ đang vật lộn với cơm áo, đây là một gánh nặng tài chính có thể khiến họ kiệt quệ trong nhiều năm.

Nhiều đứa con thừa nhận, họ sợ ngày bố mẹ ốm đau một, thì sợ cái "ngày cuối cùng" đó mười. Không phải vì họ không thương, mà vì họ không biết lấy đâu ra một khoản tiền lớn đến thế trong chốc lát để lo cho cha mẹ một sự khởi đầu mới ở thế giới bên kia được trang nghiêm.

Lời giải nào cho những nấm mồ "xa xỉ"?

Trước thực trạng quỹ đất cạn kiệt và giá cả leo thang, tư duy về hậu sự của người Việt đang có sự chuyển dịch mạnh mẽ:

- Hỏa táng là tất yếu: Thay vì chôn cất tốn kém, hỏa táng giúp tiết kiệm đến 70% chi phí và giải quyết bài toán quỹ đất.

- Lưu tro cốt hiện đại: Các nhà lưu tro cốt cao cấp với dịch vụ chăm sóc định kỳ đang trở thành lựa chọn văn minh, giúp con cháu dễ dàng thăm viếng ngay trong thành phố.

- Mua trước để "nhẹ lòng": Xu hướng người già chủ động cùng con cái đi chọn chỗ, thanh toán trả góp khi còn khỏe mạnh đang dần xóa bỏ định kiến về "điềm gở". Đây thực chất là một cách chuẩn bị trách nhiệm cho tương lai.

Lời kết: Lòng hiếu thảo của một đứa con không nằm ở kích thước nấm mồ hay độ sang trọng của viên đá hoa cương. Nếu mức lương 10 triệu chưa đủ để mua một "biệt thự vĩnh hằng", hãy dành nó để chăm lo cho cha mẹ một bữa cơm ngon, một giấc ngủ yên khi họ còn hiện hữu.

Nơi chốn đi về ấm áp nhất của cha mẹ không phải dưới lớp đất sâu, mà là trong ký ức tươi đẹp của những người ở lại. Đừng để những viên đá nặng nề đè lên tình yêu thương mà chúng ta dành cho nhau khi còn sống.