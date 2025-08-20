Lồng ruột ở trẻ nhỏ - nguy cơ tử vong nếu phát hiện muộn

Mới đây, Bệnh viện Đa khoa khu vực Cẩm Phả (Quảng Ninh) tiếp nhận bé H.Đ. (12 tháng tuổi, trú tại Phú Thọ) trong tình trạng đau bụng, khóc thét, nôn và không đi ngoài được.

Siêu âm ổ bụng cho thấy hình ảnh lồng ruột góc hồi - manh tràng, khối lồng kích thước 2x2cm. Các bác sĩ đã kịp thời tiến hành tháo lồng dưới gây mê toàn thân. Sau can thiệp, bé hồi phục nhanh, bụng mềm, đại tiện trở lại bình thường.

Theo bác sĩ Nguyễn Minh Đức, Khoa Ngoại, lồng ruột xảy ra khi một đoạn ruột chui vào trong lòng đoạn kế cận, gây tắc nghẽn tiêu hóa. Trẻ thường biểu hiện đau bụng từng cơn, khóc nhiều, nôn, bụng chướng hoặc đi ngoài ra máu lẫn nhầy. Cha mẹ tuyệt đối không tự điều trị tại nhà mà cần đưa trẻ đến bệnh viện ngay khi nghi ngờ.

Bệnh viện khuyến cáo: phát hiện sớm và can thiệp kịp thời là chìa khóa để cứu sống trẻ, bởi mỗi phút trôi qua đều ảnh hưởng đến tính mạng và chất lượng sống của các bé.