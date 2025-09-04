Love & Wedding 2025: Sự kiện cưới lần đầu có mặt tại An Lâm Retreats Saigon River

Ngày cưới luôn được xem như khoảnh khắc thiêng liêng, nơi hai trái tim hòa chung nhịp đập. Với những cặp đôi trẻ hôm nay, mong ước về một lễ cưới không chỉ dừng lại ở sự chỉn chu, mà còn là khát vọng để từng chi tiết, từng phút giây đều mang bản sắc tình yêu. Thế nhưng, giữa muôn vàn lựa chọn về phong cách, ngân sách và cách tổ chức, nhiều người vẫn trăn trở không biết nên bắt đầu từ đâu. Và rồi, câu hỏi sâu thẳm vang lên: "Ngày cưới có phải là cái kết viên mãn, hay chính là khởi đầu cho hành trình ‘có nhau’?"

Chọn cho mình cách trả lời đầy cảm hứng, sự kiện Love & Wedding 2025 ra đời với mong muốn mang đến những trải nghiệm riêng cho các cặp đôi chuẩn bị hành trình cưới. Không chỉ là nơi quy tụ những thiết kế váy cưới sang trọng và trang sức lấp lánh, sự kiện còn mang đến một góc nhìn mới: ngày cưới là điểm khởi đầu cho chặng đường đồng hành dài lâu, nơi tình yêu được tôn vinh và lan tỏa theo cách đẹp nhất.

Love & Wedding 2025 được khắc họa trọn vẹn qua từng hoạt động, là nơi để các cặp đôi thực sự "sống trong ngày trọng đại" trước hôn lễ.

Love & Wedding 2025: khi thời trang cưới và trang sức PNJ cùng nâng tầm trải nghiệm

Diễn ra trong hai ngày 23 - 24/08/2025, Fashion Show Love & Wedding 2025 do CLB Doanh nhân & Sự kiện Cưới TP.HCM và thương hiệu PNJ đồng tổ chức tại An Lâm Retreats Saigon River. Lần đầu tiên, một sự kiện cưới được diễn ra tại không gian nghỉ dưỡng sang trọng ven sông, nơi thiên nhiên xanh mát và sự yên bình tạo nên bối cảnh lý tưởng cho những giấc mơ tình yêu thăng hoa.

Love & Wedding 2025 mang đến trải nghiệm độc đáo tại không gian như một khu vườn nhiệt đới xanh mát, yên bình bên dòng Sài Gòn.

Không dừng lại ở quy mô của một sự kiện cưới truyền thống, Love & Wedding 2025 mang đến những trải nghiệm khác biệt và giàu cảm hứng. Đánh dấu sự kết hợp chưa từng có, những Bộ sưu tập trang sức cưới mới nhất của PNJ như "Lá Ngọc Cành Vàng", "Trầu Cau PNJ" được ra mắt, hòa quyện cùng những thiết kế váy cưới tinh khôi từ IDY Atelier, tạo nên một bản giao hưởng thời trang cưới vừa lộng lẫy, vừa hiện đại.

Các thiết kế trang sức cưới PNJ tỏa sáng trong không gian lãng mạn của Love & Wedding 2025, trở thành biểu tượng gắn kết cho ngày trọng đại.

Đặc biệt, điểm nhấn của chương trình chính là "lễ đường vows" - xu hướng đang được các cặp đôi trẻ ưa chuộng. Giữa không gian lãng mạn và sự chứng kiến của những người thân yêu, cô dâu chú rể cùng chia sẻ hành trình tình yêu, trao nhau những cam kết đầy thiêng liêng để khởi đầu cho một chương mới trong đời. Khoảnh khắc ấy không chỉ chạm đến cảm xúc, mà còn biến ngày cưới trở thành ký ức vĩnh cửu, đúng tinh thần mà Love & Wedding 2025 muốn gửi gắm.

"Lễ đường vows" - nơi cặp đôi trao lời cam kết thiêng liêng trước sự chứng kiến của những người thân yêu.

Viết nên câu chuyện cưới qua từng hoạt động ý nghĩa tại Love & Wedding 2025

Mãn nhãn chiêm ngưỡng BST váy cưới tinh khôi và trang sức lấp lánh chưa phải là điểm dừng, Love & Wedding 2025 còn nâng trải nghiệm lên tầm cao mới. Tại đây, khách tham dự còn trực tiếp tham gia vào những hoạt động sáng tạo và gắn kết mới lạ.

Từ việc tự tay làm hoa cưới - bó hoa tượng trưng cho hạnh phúc, đến trải nghiệm trang trí bánh cưới - biểu trưng cho sự ngọt ngào và viên mãn, mỗi hoạt động đều được thiết kế để tạo thêm kỷ niệm dành cho các cặp đôi. Thông qua những trải nghiệm này, tinh thần của sự kiện càng được khắc hoạ rõ nét: ngày cưới là sự kết hợp trọn vẹn giữa cái đẹp được chiêm ngưỡng, cái đẹp được tạo tác và cái đẹp của cảm xúc thiêng liêng.

Love & Wedding 2025 mở ra cánh cửa dẫn vào thế giới của tình yêu, nơi thời trang, nghệ thuật và những khoảnh khắc lãng mạn cùng nhau thăng hoa.

Với sự chăm chút trong từng chi tiết, Love & Wedding 2025 mang đến cho khách tham dự một cái nhìn toàn diện: từ xu hướng cưới mới nhất, những lựa chọn phong cách, đến trải nghiệm cá nhân đầy gần gũi. Hơn cả một sự kiện, đây là nơi để mỗi ngày cưới không chỉ đẹp trong ký ức, mà còn trở thành khởi đầu cho một hành trình yêu thương vĩnh cửu.

Nếu bạn và người thương đang chuẩn bị cho ngày trọng đại, hãy để những trải nghiệm từ Love & Wedding 2025 biến khoảnh khắc "có nhau" trở thành một kỷ niệm đáng nhớ nhất trong hành trình tình yêu của hai bạn.

