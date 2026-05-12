Lừa đảo trực tuyến hơn 8.000 tỷ đồng năm 2025: Chuyên gia chỉ ra ‘bí kíp’ thúc đẩy niểm tin tài chính số trong kỷ nguyên AI

Đại tá Nguyễn Hồng Quân, Phó Cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Phó Chủ tịch Liên minh Niềm tin số. Ảnh (Việt Hùng)

Phát biểu tại Diễn đàn Digital Trust in Finance 2026 - “Xây dựng niềm tin số tài chính trong kỷ nguyên AI” ngày 12/5, Đại tá Nguyễn Hồng Quân, Phó Cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Phó Chủ tịch Liên minh Niêm tin số cho biết lừa đảo trực tuyến năm 2025 lên tới 8.000 tỷ đồng dù con số này có thể chỉ là một phần nhỏ so với thực tế.

Hoạt động lửa đảo vô cùng tinh vi, với các kịch bản lừa đảo mới liên tục được dựng lên trong bối cảnh cơ chế phòng ngừa còn rời rạc, thiếu tính liên kết, ông Quân nói.

Dẫn các kinh nghiệm quốc tế từ Mỹ, Anh, Đại tá Quân cho biết cần cơ chế liên kết đa bên chặt chẽ, nhanh chóng để bảo vệ người dùng và hệ sinh thái tài chính số.

Về giải pháp, ông Quân nhấn mạnh cần xây dựng cơ chế chia sẻ cảnh báo sớm trong toàn hệ sinh thái tài chính. Ngoài ra, cần tăng cường xác thực, định danh để bảo vệ các kênh tài chính chính thống.

Nhấn mạnh bảo vệ dữ liệu cá nhân phải được coi là trụ cột của bảo vệ niềm tin tài chính số, ông Quân cho rằng cùng sự phát triển của công nghệ, bảo vệ quyền dữ liệu cá nhân sẽ hạn chế các hành vi lừa đảo và vi phạm pháp luật trên môi trường tài chính số. Vì vậy, các tổ chức tài chính cần coi bảo vệ người dùng là một phần của chiến lược phát triển, không chỉ là chi phí tuân thủ.

Doanh nghiệp công nghệ thông tin cần đưa an toàn bảo mật và bảo vệ dữ liệu ngay từ khi thiết kế sản phẩm, đồng thời các nền tảng số cần có trạch nhiệm hơn trong việc kiểm soát quảng cáo, tài khoản giả mạo, nội dung lừa đảo và thông tin sai lệch.

Thêm vào đó, các cơ quan báo chí, truyền thông và KOL cần tham gia lan tỏa thông tin chính thống, góp phần hình thành chuẩn mực ứng xử trong không gian số, Đại tá Quân cho hay.

Kết thúc bài tham luận, ông Quân nhấn mạnh niềm tin số không thể xây dựng bằng nỗ lực đơn lẻ mà cần sự phối hợp chặt chẽ giữa các bên trong bối cảnh cạnh tranh hiện nay.

“Trong kỷ nguyên số, mỗi tổ chức có thể có sản phẩm, khách hàng và lợi thế riêng, nhưng về niềm tin, chúng ta cần phải có một điểm chung. Thông điệp chính là chúng ta phải tăng cường liên kết để bảo vệ người dùng, bảo vệ chính khách hàng và bảo vệ chính doanh nghiệp của chúng ta”, ông Quân cho hay.