Ngọn lửa bùng lên dữ dội.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 10h cùng ngày, người dân phát hiện có cháy tại khu sinh thái Green Pack Phù Đổng (xã Phù Đổng, TP. Hà Nội).

Ngọn lửa bùng lên dữ dội, bao trùm khu vực, kèm theo cột khói đen cuồn cuộn.

Nơi xảy ra hỏa hoạn là dãy nhà cấp 4.

Được biết, nơi xảy ra hỏa hoạn là dãy nhà cấp 4, có diện tích khoảng 100m2, là nơi nghỉ trưa dành cho du khách tham quan.

Tiếp nhận tin báo, lực lượng chữa cháy có mặt tại hiện trường dập lửa, hướng dẫn người dân di chuyển ra khu vực an toàn.

Bên trong khu vực xảy ra hỏa hoạn.

Sau khoảng 15 phút, đám cháy đã được dập tắt.

Hiện, nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra làm rõ.