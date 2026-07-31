Luật sư Lê Bình Phương và nguyên tắc giữ chữ tín trong nghề luật

Chữ tín từ những việc nhỏ

Luật sư Lê Bình Phương định nghĩa chữ tín trong nghề bằng những việc cụ thể: hẹn giờ nào có mặt giờ đó, hứa xem hồ sơ đến đâu thì báo lại đúng hẹn, việc không chắc thì nói rõ là không chắc. "Người ta mang đến cho mình việc hệ trọng của gia đình họ. Mình sai hẹn một lần, nói quá một câu là niềm tin sứt mẻ. Nghề này mất niềm tin là mất hết", anh nói.

Quan điểm này hình thành từ giai đoạn trước khi anh hành nghề luật. Anh có gần hai mươi năm làm nghề xây dựng thương hiệu tại các tập đoàn đa quốc gia như Procter & Gamble, Unilever, từng được trao một số giải thưởng của ngành hàng tiêu dùng, sau đó điều hành doanh nghiệp xuất khẩu sang các thị trường Mỹ, Nhật, châu Âu. "Nghề thương hiệu dạy tôi rằng thương hiệu là lời hứa được giữ đều đặn mỗi ngày. Một nhãn hàng thất hứa với người tiêu dùng thì mất khách. Một luật sư thất hứa với khách hàng thì mất điều quan trọng hơn: sự tin cậy để tiếp tục đồng hành. Nguyên tắc đó tôi mang nguyên vẹn sang nghề luật", anh cho biết. Sự chỉn chu trong công việc cũng là lý do anh được tin tưởng mời làm thành viên Hội đồng quản trị và Ủy ban kiểm toán của một công ty chứng khoán niêm yết, phụ trách giám sát tuân thủ và quản trị rủi ro.

Nói rõ cả thuận lợi lẫn rủi ro

Trong tư vấn, anh giữ nguyên tắc trình bày đầy đủ cả thuận lợi và rủi ro để khách hàng tự quyết định. Có những khách hàng đến với kỳ vọng rất cao, và anh chọn cách phân tích điềm tĩnh để họ nhìn nhận đúng tình hình trước khi quyết định. Cũng có những việc anh khuyên khách hàng không nên làm, dù nhận làm thì công ty có thêm hợp đồng. "Doanh thu của một vụ việc là hữu hạn, sự tin cậy của một con người thì lâu dài hơn nhiều. Tôi chọn giữ cái lâu dài", anh nói.

Nguyên tắc minh bạch được anh đưa vào quy trình làm việc của công ty: phạm vi công việc và chi phí được trao đổi rõ ngay từ đầu, tiến độ được thông báo định kỳ, nội dung các buổi làm việc quan trọng đều ghi nhận bằng văn bản. Theo anh, cách làm này giúp khách hàng luôn biết việc của mình đang ở đâu và không gặp bất ngờ nào về sau.

Pháp lý bất động sản: lời hứa phải đi đường dài

Pháp lý bất động sản là mảng anh dành nhiều thời gian nhất. Các hồ sơ trong mảng này thường kéo dài, liên quan đến tài sản giá trị lớn của gia đình. Anh cho biết cách giữ niềm tin của khách hàng trong quá trình đó là làm đúng những gì đã trao đổi và chủ động thông báo tiến độ theo từng giai đoạn. "Việc nhà đất không có đường tắt. Thứ giữ khách hàng yên tâm không phải lời hay ý đẹp, mà là việc mình làm đúng những gì đã nói, đều đặn, từng bước một", anh nói.

Với mỗi hồ sơ nhận về, anh và cộng sự bắt đầu bằng việc lập danh mục toàn bộ tài liệu hiện có, xác định giấy tờ còn thiếu và xây dựng lộ trình xử lý theo từng giai đoạn, để khách hàng nắm được kế hoạch tổng thể ngay từ đầu. Khi tư vấn phương án, anh ưu tiên các giải pháp cân bằng được lợi ích của những bên liên quan. Theo anh, kết quả như vậy ổn định hơn về lâu dài, nhất là với các vụ việc trong gia đình, họ hàng. Nhờ cách làm việc này, nhiều khách hàng vẫn giữ liên hệ với anh nhiều năm sau khi công việc đã kết thúc.

Chia sẻ kiến thức pháp lý

Ngoài công việc tại công ty luật, anh duy trì các nội dung chia sẻ kiến thức pháp lý trên trang lebinhphuong.com và các kênh TikTok, Facebook, trong đó kênh TikTok có gần 170 nghìn người theo dõi, trang Facebook hơn 80 nghìn. Nội dung tập trung vào những vấn đề pháp lý thường gặp trong đời sống, trình bày ngắn gọn cho người không học luật. Anh đặt yêu cầu với chính mình là nội dung đưa ra phải chính xác và có trách nhiệm, vì có thể ảnh hưởng đến quyết định của người xem. Tại công ty, anh áp dụng cùng tiêu chuẩn khi đào tạo các luật sư trẻ: đúng hẹn, đúng lời, làm việc đến nơi đến chốn.

"Một mình tôi giữ chữ tín thì chỉ giúp được khách hàng của tôi. Nếu góp phần để các luật sư trẻ cùng làm nghề theo cách đó, cái được sẽ là của chung", anh nói về lý do đặt nặng việc đào tạo.

Thời gian tới, anh dự định duy trì đều đặn chuỗi nội dung phổ biến kiến thức pháp lý, đồng thời từng bước mở rộng đội ngũ luật sư của công ty theo đúng những tiêu chuẩn nghề nghiệp đó.