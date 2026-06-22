Lớp học thành tích khủng ở Hà Nội: Hơn 60 lượt đỗ chuyên vào lớp 10

Kết quả tuyển sinh vào lớp 10 của lớp 9A2 THCS CLC Thanh Xuân (phường Thanh Xuân Trung, Hà Nội) khiến nhiều người không khỏi ngưỡng mộ khi 100% học sinh đỗ vào các trường THPT công lập, trong đó 61% học sinh trúng tuyển vào ba trường THPT tốp đầu của thành phố.

Riêng tổ hợp 3 môn Toán - Văn - Anh, điểm trung bình cả lớp đạt lần lượt là Toán: 8,63, Ngữ văn: 8,26 và Tiếng Anh: 8,98. Điểm trung bình cả lớp đạt 26/30.

Không dừng lại ở kỳ thi đại trà, lớp 9A2 còn tạo nên một mùa thi chuyên đầy rực rỡ với gần 60 lượt đỗ chuyên tại các trường THPT chuyên danh tiếng.

Có những bạn “thâu tóm” gần như tất cả các khối chuyên của khối lớp 10 Hà Nội. Có thể kể tới bạn Đặng Minh Khang với 5 lượt đỗ chuyên (chuyên Lý và chuyên Tin trường Hà Nội - Amsterdam, chuyên Lý KHTN, chuyên Lý và chuyên Tin THPT Nguyễn Huệ), Nguyễn Tất Gia Phong với 4 lượt đỗ chuyên (chuyên Lý KHTN, chuyên Lý Nguyễn Huệ, chuyên Lý và chuyên Tin THPT Sơn Tây), Lê Công Chấn Hưng với 4 lượt đỗ chuyên (Chuyên Anh Hà Nội - Amsterdam, chuyên Anh THPT Chuyên Ngoại ngữ, chuyên Anh ĐH Sư phạm, chuyên Anh THPT Nguyễn Huệ), Vũ Lam Ngọc với 4 lượt đỗ chuyên (Chuyên Anh Hà Nội - Amsterdam, chuyên Anh THPT Chuyên Ngoại ngữ, chuyên Anh ĐH Sư phạm, chuyên Anh THPT Nguyễn Huệ).

Có những bạn “gánh cả hai vai” vẫn đạt kết quả xuất sắc như Nguyễn Minh Quang, vừa đạt giải Nhất học sinh giỏi Thành phố vừa đỗ chuyên Sinh trường Hà Nội-Amsterdam. Có những bạn đỗ cả hai khối chuyên như Đặng Minh Khang (đỗ chuyên Lý, chuyên Tin, Hà Nội - Amsterdam), Trần Bình Minh (đỗ chuyên Đức THPT Chuyên Ngoại ngữ và chuyên Hóa THPT Chuyên Nguyễn Huệ), Đinh Giáp (đỗ chuyên Lý và chuyên Tin THPT chuyên Nguyễn Huệ).

Ở nhóm thí sinh có điểm thi chuyên cao, nhiều học sinh đã xuất sắc chạm tới những cột mốc đáng mơ ước như Đặng Minh Khang: 46 điểm, Lê Anh Minh: 46 điểm, Nguyễn Linh Chi: 45,1 điểm.

Song hành cùng thành tích thi cử, nhiều học sinh của lớp còn xuất sắc giành được các suất học bổng giá trị. Ba học sinh Đặng Minh Khang, Nguyễn Minh Quang và Trần Mạnh Tiến đã nhận được học bổng toàn phần G0 của Trường THPT Newton. Trong khi đó, em Lê Công Chấn Hưng giành học bổng toàn phần chuyên Anh Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ, còn Nguyễn Tuấn Dũng nhận học bổng bán phần chuyên Anh Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ. Đây là sự ghi nhận xứng đáng cho những nỗ lực bền bỉ, đồng thời mở ra nhiều cơ hội học tập và phát triển trong tương lai cho các em.

Chia sẻ về thành tích đáng tự hào của lớp, cô giáo chủ nhiệm Nguyễn Thị Quý, đồng thời là giáo viên Ngữ văn, không giấu được niềm hạnh phúc.

Theo cô Quý, lớp 9A2 có tới 34 học sinh nam, đa phần có thiên hướng nổi trội ở các môn khoa học tự nhiên. Chính vì vậy, để giúp các em yêu thích và đạt kết quả cao ở môn Ngữ văn là cả một hành trình đầy tâm huyết.

“Các con đã phải nỗ lực rất nhiều. Thầy trò cùng đồng hành, ôn luyện sát ngày thi, cùng sửa từng lỗi nhỏ, cùng luyện từng dạng bài. Khi nhìn thấy điểm trung bình môn Văn đạt 8,26, tôi thực sự xúc động và tự hào”, cô Quý chia sẻ.

Không riêng môn Văn, môn Tiếng Anh cũng ghi nhận những kết quả vượt mong đợi. Cô giáo Hà Thị Thơm, giáo viên Tiếng Anh của lớp, cho biết cô vô cùng xúc động trước thành tích mà học sinh đạt được.

“Tôi không quá bất ngờ bởi dù là lớp định hướng Toán nhưng rất nhiều học sinh lại bộc lộ năng khiếu ngoại ngữ. Trong suốt hai năm giảng dạy, nhiều em đã đạt giải Nhất, giải Nhì trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp thành phố, cấp quận và cấp phường. Các con luôn chăm chỉ, chủ động và có khát vọng chinh phục rất lớn”, cô Thơm nói.

Đối với cô giáo Vũ Thị Hiền, người đã đồng hành cùng học sinh từ những ngày đầu bước vào lớp 6 đến hết lớp 9, mùa thi năm nay mang đến những cảm xúc thật đặc biệt.

Điều làm nên nét đặc biệt của lớp 9A2 không chỉ nằm ở bảng thành tích học tập ấn tượng mà còn ở tinh thần đoàn kết đáng quý.

Trong giai đoạn ôn thi nước rút đầy áp lực, các học sinh vẫn luôn quan tâm, động viên, hỗ trợ nhau trong học tập và cuộc sống. Những bạn học tốt sẵn sàng hướng dẫn bạn khác, những lời hỏi han, chia sẻ đã trở thành nguồn động lực giúp cả tập thể cùng tiến bộ.

Dù lịch học dày đặc, học sinh 9A2 vẫn tích cực tham gia các hoạt động ngoại khóa và đạt nhiều thành tích nổi bật như: giải Nhất bơi lội, giải Ba bóng đá và bóng rổ toàn trường, giải tài năng nhạc cụ học sinh phường Thanh Xuân, các hoạt động làm thơ, sáng tác âm nhạc...

Một điều thú vị khiến nhiều thầy cô và phụ huynh không khỏi bất ngờ là dù lớp có rất đông học sinh nam, nhưng nhiều bạn lại vô cùng khéo léo trong công việc bếp núc. Từ gói bánh chưng, làm nem đến kho thịt, các “đầu bếp nhí” của 9A2 đều thực hiện rất thành thạo.

Có lẽ chính sự đa tài, gắn kết và giàu tình cảm ấy đã tạo nên một tập thể đặc biệt, nơi mỗi thành viên đều tỏa sáng theo cách riêng của mình.

Mùa thi vào lớp 10 năm 2026 đã khép lại, nhưng những dấu ấn đẹp mà tập thể lớp 9A2, Trường THCS Chất lượng cao Thanh Xuân để lại chắc chắn sẽ còn được nhắc nhớ trong nhiều năm tới. Đó không chỉ là câu chuyện về những con số ấn tượng, mà còn là câu chuyện về tình thầy trò, tình bạn, sự đồng hành của cha mẹ và khát vọng không ngừng vươn lên của tuổi trẻ.