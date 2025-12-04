Chiều 3/12, Bộ Công an thông tin Công an tỉnh Lạng Sơn đã khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam Đoàn Văn Sáng (57 tuổi), cựu Đội phó quản lý thị trường số 4 thuộc Chi cục quản lý thị trường tỉnh Lạng Sơn, để điều tra tội Giết người theo điều 123 Bộ luật Hình sự.

Theo đó, thông qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Công an tỉnh Lạng Sơn phát hiện trên các nền tảng mạng xã hội xuất hiện hình ảnh, video mô tả vụ việc có dấu hiệu nghi vấn Giết người gây hoang mang dư luận.

Qua quá trình điều tra, xác minh, tài liệu, chứng cứ thu thập được, Công an tỉnh Lạng Sơn xác định nạn nhân là Nguyễn Xuân Đạt (36 tuổi, trú tại thôn Hậu Trung 2, xã Tiên Hưng, tỉnh Hưng Yên) và đối tượng thực hiện hành vi giết người là Đoàn Văn Sáng (57 tuổi, trú tại đường Nguyễn Phi Khanh, phường Tam Thanh, tỉnh Lạng Sơn) cựu Phó đội trưởng Đội Quản lý thị trường số 4, tỉnh Lạng Sơn.

Đối tượng Đoàn Văn Sáng (áo xám) tại Cơ quan Công an. Ảnh: Bộ Công an

Đến ngày 28/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự Giết người.

Ngày 29/11, cơ quan điều tra ra Quyết định khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Đoàn Văn Sáng về tội Giết người theo khoản 1, Điều 123 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Cùng ngày, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Lạng Sơn đã phê chuẩn các Quyết định trên, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn đã thi hành các Quyết định và Lệnh trên theo đúng quy định của pháp luật.

Theo dõi vụ việc, Luật sư Nguyễn Anh Thơm (Trưởng VPLS Nguyễn Anh, Đoàn Luật sư TP Hà Nội) cho biết là triệt phá vụ án là một thành tích rất đáng tự hào của Công an Tỉnh Lạng Sơn nói riêng và lực lượng Công an nhân nói chung. Điều tra khám phá tội phạm từ nguồn tin trên không gian mạng thể hiện sự quyết tâm, quyết liệt trong đấu tranh phòng chống tội phạm vì sự bình yên của xã hội, góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị tại địa phương và trên cả nước.

Bị khởi tố về tội Giết người, quy định tại Khoản 1 Điều 123 Bộ luật hình sự, bị can Đoàn Văn Sáng sẽ phải chịu trách nhiệm hình sự với các tình tiết tăng nặng như có tính chất côn đồ, thực hiện tội phạm man rợ,...

Ngoài ra, cần xác minh làm rõ các tài sản của nạn nhân (nếu có) mang theo khi đến gặp đối tượng Đoàn Văn Sáng như tiền bạc, đồng hồ, điện thoại di động,... Trường hợp sau khi nạn nhân Nguyễn Xuân Đạt bị sát hại, đối tượng Đoàn Văn Sáng đã chiếm đoạt các tài sản đó để sử dụng, cho hoặc vứt bỏ sẽ cấu thành tội Cướp tài sản, quy định tại Điều 168 Bộ luật hình sự. Kết quả định giá hoặc xác định trị giá tài sản sẽ là căn cứ định khung tương ứng quy định tại Điều 168 Bộ luật hình sự.

Bên cạnh đó, theo quan điểm của luật sư Thơm, nếu xác định đối tượng Đoàn Văn Sáng sử dụng dao để sát hại nạn nhân và dùng phi tang thi thể thì cần giám định con dao (nếu thu giữ được) có thuộc phụ lục 5 Thông tư 75/2025 và Luật quản lý sử dụng vũ khí quân dụng (có hiệu lực thi hành từ 01/01/2025) để xử lý về tội Sử dụng vũ khí quân dụng, quy định tại Điều 304 Bộ luật hình sự.