‏Trong đó, LUMO PRO Plus Hai Yen Eye Care là giải pháp xóa cận hiện đại, nổi bật với kỹ thuật không tạo vạt, đường mổ nhỏ và công nghệ hỗ trợ định tâm chính xác.‏

‏Hai Yen Eye Care là sự lựa chọn thăm khám mắt của đông đảo khách hàng quốc tế

‏‏Chất lượng chăm sóc chuẩn quốc tế – Yếu tố được khách hàng quan tâm khi lựa chọn cơ sở nhãn khoa‏

‏Nhu cầu thăm khám và điều trị nhãn khoa ngày càng hướng đến những cơ sở có chuyên môn vững chắc, công nghệ hiện đại và quy trình chăm sóc chuẩn hóa.‏

‏Đối với người nước ngoài tại Việt Nam, kiều bào hay du học sinh, việc lựa chọn cơ sở nhãn khoa không chỉ dựa trên trang thiết bị hoặc chi phí mà còn chú trọng tiêu chuẩn quốc tế, năng lực bác sĩ, tính an toàn và khả năng theo dõi sau điều trị.‏

‏Trong bối cảnh đó, Trung tâm Mắt Hai Yen Eye Care ghi dấu ấn là đơn vị nhãn khoa tiên phong tại Việt Nam đạt chứng nhận chất lượng quốc tế AACI (Hoa Kỳ), khẳng định nỗ lực trong quản lý chất lượng, đảm bảo an toàn người bệnh và chuẩn hóa quy trình chăm sóc.‏

‏Từ thăm khám, tư vấn đến điều trị và theo dõi sau phẫu thuật, Hai Yen Eye Care chú trọng trải nghiệm chăm sóc nhất quán, cá nhân hóa.‏

‏Trên nền tảng đó, trung tâm phát triển các dịch vụ nhãn khoa chuyên sâu, nổi bật là LUMO PRO Plus Hai Yen Eye Care, hướng đến nhu cầu chăm sóc thị lực theo chuẩn quốc tế.‏

‏Công nghệ xoá cận LUMO PRO Plus Hai Yen Eye Care là bước tiến nhảy vọt của phẫu thuật khúc xạ hiện đại

‏LUMO PRO Plus Hai Yen Eye Care: Khi công nghệ Đức kết hợp cùng chuyên môn nhãn khoa‏

‏Trong phẫu thuật khúc xạ, chất lượng điều trị không chỉ phụ thuộc vào công nghệ laser mà còn được quyết định bởi quá trình đánh giá tình trạng mắt, lựa chọn phương pháp phù hợp và kiểm soát các bước phẫu thuật.‏

‏LUMO PRO Plus Hai Yen Eye Care được ứng dụng trên nền tảng laser SCHWIND ATOS (Đức), sử dụng kỹ thuật phẫu thuật KLEx không tạo vạt giác mạc. Phương pháp cho phép lấy lenticule qua đường mổ nhỏ khoảng 2mm, hạn chế can thiệp trên bề mặt giác mạc so với các kỹ thuật cần tạo vạt.‏

‏Điểm nổi bật của công nghệ là hệ thống CenTrax®, hỗ trợ định tâm vùng điều trị và bù trừ xoay trục mắt, góp phần nâng cao độ chính xác trong quá trình điều chỉnh khúc xạ, đặc biệt đối với những trường hợp có loạn thị.‏

‏LUMO PRO Plus Hai Yen Eye Care được nhiều nghệ sĩ Việt tin tưởng

‏Tại Hai Yen Eye Care, công nghệ được ứng dụng trong quy trình điều trị cá nhân hóa. Trước phẫu thuật, khách hàng được thăm khám chuyên sâu, đánh giá độ khúc xạ, bản đồ giác mạc, độ dày giác mạc và tình trạng bề mặt nhãn cầu nhằm xác định mức độ phù hợp với phương pháp.‏

‏Bên cạnh yếu tố công nghệ, kinh nghiệm của bác sĩ đóng vai trò quan trọng trong việc phân tích thông số, đưa ra chỉ định và xây dựng kế hoạch điều trị phù hợp với từng đôi mắt.‏

‏Sự kết hợp giữa công nghệ hiện đại và chuyên môn nhãn khoa là nền tảng để Hai Yen Eye Care phát triển giải pháp xóa cận mang dấu ấn riêng, hướng đến tính chính xác, an toàn và chất lượng thị giác sau điều trị.‏

‏Tiêu chuẩn quốc tế AACI – Nền tảng nâng cao chất lượng chăm sóc‏

‏Là đơn vị nhãn khoa tiên phong tại Việt Nam đạt chứng nhận quốc tế AACI (Hoa Kỳ), Hai Yen Eye Care chú trọng chuẩn hóa quy trình chăm sóc, quản lý chất lượng và an toàn người bệnh.‏

‏Trong phẫu thuật khúc xạ, các giai đoạn từ thăm khám, đánh giá điều kiện phẫu thuật, kiểm soát thông số điều trị đến tái khám đều được thực hiện theo quy trình chuyên môn, hướng đến chất lượng thị giác và sự an tâm của khách hàng.‏

‏LUMO PRO Plus Hai Yen Eye Care được triển khai trong hệ thống chăm sóc đạt chứng nhận AACI, kết hợp công nghệ hiện đại với quy trình điều trị cá nhân hóa. Chứng nhận AACI áp dụng cho hệ thống quản lý chất lượng và hoạt động chăm sóc của trung tâm, không phải chứng nhận riêng cho công nghệ phẫu thuật.‏

Công nghệ LUMO PRO Plus Hai Yen Eye Care đáp ứng các yêu cầu khắt khe của tiêu chuẩn AACI quốc tế

‏‏‏Dấu ấn chuyên môn của PGS.TS.BS Trần Hải Yến trong hành trình ứng dụng công nghệ mới‏

‏Đằng sau quá trình ứng dụng các tiến bộ phẫu thuật khúc xạ tại Hai Yen Eye Care là định hướng chuyên môn của PGS.TS.BS – Thầy thuốc Ưu tú Trần Hải Yến, Nhà sáng lập Trung tâm Mắt Hai Yen Eye Care, với hơn 30 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực nhãn khoa.‏

‏Trong suốt hành trình hoạt động chuyên môn, bác sĩ Trần Hải Yến luôn chú trọng cập nhật các tiến bộ kỹ thuật, đồng thời đề cao việc lựa chọn phương pháp điều trị phù hợp với tình trạng mắt của từng bệnh nhân.‏

‏Từ tháng 1/2025, Hai Yen Eye Care bắt đầu quá trình hợp tác chuyên môn với SCHWIND (Đức). Đến tháng 10/2025, trung tâm đưa vào vận hành hệ thống SCHWIND AMARIS 750 Hz và SCHWIND ATOS, mở rộng khả năng ứng dụng các kỹ thuật phẫu thuật khúc xạ hiện đại.‏

‏PGT.TS.BS Trần Hải Yến cùng các cộng sự tham gia buổi đào tạo về công nghệ LUMO PRO Plus Hai Yen Eye Care với chuyên gia quốc tế

‏‏Đặc biệt, ngày 26/10/2025, PGS.TS.BS Trần Hải Yến trực tiếp thực hiện ca phẫu thuật ứng dụng công nghệ trên nền tảng SCHWIND ATOS tiên phong tại Hai Yen Eye Care, đánh dấu cột mốc quan trọng trong hành trình triển khai kỹ thuật mới.‏

‏PGS.TS.BS Trần Hải Yến thực hiện ca phẫu thuật công nghệ LUMO PRO Plus tại Hai Yen Eye Care

‏‏Với định hướng phát triển LUMO PRO Plus Hai Yen Eye Care, trung tâm tiếp tục kết hợp nền tảng công nghệ này cùng kinh nghiệm của đội ngũ chuyên gia và quy trình điều trị cá nhân hóa, hướng đến nâng cao chất lượng thị giác và sự hài lòng của khách hàng sau phẫu thuật.‏

‏Hai Yen Eye Care được Schwind trao tặng danh hiệu là đơn vị nhãn khoa tiên phong ứng dụng công nghệ và có thành tựu xuất sắc trong nghiên cứu lâm sàng về công nghệ LUMO PRO Plus Hai Yen Eye Care

‏‏Trải nghiệm chăm sóc cá nhân hóa dành cho khách hàng trong nước và quốc tế‏

‏Đối với khách hàng quốc tế, kiều bào và du học sinh trở về Việt Nam, việc lựa chọn dịch vụ xóa cận không chỉ dựa trên công nghệ mà còn gắn liền với thời gian phục hồi và kế hoạch theo dõi sau điều trị.‏

‏Tại Hai Yen Eye Care, mỗi khách hàng được thăm khám, đánh giá tình trạng mắt và tư vấn phương pháp phù hợp với nhu cầu, đặc thù công việc và lịch trình cá nhân. Bác sĩ đồng thời hướng dẫn về quá trình phục hồi, những lưu ý sau phẫu thuật và các mốc tái khám cần thiết.‏

‏Đặc biệt, với khách hàng có kế hoạch trở lại nước ngoài, lịch trình phẫu thuật và theo dõi được tư vấn dựa trên tình trạng thực tế, giúp khách hàng chủ động sắp xếp thời gian điều trị.‏

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Khách hàng hài lòng sau phẫu thuật xoá cận cá nhân hoá với công nghệ LUMO PRO Plus Hai Yen Eye Care

‏‏Cùng LUMO PRO Plus Hai Yen Eye Care, công nghệ hiện đại, chuyên môn bác sĩ và tiêu chuẩn chăm sóc quốc tế được kết hợp nhằm hướng đến chất lượng thị giác và sự an tâm trong suốt hành trình điều trị.‏

‏Trung tâm Mắt Hai Yen Eye Care‏

‏Địa chỉ:‏‏ 31A Nguyễn Đình Chiểu, Phường Sài Gòn, TP.HCM‏

‎‏Điện thoại:‏‏ 028 7775 7775 – 0913 666 665‏

‎‏Email: ‏‏info@haiyeneyecare.com‏

‎‏Website: ‏‏haiyeneyecare.com‏

‏Số GPHĐ: 04476/HCM-GPHĐ‏

‏Thời gian làm việc hàng ngày: Từ 07 giờ 00 đến 21 giờ 00 (Theo giấy phép hoạt động).‏