"Lớp Môi, Love Môi": Series đặc biệt giúp phụ nữ hiểu cơ thể, chăm sóc sức khoẻ đúng cách

Dù xã hội đã cởi mở hơn, sức khỏe phụ khoa vẫn là một chủ đề nhạy cảm mà nhiều phụ nữ Việt còn ngần ngại đề cập. Thực tế, đây lại là vấn đề đáng lo ngại khi mỗi năm, tỉ lệ mắc các bệnh phụ khoa tăng từ 15 – 27%. Số liệu của Bộ Y tế cho thấy 90% phụ nữ trong độ tuổi sinh sản từng ít nhất một lần gặp rắc rối liên quan đến phụ khoa; 75% từng bị nấm và có đến 72,3% tái phát các bệnh lý viêm nhiễm âm đạo chỉ trong vòng hơn một năm.

Đằng sau những con số ấy là tình trạng nhiều phụ nữ chọn im lặng, tự chịu đựng hoặc tin vào mẹo truyền miệng chưa được kiểm chứng. Việc này không chỉ kéo dài bệnh tật mà còn khiến họ bỏ lỡ cơ hội chẩn đoán và điều trị kịp thời, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe và chất lượng cuộc sống.

Những con số báo động về "môi dưới" có thể chị em phụ nữ chưa biết

Nỗi lo thầm kín: quan niệm sai lầm đang khiến phụ nữ tự làm khó mình

Một trong những nguyên nhân phổ biến khiến bệnh phụ khoa trở nên phức tạp hơn là do thói quen chăm sóc chưa đúng. Nhiều người nhầm lẫn khí hư sinh lý với bệnh lý, dẫn đến việc chủ quan bỏ qua dấu hiệu cảnh báo. Không ít chị em còn nghe theo mẹo dân gian như xông lá, rửa bằng nước chè xanh, nhưng thực tế lại tiềm ẩn nguy cơ gây kích ứng và làm bệnh trầm trọng hơn. Bên cạnh đó, thói quen thụt rửa sâu, tẩy lông quá mức hay thường xuyên mặc quần bó sát cũng dễ phá vỡ độ pH cân bằng, tạo môi trường thuận lợi cho hại khuẩn phát triển.

3 lầm tưởng phổ biến của chị em khi "môi dưới" có mùi lạ

Ở góc nhìn khoa học, để vùng kín thực sự khỏe mạnh, điều quan trọng là duy trì sự cân bằng hệ vi sinh và giữ độ pH ổn định trong khoảng 3.8 - 4.5. Đây là môi trường lý tưởng để lợi khuẩn Lactobacillus phát huy vai trò như một "hàng rào bảo vệ", ngăn chặn sự phát triển của hại khuẩn và giảm nguy cơ viêm nhiễm.

Khi hệ vi sinh mất cân bằng, phụ nữ dễ gặp hai tình trạng phổ biến: nhiễm nấm và nhiễm khuẩn âm đạo. Nhiễm nấm gây khí hư trắng vón cục kèm ngứa rát, cần điều trị bằng kháng nấm. Ngược lại, nhiễm khuẩn âm đạo lại biểu hiện bằng khí hư loãng, mùi tanh khó chịu, giải pháp hiệu quả là khôi phục độ pH và tái lập hệ vi sinh. Việc phân biệt đúng giúp phụ nữ chọn cách xử lý phù hợp, thay vì nhầm lẫn hoặc áp dụng mẹo dân gian thiếu cơ sở.

Series "Lớp Môi, Love Môi": Biến chuyện khó nói thành lớp học vui

Hiểu được nỗi lo và sự ngần ngại của phụ nữ khi nói về sức khỏe vùng kín, Canesbalance (thuộc Bayer) đã "khai giảng" series "Lớp Môi, Love Môi" – chương trình giáo dục phụ khoa khác biệt với mục tiêu phá vỡ rào cản, khuyến khích đối thoại cởi mở và mang đến kiến thức khoa học đáng tin cậy.

Lớp Môi Love Môi - series từ Canesbalance - là nơi các nàng được tiếp cận kiến thức đúng và được lắng nghe, chia sẻ về vùng "Môi Dưới"

Điểm độc đáo của series nằm ở "thời khóa biểu học đường" gồm 6 buổi, mỗi buổi kết hợp một môn học phổ thông với kiến thức thiết thực về vùng kín. Từ Địa lý giúp "định vị bản đồ" cơ thể, Hóa học lý giải dấu hiệu bất thường, Toán học bóc tách số liệu viêm nhiễm, đến Thể dục hướng dẫn vệ sinh đúng cách. Đặc biệt, giờ giải lao lại trở thành khoảng thời gian thú vị để "bóc mẽ" hàng loạt quan niệm sai lầm mà chị em dễ mắc phải. Khóa học khép lại bằng một "bài kiểm tra cuối kỳ" vui nhộn, nơi mỗi người có thể tổng ôn lại kiến thức và tự chấm điểm sức khỏe cho chính mình.

Chuỗi 6 buổi học về môi dưới, mỗi buổi học là sự kết hợp giữa 1 môn học phổ thông và 1 kiến thức phổ biến.

Sức hút của "Lớp Môi, Love Môi" còn đến từ dàn gương mặt quen thuộc: Tizi - học trò giỏi lý thuyết nhưng ngại thực hành, Trang Hý hoạt ngôn, dí dỏm, Emma – lớp trưởng "phiên dịch" kiến thức y khoa thành ngôn ngữ dễ hiểu, và bác sĩ Thiên Thanh - "cô giáo Wikipedia sống" bảo chứng chuyên môn. Sự kết hợp này khiến lớp học vừa vui nhộn vừa đáng tin cậy, biến kiến thức phụ khoa nghiêm túc thành câu chuyện dễ nhớ, dễ áp dụng.

Nhờ cách kết hợp giữa giáo dục và giải trí, "Lớp Môi, Love Môi" không chỉ trang bị cho phụ nữ kiến thức đúng, mà còn truyền cảm hứng để họ tự tin đối thoại về sức khỏe và chủ động chăm sóc bản thân, từ đó nuôi dưỡng một cuộc sống khỏe mạnh, trọn vẹn hơn.

Lớp Môi - Love Môi với sự tham gia của các KOL gần gũi, quen thuộc.

Thông qua "Lớp Môi, Love Môi", Canesbalance gửi gắm thông điệp rõ ràng: khi phụ nữ được trang bị kiến thức đúng, họ sẽ biết cách chăm sóc bản thân, tự tin hơn khi trò chuyện về sức khỏe và sống một cuộc đời trọn vẹn. Không chỉ là một thương hiệu, C anesbalance còn là người bạn đồng hành đáng tin cậy, mang đến kiến thức khoa học được kiểm chứng và giải pháp an toàn được chuyên gia phụ khoa khuyến nghị.

Sức khỏe phụ khoa không nên bị giấu kín trong sự e ngại. Khi phụ nữ dám phá vỡ im lặng, cởi mở chia sẻ và lựa chọn giải pháp khoa h ọ c , họ sẽ kiến tạo cho mình một cuộc sống tự tin, toàn diện và hạnh phúc hơn.

Canesbalance - Giải pháp điều trị dễ dàng và hiệu quả triệu chứng nhiễm khuẩn âm đạo. Sản phẩm giúp khôi phục pH bình thường và cân bằng hệ vi sinh vật âm đạo, giúp giảm hiệu quả mùi hôi khó chịu và khí hư bất thường.

