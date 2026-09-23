Khói bốc lên cuồn cuộn tại ngôi nhà. Ảnh: FB Hương Giang Nguyễn

Theo người dân, vào khoảng 1h cùng ngày, họ phát hiện có cháy tại lớp mầm non độc lập Sasuke Tam Trinh 1, số 28, NV 1-3, Gelexia Riverside (ngõ 885 Tam Trinh, Hoàng Mai, Hà Nội).

Người dân cho biết, ngọn lửa bùng phát phía trong ngôi nhà 4 tầng. Lúc này, trong nhà có người phát hiện đã thoát ra ngoài và báo cho lực lượng chức năng.

Do bên trong chứa nhiều đồ dễ cháy, ngọn lửa bùng lên nhanh chóng, cột khói đen cuồn cuộn khiến nhiều người hoảng hốt.

Đồ đạc bị cháy được đưa ra ngoài cửa chính.

Tiếp nhận tin báo, lực lượng PCCC&CNCH nhanh chóng có mặt tại hiện trường dập lửa. Không lâu sau đó, đám cháy được dập tắt.

Sáng 23/9, cơ sở dừng hoạt động, nhiều đồ vật bị cháy được di chuyển ra ngoài phía cửa chính.

Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được làm rõ.