Ngày 10-4, TAND TPHCM tiếp tục ngày làm việc thứ tư của phiên xét xử sơ thẩm 22 bị cáo trong vụ án sai phạm tại Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (VRG) và các đơn vị liên quan.



Bị che giấu tình trạng pháp lý và tài chính?

Tại phần tranh tụng trong phiên làm việc ngày thứ 3, các luật sư bảo vệ quyền lợi cho bị cáo Nguyễn Thị Như Loan (cựu chủ tịch Công ty Quốc Cường Gia Lai) không tranh luận về tội danh mà đề nghị HĐXX đánh giá lại tính chất, bối cảnh hành vi.

Luật sư nhấn mạnh bị cáo Loan tiếp cận dự án vào cuối năm 2013, tức là 4 năm sau khi các sai phạm ban đầu của các bị cáo tại VRG đã thực hiện.

Bị cáo Nguyễn Thị Như Loan tại toà

Phía bào chữa lập luận rằng bị cáo Loan đã tin tưởng vào hồ sơ pháp lý do các bên liên quan cung cấp, trong đó thể hiện phần vốn góp của Nhà nước chỉ còn chiếm tỷ lệ rất nhỏ (1%). Đặc biệt, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Công ty Phú Việt Tín (của Lê Y Linh và Đặng Phước Dừa) tại thời điểm đó ghi nhận vốn tư nhân chiếm 80%, khiến bị cáo tin rằng đây là giao dịch thương mại giữa các doanh nghiệp tư nhân với nhau.

Luật sư cho rằng bị cáo Loan cũng là "nạn nhân" của những hành vi gian dối từ các bị cáo khác trong việc hợp thức hóa hồ sơ.

Bên cạnh đó, tính đến giai đoạn xét xử, Công ty Quốc Cường Gia Lai đã nộp khắc phục 206 tỉ đồng, riêng cá nhân bị cáo Loan nộp hơn 28,7 tỉ đồng. Tổng cộng số tiền đã khắc phục là hơn 234,7 tỉ đồng.

Điều cựu Chủ tịch Quốc Cường Gia Lai "cắn rứt"

Theo hồ sơ vụ án, tổng thiệt hại, thất thoát cho nhà nước do hành vi chuyển nhượng tài sản nhà nước trái pháp luật gây ra là hơn 542 tỉ đồng.

Con số này được tính toán dựa trên giá chuyển nhượng thực tế giữa Công ty Quốc Cường Gia Lai và Tập đoàn Novaland (để xác định giá trị thị trường của dự án 39-39B Bến Vân Đồn là hơn 846 tỉ đồng) khấu trừ số tiền chuyển nhượng vốn góp mà các đơn vị thuộc VRG thực nhận (hơn 116,5 tỉ đồng) và tiền sử dụng đất đã nộp vào ngân sách nhà nước (hơn 186,7 tỉ đồng).

Bị cáo Đặng Phước Dừa tại toà

Tuy nhiên, tại toà, bị cáo Loan lại đưa ra góc nhìn khác. Bị cáo nói đây là điều bà "cắn rứt" suốt những ngày diễn ra phiên xử, khi các cán bộ của đơn vị định giá bị liên lụy. Bởi theo bị cáo, giá trị thực của dự án dựa trên hiện trạng quy hoạch cũ năm 2010 chỉ dao động quanh ngưỡng 460 - 500 tỉ đồng.

Bị cáo Loan nói rằng Novaland chấp nhận chi trả 846 tỉ đồng là kết quả sau khi bị cáo chủ động xin điều chỉnh quy hoạch, thay đổi cấu trúc sản phẩm sang loại hình officetel và di dời khu tái định cư đã làm thay đổi hoàn toàn diện mạo dự án, từ đó nâng tầm giá trị lên mức cao hơn.



Theo bị cáo, nếu không có 3 thay đổi "đột phá" trên, dự án này không thể có giá trị cao như vậy. Bị cáo Loan minh chứng là các bị cáo khác (Đặng Phước Dừa và Lê Y Linh) đã rao bán dự án gần 4 năm trên mạng nhưng không ai mua.

Phiên tòa đang tiếp tục diễn ra.