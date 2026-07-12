Mạng xã hội đang xôn xao trước thông tin Louis Phạm bị phát tán clip nhạy cảm. Nhiều hình ảnh được lan truyền trong các hội nhóm, kéo theo làn sóng bình luận đổ dồn vào các tài khoản mạng xã hội của cô.

Đến tối muộn 11/7, Louis Phạm đã mở livestream để trực tiếp lên tiếng về sự việc.

Trong buổi livestream, cô cho biết bản thân đã biết sự tồn tại của đoạn clip từ khoảng 3-4 năm trước. Vì vậy, cô cũng chuẩn bị tâm lý rằng sẽ có ngày nội dung này bị phát tán trên mạng xã hội.

"Rất nhiều người nhắn tin hỏi mình có ổn không. Mình đang ổn vì đã chuẩn bị tinh thần từ trước... Từ lúc biết chuyện đến giờ, mình vẫn chưa rơi một giọt nước mắt nào, vẫn rất bình tĩnh", cô chia sẻ.

Louis Phạm cho biết hiện vẫn đang thu thập chứng cứ để gửi cơ quan chức năng, bao gồm cả các tài khoản đã chụp màn hình và chia sẻ lại nội dung trên mạng xã hội. "Mình chắc chắn sẽ làm tới cùng. Điều quan trọng không phải là ai quay, mà là hình ảnh của mình đã bị người khác lấy và phát tán. Mình nghi ngờ tài khoản iCloud bị hack hoặc dữ liệu bị lấy từ những người từng có quyền truy cập ", cô nói.

Clip cắt từ livetstream của Louis Phạm, lên tiếng về vụ việc lộ clip nhạy cảm.

Nữ TikToker cũng khẳng định mình không làm điều gì sai trái bởi đoạn clip ghi lại khoảnh khắc riêng tư giữa cô và bạn trai vào thời điểm cả hai đang yêu nhau.

"Đến giờ mình vẫn nói rằng mình không làm gì sai. Mình đã mời cơ quan chức năng vào cuộc. Mình là nạn nhân", Louis Phạm nhấn mạnh.

Bởi thế, cô cho biết trong thời gian sắp tới sẽ hoạt động bình thường trên mạng xã hội vì bản thân không làm gì trái với lương tâm.

Cùng ngày, trên Instagram cá nhân, Louis Phạm cũng đăng story cho biết các tài khoản mạng xã hội đang gặp sự cố bảo mật. Cô cho biết Facebook có dấu hiệu bị truy cập trái phép và gửi lời cảnh báo tới bạn bè, người thân cũng như người theo dõi không nhấn vào các đường link lạ hoặc thực hiện giao dịch nếu nhận được tin nhắn từ tài khoản của mình.

Louis Phạm (tên thật Phạm Như Phương, sinh năm 2003) từng là VĐV thể dục dụng cụ. Sau khi giải nghệ ở tuổi 20, cô chuyển hướng sang hoạt động với vai trò KOL/KOC và nhà sáng tạo nội dung. Hiện tại, Louis Phạm cũng đang là một trong những gương mặt nhận được nhiều sự chú ý tại The Face Vietnam 2026.

Cô sở hữu hơn 1,3 triệu người theo dõi trên TikTok, trong khi Facebook cá nhân có khoảng 84.000 người theo dõi.

Không chỉ được biết đến nhờ quá khứ là vận động viên thể thao, Louis Phạm còn nhiều lần trở thành tâm điểm bàn tán trên mạng xã hội vì những ồn ào trong cuộc sống cá nhân và hoạt động trên mạng xã hội.