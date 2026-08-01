LOTTE MART Tây Ninh: Điểm đến mua sắm, ăn ngon với giá tốt cho các gia đình

LOTTE MART Tây Ninh thu hút đông đảo khách hàng đến tham quan, mua sắm và trải nghiệm sau khi chính thức khai trương

.Nhằm tri ân sự đón nhận của người tiêu dùng, LOTTE MART Tây Ninh tiếp tục nối dài các hoạt động khuyến mại sau khai trương. Theo đó, siêu thị triển khai chương trình ưu đãi "Cảm ơn khách hàng" đến hết ngày 11/8 với nhiều ưu đãi hấp dẫn, áp dụng trên nhiều ngành hàng từ thực phẩm tươi sống, đồ uống đến hóa mỹ phẩm và hàng tiêu dùng thiết yếu.

Hàng loạt sản phẩm giảm sâu, mua 1 tặng 1

Trong thời gian ưu đãi, Yorihada Kitchen trở thành điểm dừng chân hấp dẫn cho những tín đồ ẩm thực Hàn Quốc và quốc tế. Set Nigiri hỗn hợp giảm 28%, trong khi các món được LOTTE MART đề xuất như gà dakgangjeong, tteokbokki và kimbap cũng được áp dụng mức giá ưu đãi. Đặc biệt, các suất ăn văn phòng đồng giá 29.000 đồng hoặc 39.000 đồng phù hợp cho bữa ăn nhanh gọn, đủ chất và tiết kiệm.

Quầy bánh Poongmiso mang đến nhiều lựa chọn bánh tươi với các ưu đãi hấp dẫn.

Quầy bánh Poongmiso mang đến những lựa chọn hấp dẫn như hộp 4 bánh Muffin hỗn hợp 45g được giảm đến 25%, bánh Croissant 50g áp dụng chương trình ưu đãi mua 1 tặng 1. Đây cũng là những lựa chọn phù hợp cho nhu cầu ăn sáng, ăn nhẹ hoặc thưởng thức cùng gia đình trong mùa hè.

Bên cạnh đó, các nhóm ngành hàng phục vụ nhu cầu tiêu dùng hằng ngày cũng được LOTTE MART Tây Ninh đồng loạt áp dụng nhiều ưu đãi. Nhóm hóa mỹ phẩm, chăm sóc cá nhân, các mặt hàng chăm sóc nhà cửa cũng giảm đến 50% hoặc áp dụng mua 1 tặng 1, giúp người tiêu dùng tối ưu chi tiêu cho những nhu cầu thiết yếu hàng ngày.

Đặc biệt, nhóm sản phẩm Hàn Quốc và Good Today tiếp tục là điểm nhấn tại LOTTE MART Tây Ninh với nhiều sản phẩm được giảm đến 20%, mang đến thêm lựa chọn cho những khách hàng yêu thích phong cách tiêu dùng và ẩm thực Hàn Quốc.

Nhóm sản phẩm Hàn Quốc và Good Today tiếp tục tạo điểm nhấn với nhiều mặt hàng được ưu đãi đến 20%

Sau khi trải nghiệm không gian mua sắm mới, chị Minh Phương (32 tuổi) vui vẻ chia sẻ: "Tôi thích không gian hiện đại, hàng hóa đa dạng và giá cả hợp lý tại LOTTE MART. Ngoài nhiều sản phẩm Hàn Quốc, siêu thị còn có đầy đủ mặt hàng thiết yếu, rau củ và thực phẩm tươi sống phong phú, chất lượng. Từ khi siêu thị khai trương, gia đình tôi thường xuyên ghé mua sắm vì luôn có nhiều chương trình ưu đãi hấp dẫn".

Đông đảo khách hàng đăng ký thành viên để hưởng thêm ưu đãi

Trong 3 tuần đầu sau khai trương, LOTTE MART Tây Ninh đã đón nhận đông đảo lượng đăng ký trở thành khách hàng thành viên để được hưởng nhiều ưu đãi độc quyền về giá, song song với các chương trình khuyến mãi chung. Theo đó, khách hàng đăng ký thành viên mới được tặng 15.000 điểm, đồng thời từ nay đến hết ngày 30/9/2026 có cơ hội giảm đến 30.000 đồng cho đơn hàng online đầu tiên khi mua sắm trên ứng dụng của LOTTE MART.

Đa dạng ưu đãi độc quyền dành riêng cho khách hàng thành viên của LOTTE MART

Đáng chú ý, khách hàng thành viên khi mua sắm vào ngày thành viên L-Day (ngày 9 hàng tháng), ngày thành viên Premium (ngày 19 hàng tháng) và ngày thành viên Fresh Day (thứ Ba hàng tuần) còn được nhân 5 điểm tích lũy (tối đa 250.000 điểm/thành viên/ngày). Đây là những chương trình quyền lợi đặc quyền dành riêng cho nhóm khách hàng thân thiết của LOTTE MART.

Khu vực thực phẩm tươi sống với đa dạng mặt hàng được chọn lọc kỹ lưỡng, mang đến nguồn thực phẩm tươi ngon và giá cả hợp lý

Chị Ngọc Minh, một khách hàng đang mua sắm cùng gia đình, chia sẻ: "Cả nhà tôi rất hào hứng khi LOTTE MART có mặt tại Tây Ninh. Tôi vốn yêu thích hàng hóa Hàn Quốc, còn hai con lại mê các món ăn xứ kim chi. Tôi cũng khá ấn tượng với khu thực phẩm tươi sống vì hàng hóa đa dạng, tươi ngon và giá cả hợp lý. Ngay trong tuần đầu khai trương, tôi đã đăng ký thành viên và từ đó đến nay nhận được khá nhiều ưu đãi, mua sắm tiết kiệm đáng kể".

Với mô hình tích hợp mua sắm, ẩm thực và giải trí trong không gian hiện đại, tiện nghi, LOTTE MART Tây Ninh bước đầu nhận được sự đón nhận tích cực từ người tiêu dùng địa phương. Trong thời gian tới, nhà bán lẻ Hàn Quốc sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng dịch vụ, hướng tới trở thành điểm đến mua sắm, vui chơi giải trí yêu thích hàng đầu của các gia đình tại Tây Ninh.