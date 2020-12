“Lừa Em, Cưng Tiêu Rồi!” xuất hiện tiểu tam mới, tâm cơ không thua gì chính thất

Trong 2 tập mới nhất Lừa Em, Cưng Tiêu Rồi! vừa lên sóng, lúc phát hiện ông chồng Woo Sung đang quan hệ mập mờ cùng Mi Rae, chị vợ Yeo Joo không thể giấu nổi cảm giác bàng hoàng: "Mọi chuyện bị xáo trộn hết cả rồi!". Câu nói trên đã chứng tỏ Mi Rae là một biến số nằm ngoài dự liệu của nữ tiểu thuyết gia. Được giới thiệu từ sớm nhưng chỉ xuất hiện ở vài phân cảnh ngắn ngủi, nhạt nhòa, nữ sinh viên ngành mỹ thuật Mi Rae (Yeon Woo) làm không ít người xem tò mò rằng, liệu cô gái "vô hại" này sẽ làm được những gì? Xem ngay những "chiêu" bí mật sau đây!

Cô nàng mong manh, cần che chở

Mi Rae được khắc họa là một nàng sinh viên hiền lành, ăn mặc giản dị, sở hữu nét đẹp thánh thiện khiến biết bao chàng trai, kể cả "ông chồng quốc dân" Woo Sung (Go Joon), phải ngoái nhìn. Sau giờ học trên trường, cô dùng thời gian rảnh để đi làm thêm nhằm kiếm tiền trang trải cuộc sống, tích cực tham gia câu lạc bộ hội họa hay các hoạt động thiện nguyện. Dù vô tình hay hữu ý, nàng ta thường nhìn tay luật sư với ánh mắt bẽn lẽn và dành cho hắn nhiều cử chỉ thể hiện sự quan tâm. Tại sao nữ sinh 20 tuổi hết lần này đến lần khác lại tìm cách tạo sự chú ý, tiếp cận liên tục ông chú U40 nổi tiếng yêu vợ?

Nếu vội kết luận Mi Rae là một tay đào mỏ thứ thiệt, tập phim Lừa Em, Cưng Tiêu Rồi! mới nhất đã khiến cộng đồng fan K-Drama ngã ngửa khi hé lộ tình tiết chấn động: nhà Mi Rae giàu nứt đố đổ vách. Sống trong căn biệt thự mặt tiền khang trang, án ngữ tại một ngã ba sầm uất, chẳng ai lại đi tiếp cận một ông chú trung lưu, chuyên lo các vụ án ly hôn. Chưa kể trước đó, Mi Rae đã từ chối đi chơi với một thiếu gia trẻ tuổi đến 47 lần.

Như vậy, hình ảnh cô sinh viên hiền lành chính là lớp vỏ hoàn hảo để Mi Rae khơi gợi bản năng che chở, thương cảm của người đàn ông trưởng thành trước một cô gái yếu đuối, cần bàn tay bao bọc. Phải chăng, thứ mà đại tiểu thư lắm tiền nhiều của này nhắm đến không phải tiền, lại càng không phải chuyện yêu đương đơn thuần mà chính là tìm kiếm cảm giác chiến thắng, chinh phục trước một thành trì của hôn nhân?

Cao thủ dùng mùi hương

Bằng khứu giác nhạy bén của mình, "bà cả" Yeo Yoo nhanh chóng nhận ra mùi xạ hương trong nước hoa trên người cô sinh viên hay lui tới văn phòng của chồng mình. Cô nàng còn "đam mê" đến mức, phủ mùi hương của mình trong hộp quà trả bút, rồi xịt cả bốn, năm phát liền trong xe hơi của tay luật sư Woo Sung khi quá giang về nhà. Có điều gì đặc biệt trong loại nước hoa mà Mi Rae yêu thích?

Xạ hương là lớp mùi thơm có nguồn gốc từ túi xạ trên con đực lấy từ một số động vật như hươu xạ, cầy hương và hải ly… trong mùa giao phối. Trong thực tế, xạ hương được sử dụng như chất định hương có trong hầu hết các loại nước hoa với lượng cực nhỏ, giúp các lớp hương thơm khác ổn định và lâu bay hơi.

Thế nhưng, các chuyên gia về mùi hương lão luyện có thể điều chỉnh tỉ lệ này để phát huy được công dụng bí mật của xạ hương, biến nó trở thành loại nước hoa "xuân dược" hấp dẫn cực độ đối với đàn ông. Trong nước hoa của Mi Rae, mùi xạ hương rõ đến mức chỉ cần một cái mũi thính như của Yeo Joo đã có thể nhận ra, ắt hẳn là người sử dụng chúng có ý đồ. Chính là vì cô nàng Mi Rae muốn dùng hương thơm này để quyến rũ người đàn ông đã có vợ Woo Sung! Chẳng trách anh ta mỗi lần muốn bỏ đi lại trở lại, muốn im lặng lại mở lời.

Bày ra một vở kịch hay để tiếp cận mục tiêu

Dựa trên loạt diễn biến mới nhất, chúng ta đã biết nữ chính Yeo Joo không hề thông đồng với tên cố vấn chính trị Nam Ki Ryong. Trái lại, cô còn cảnh báo chồng mình nên tránh xa hắn bởi "gã họ Nam không phải người tốt".

Tiếp đến, hãy để ý kĩ những nơi và sự kiện mà hắn đề nghị Woo Sung ghé qua nhằm xây dựng hình ảnh nghị viên tương lai: đại học mỹ thuật, trại trẻ mồ côi và ngày hội nhặt rác bên bờ sông. Thú vị thay, các địa điểm vừa rồi đều có bóng dáng của Mi Rae. Vì vậy, rất có khả năng việc Nam Ki Ryong tìm gặp, đề nghị hỗ trợ vị luật sư tranh cử nghị viên vốn là kế hoạch được chính tay Mi Rae dày công chuẩn bị.

Cứ thế, Mi Rae bình thản gieo vào tâm trí Woo Sung từng hạt mầm nhung nhớ, làm anh ngỡ rằng mọi khoảnh khắc chạm mặt nàng ta đều do duyên số sắp đặt. Chiêu thức mưa dầm thấm lâu trên tuy hơi mất thời gian nhưng quả thực cực kỳ thâm hiểm, cho thấy nàng tiểu thư lá ngọc cành vàng ấy vốn chẳng phải tiểu tam dạng vừa.

Không chỉ tài sắc vẹn toàn mà còn lắm tiền nhiều của, con giáp thứ 13 Mi Rae chính là nhân tố bí ẩn, mối đe dọa tiềm tàng khiến cho câu chuyện ngày càng thêm phần hấp dẫn lẫn khó đoán. Hy vọng, chúng ta sẽ sớm được chứng kiến màn đấu trí kịch tính giữa "chính thất" Yeo Joo và cô sinh viên tự tin, ranh mãnh trong những tập phim Lừa Em, Cưng Tiêu Rồi! tiếp theo.

Bộ phim Lừa Em, Cưng Tiêu Rồi! (Cheat On Me, If You Can) đang được phát sóng tại Việt Nam trong mục Phim truyện của Truyền hình FPT và ứng dụng di động Foxy, song song với Hàn Quốc. Bộ phim gồm 32 tập, lên sóng vào mỗi tối thứ 4, thứ 5 hàng tuần với lựa chọn thuyết minh và phụ đề.